TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jul 14

Jul 14 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE582L14BK6 TATA HOUSING DEVP 90D 18-Jul-17 99.9299 6.4011 1 4 99.9299 6.4011 INE001A14PO2 HDFC 364D 20-Jul-17 99.8957 6.3515 2 275 99.8957 6.3515 INE572E14BN6 PNB HOUSING FIN 85D 21-Jul-17 99.8780 6.3692 3 290 99.8780 6.3692 INE523H14A89 JM FIN PRODUCTS 59D 21-Jul-17 99.8707 6.7508 1 25 99.8707 6.7508 INE261F14BJ1 NABARD 90D 24-Jul-17 99.8263 6.3511 2 405 99.8263 6.3511 INE860H14YN0 ADITYA BIRLA FIN 89D 25-Jul-17 99.8045 6.4998 2 100 99.8045 6.4998 INE445L14530 NABHA POWER 90D 27-Jul-17 99.8277 6.2998 1 25 99.8277 6.2998 INE476M14897 L AND T HOUSING FIN 24D 28-Jul-17 99.7513 6.5001 1 75 99.7513 6.5001 INE261F14BK9 NABARD 76D 31-Jul-17 99.7051 6.3504 3 190 99.7051 6.3504 INE531F14CO5 EDELWEISS SECURITIES 28D31-Jul-17 99.7475 6.5997 1 50 99.7475 6.5997 INE881J14LZ3 SREI EQUIPMENT FIN 28D 31-Jul-17 99.6617 7.2882 1 6 99.6617 7.2882 INE477A14536 CANFIN HOMES 365D 8-Aug-17 99.5594 6.4612 1 25 99.5594 6.4612 INE140A14PE9 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 10-Aug-17 99.5842 6.3500 1 5 99.5842 6.3500 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 99.4265 6.3798 1 25 99.4265 6.3798 INE261F14BN3 NABARD 60D 22-Aug-17 99.3155 6.4504 2 50 99.3155 6.4504 INE641O14926 PIRAMAL FIN 76D 22-Aug-17 99.3289 6.8502 1 5 99.3289 6.8502 INE582L14BP5 TATA HOUSING DEVP 87D 24-Aug-17 99.2851 6.4102 1 10 99.2851 6.4102 INE580B14GP9 GRUH FIN 62D 29-Aug-17 99.1705 6.6370 1 200 99.1705 6.6370 INE423A14DW7 ADANI ENTERPRISES 59D 1-Sep-17 98.7114 9.7241 1 9 98.7114 9.7241 INE144H14AY6 DEUTSCHE INVEST 182D 4-Sep-17 99.1415 6.4503 1 5 99.1415 6.4503 INE870D14AZ2 NATIONAL FERTILIZERS 63D 8-Sep-17 99.0935 6.3000 1 5 99.0935 6.3000 INE255A14411 ESSEL PROPACK 60D 11-Sep-17 98.9919 6.3001 1 30 98.9919 6.3001 INE987B14078 NATCO PHARMA 90D 12-Sep-17 98.9750 6.3000 1 20 98.9750 6.3000 INE110L14EA1 RELIANCE JIO INFO 76D 13-Sep-17 99.0478 6.0499 1 200 99.0478 6.0499 INE121H14FK2 IL AND FS FIN SERV 348D 18-Sep-17 98.7950 6.7453 1 100 98.7950 6.7453 INE756I14AD9 HDB FIN SERV 364D 6-Oct-17 98.5262 6.4998 2 175 98.5262 6.4998 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 98.4403 6.3551 2 500 98.4403 6.3551 INE027E14DK3 L AND T FIN 120D 13-Oct-17 98.3594 6.6902 5 500 98.3594 6.6902 INE134E14840 PFC 176D 15-Nov-17 97.8232 6.5501 1 75 97.8232 6.5501 INE641O14900 PIRAMAL FIN 181D 4-Dec-17 97.2037 7.5001 2 25 97.2037 7.5001 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 97.3814 6.4999 1 25 97.3814 6.4999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com