TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Aug 2

Aug 2 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE978J14FC8 TURQUOISE INVEST 90D 3-Aug-17 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE102D14195 GODREJ CONSUMER 90D 3-Aug-17 99.9826 6.3521 1 45 99.9826 6.3521 INE732U14318 FORD CREDIT INDIA 90D 3-Aug-17 99.9814 6.7903 1 10 99.9814 6.7903 INE267A14226 HINDUSTAN ZINC 60D 4-Aug-17 99.9644 6.4993 3 410 99.9644 6.4993 INE261F14BL7 NABARD 59D 4-Aug-17 99.9652 6.3496 2 100 99.9652 6.3532 INE148I14RP7 INDIABULLS HOUSING 70D 4-Aug-17 99.9636 6.6500 1 100 99.9636 6.6500 INE205A14IQ9 VEDANTA 91D 4-Aug-17 99.9644 6.4993 1 5 99.9644 6.4993 INE669E14233 IDEA CELLULAR 30D 4-Aug-17 99.9644 6.4993 1 5 99.9644 6.4993 INE296A14LZ3 BAJAJ FIN 101D 7-Aug-17 99.9076 6.7514 1 100 99.9076 6.7514 INE647O14998 ADITYA BIRLA FASH 90D 7-Aug-17 99.9125 6.3931 1 35 99.9125 6.3931 INE657N14LK1 EDELWEISS COMMOD 59D 7-Aug-17 99.9120 6.4297 1 5 99.9120 6.4297 INE028E14BY6 KOTAK SECURITIES 91D 8-Aug-17 99.8908 6.6503 2 75 99.8908 6.6503 INE484J14BY0 GODREJ PROPERTIES 91D 8-Aug-17 99.8933 6.4978 1 10 99.8933 6.4978 INE774D14MJ5 MAH AND MAH FIN 92D 9-Aug-17 99.8717 6.6985 1 150 99.8717 6.6985 INE824H14302 JULIUS BAER CAP 90D 9-Aug-17 99.8688 6.8501 1 90 99.8688 6.8501 INE148I14RS1 INDIABULLS HOUSING 71D 9-Aug-17 99.8698 6.7979 2 60 99.8698 6.7979 INE909H14LJ0 TMF HOLDINGS 90D 9-Aug-17 99.8717 6.6985 1 50 99.8717 6.6985 INE891K14DS2 AXIS FIN 90D 10-Aug-17 99.8523 6.7488 3 300 99.8523 6.7488 INE027E14DB2 L AND T FIN 90D 10-Aug-17 99.8512 6.8000 1 150 99.8512 6.8000 INE909H14LK8 TMF HOLDINGS 90D 10-Aug-17 99.8534 6.6984 1 95 99.8534 6.6984 INE233A14JG0 GODREJ INDUSTRIES 91D 10-Aug-17 99.8577 6.5017 3 95 99.8577 6.5017 INE205A14IT3 VEDANTA 91D 11-Aug-17 99.8390 6.5387 5 960 99.8400 6.4993 INE248U14AI1 IIFL WEALTH FIN 23D 11-Aug-17 99.8514 6.7900 1 50 99.8514 6.7900 INE860H14YV3 ADITYA BIRLA FIN 73D 14-Aug-17 99.7769 6.8000 1 195 99.7769 6.8000 INE233A14JH8 GODREJ INDUSTRIES 91D 14-Aug-17 99.7868 6.4987 2 50 99.7868 6.4987 INE486A14BE6 CESC 90D 14-Aug-17 99.7884 6.4498 1 25 99.7884 6.4498 INE205A14IV9 VEDANTA 91D 16-Aug-17 99.7513 6.5001 1 150 99.7513 6.5001 INE245A14610 THE TATA POWER 89D 16-Aug-17 99.7485 6.5735 1 145 99.7485 6.5735 INE002A14482 RELIANCE INDUSTRIES 59D 18-Aug-17 99.7249 6.2930 1 350 99.7249 6.2930 INE205A14IW7 VEDANTA 91D 18-Aug-17 99.7159 6.4995 1 200 99.7159 6.4995 INE915D14AV4 CITICORP FIN (INDIA) 61D21-Aug-17 99.6499 6.7492 1 195 99.6499 6.7492 INE102D14237 GODREJ CONSUMER 90D 22-Aug-17 99.6451 6.5000 4 90 99.6451 6.5000 INE975F14JN1 KOTAK MAH INVEST 362D 23-Aug-17 99.6331 6.4006 1 72 99.6331 6.4006 INE205A14JA1 VEDANTA 90D 24-Aug-17 99.6097 6.5008 1 5 99.6097 6.5008 INE110L14ED5 RELIANCE JIO INFO 49D 28-Aug-17 99.5529 6.3048 1 65 99.5529 6.3048 INE018E14JR4 SBI CARDS AND PAY 92D 29-Aug-17 99.5238 6.4683 1 295 99.5238 6.4683 INE915D14AW2 CITICORP FIN (INDIA) 60D29-Aug-17 99.5269 6.4260 1 140 99.5269 6.4260 INE975F14MA2 KOTAK MAH INVEST 155D 29-Aug-17 99.5288 6.4001 1 100 99.5288 6.4001 INE742F14DQ1 ADANI PORTS 90D 29-Aug-17 99.5674 6.1000 1 5 99.5674 6.1000 INE916D14F00 KOTAK MAH PRIME 33D 30-Aug-17 99.5114 6.4005 2 150 99.5114 6.4005 INE975F14KB4 KOTAK MAH INVEST 296D 30-Aug-17 99.5114 6.4005 1 25 99.5114 6.4005 INE860H14YU5 ADITYA BIRLA FIN 90D 31-Aug-17 99.4941 6.3997 16 985 99.4941 6.3997 INE657N14MD4 EDELWEISS COMMOD 31D 31-Aug-17 99.4705 6.6999 2 95 99.4705 6.6999 INE804I14PW5 ECL FIN 31D 31-Aug-17 99.4887 6.6994 1 5 99.4887 6.6994 INE140A14PV3 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 7-Sep-17 99.3948 6.3498 1 5 99.3948 6.3498 INE110L14DU1 RELIANCE JIO INFO 90D 7-Sep-17 99.4068 6.0503 1 5 99.4068 6.0503 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 99.3867 6.0875 1 250 99.3867 6.0875 INE870D14AZ2 NATIONAL FERTILIZERS 63D 8-Sep-17 99.3873 6.2504 4 180 99.3873 6.2504 INE233A14JL0 GODREJ INDUSTRIES 88D 8-Sep-17 99.3971 6.1498 1 5 99.3971 6.1498 INE261F14BM5 NABARD 91D 15-Sep-17 99.2865 6.1000 1 5 99.2865 6.1000 INE001A14QY9 HDFC 90D 20-Sep-17 99.1745 6.2003 1 5 99.1745 6.2003 INE261F14BP8 NABARD 60D 22-Sep-17 99.1713 6.1001 1 5 99.1713 6.1001 INE169A14DQ8 COROMANDEL 74D 26-Sep-17 99.0983 6.1503 1 5 99.0983 6.1503 INE038A14189 HINDALCO INDUS 79D 29-Sep-17 99.0656 6.0399 1 250 99.0656 6.0399 INE085A14CP0 CHAMBAL FERT 88D 29-Sep-17 99.0236 6.2052 1 175 99.0236 6.2052 INE018A14ES1 LARSEN AND TOUBRO 114D 29-Sep-17 99.0263 6.1878 1 150 99.0263 6.1878 INE523H14XQ9 JM FIN PRODUCTS 361D 13-Oct-17 98.6726 6.8197 1 30 98.6726 6.8197 INE114A14ET6 SAIL 89D 17-Oct-17 98.7052 6.3000 1 115 98.7052 6.3000 INE477A14783 CANFIN HOMES 91D 23-Oct-17 98.5957 6.3399 2 190 98.5957 6.3399 INE445L14597 NABHA POWER 90D 25-Oct-17 98.5776 6.2698 1 500 98.5776 6.2698 INE962S14448 TATA POWER SOLAR 87D 27-Oct-17 98.5033 6.4488 1 50 98.5033 6.4488 INE601U14083 TATA MOTORS FIN 91D 27-Oct-17 98.4642 6.6199 1 25 98.4642 6.6199 INE205A14JR5 VEDANTA 91D 30-Oct-17 98.4729 6.3599 1 145 98.4729 6.3599 INE404K14CD8 SHAPOORJI PAL 335D 31-Oct-17 98.2812 7.0926 1 50 98.2812 7.0926 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 98.3191 6.5002 2 75 98.3191 6.5002 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 97.6860 6.6001 3 125 97.6860 6.6001 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 97.6863 6.5000 1 30 97.6863 6.5000 INE975F14MB0 KOTAK MAH INVEST 365D 26-Apr-18 95.1495 6.9951 1 50 95.1495 6.9951 INE916D14E01 KOTAK MAH PRIME 356D 28-May-18 94.6743 6.8900 1 25 94.6743 6.8900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 