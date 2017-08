TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Aug 3

Aug 3 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14466 RELIANCE INDUSTRIES 60D 4-Aug-17 99.9832 6.1168 3 900 99.9833 6.0965 INE148I14RP7 INDIABULLS HOUSING 70D 4-Aug-17 99.9829 6.2426 1 300 99.9829 6.2426 INE261F14BL7 NABARD 59D 4-Aug-17 99.9833 6.0965 1 200 99.9833 6.0965 INE641O14728 PIRAMAL FIN 91D 4-Aug-17 99.9819 6.6077 1 190 99.9819 6.6077 INE267A14226 HINDUSTAN ZINC 60D 4-Aug-17 99.9833 6.0965 2 100 99.9833 6.0965 INE669E14233 IDEA CELLULAR 30D 4-Aug-17 99.9833 6.0965 1 100 99.9833 6.0965 INE205A14IQ9 VEDANTA 91D 4-Aug-17 99.9829 6.2426 1 100 99.9829 6.2426 INE248U14935 IIFL WEALTH FIN 71D 4-Aug-17 99.9806 7.0824 1 100 99.9806 7.0824 INE871D14IM1 INFRAST LEASING 60D 4-Aug-17 99.9813 6.8268 1 48 99.9813 6.8268 INE140A14PS9 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 7-Aug-17 99.9321 6.2001 1 200 99.9321 6.2001 INE233A14JF2 GODREJ INDUSTRIES 91D 7-Aug-17 99.9326 6.1544 1 70 99.9326 6.1544 INE202B14IE0 DEWAN HOUSING FIN 365D 8-Aug-17 99.9124 6.4004 1 50 99.9124 6.4004 INE140A14PM2 PIRAMAL ENTER 77D 9-Aug-17 99.8949 6.4003 1 250 99.8949 6.4003 INE191S14196 KHYATI REALTORS 90D 9-Aug-17 99.9049 6.9489 1 200 99.9049 6.9489 INE102D14203 GODREJ CONSUMER 90D 9-Aug-17 99.8974 6.2479 1 75 99.8974 6.2479 INE148I14RS1 INDIABULLS HOUSING 71D 9-Aug-17 99.8933 6.4978 1 50 99.8933 6.4978 INE027E14DB2 L AND T FIN 90D 10-Aug-17 99.8717 6.6985 1 100 99.8717 6.6985 INE248U14976 IIFL WEALTH FIN 72D 10-Aug-17 99.8640 7.1011 1 5 99.8640 7.1011 INE205A14IT3 VEDANTA 91D 11-Aug-17 99.8610 6.3507 2 105 99.8610 6.3507 INE110L14DL0 RELIANCE JIO INFO 91D 11-Aug-17 99.8643 6.1997 1 50 99.8643 6.1997 INE866I14UI3 INDIA INFOLINE FIN 58D 11-Aug-17 99.8632 6.2501 1 20 99.8632 6.2501 INE866I14UJ1 INDIA INFOLINE FIN 60D 14-Aug-17 99.8120 6.2499 1 25 99.8120 6.2499 INE414G14FH9 MUTHOOT FIN 89D 16-Aug-17 99.7723 6.4077 2 25 99.7779 6.2498 INE205A14IW7 VEDANTA 91D 18-Aug-17 99.7349 6.4679 1 1.5 99.7349 6.4679 INE763G14EJ8 ICICI SECURITIES 84D 22-Aug-17 99.6584 6.9506 1 20 99.6584 6.9506 INE053T14840 ONGC MANGALORE 86D 23-Aug-17 99.6582 6.2592 1 95 99.6582 6.2592 INE975F14JN1 KOTAK MAH INVEST 362D 23-Aug-17 99.6342 6.7000 1 70 99.6342 6.7000 INE975F14MA2 KOTAK MAH INVEST 155D 29-Aug-17 99.5250 6.7000 1 100 99.5250 6.7000 INE404K14CI7 SHAPOORJI PAL 204D 29-Aug-17 99.5039 6.9992 1 2.5 99.5039 6.9992 INE657N14LP0 EDELWEISS COMMOD 71D 29-Aug-17 99.5164 6.8220 1 2.5 99.5164 6.8220 INE975F14KB4 KOTAK MAH INVEST 296D 30-Aug-17 99.5068 6.7000 1 25 99.5068 6.7000 INE001A14QO0 HDFC 175D 30-Aug-17 99.5391 6.5003 1 5 99.5391 6.5003 INE027E14DH9 L AND T FIN 85D 30-Aug-17 99.5134 6.6103 1 2.5 99.5134 6.6103 INE688A14GA4 TRANSPORT CORP 91D 30-Aug-17 99.4924 6.8970 1 2.5 99.4924 6.8970 INE274G14AV9 INDIABULLS VENT 29D 30-Aug-17 99.4061 8.0766 1 2 99.4061 8.0766 INE860H14YU5 ADITYA BIRLA FIN 90D 31-Aug-17 99.4887 6.6994 2 410 99.4887 6.6994 INE296A14MG1 BAJAJ FIN 91D 31-Aug-17 99.4987 6.5681 2 175 99.4985 6.5704 INE657N14MD4 EDELWEISS COMMOD 31D 31-Aug-17 99.4889 6.6968 1 80 99.4889 6.6968 INE804I14PW5 ECL FIN 31D 31-Aug-17 99.4889 6.6970 2 55 99.4887 6.6994 INE531F14CP2 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Aug-17 99.4890 6.6955 1 30 99.4890 6.6955 INE148I14SA7 INDIABULLS HOUS 79D 31-Aug-17 99.4951 6.6151 1 2.5 99.4951 6.6151 INE572E14BU1 PNB HOUSING FIN 90D 4-Sep-17 99.4472 6.3404 3 200 99.4472 6.3404 INE572E14BU1 PNB HOUSING FIN 90D 4-Sep-17 99.4644 6.3402 2 175 99.4644 6.3402 INE140A14PU5 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 5-Sep-17 99.4117 6.7500 1 5 99.4117 6.7500 INE140A14PV3 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 7-Sep-17 99.3430 7.0997 1 5 99.3430 7.0997 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 99.3971 6.1498 2 85 99.3971 6.1498 INE866I14UT0 INDIA INFOLINE FIN 59D 8-Sep-17 99.3435 6.7002 1 25 99.3435 6.7002 INE657N14KK3 EDELWEISS COMMOD 179D 15-Sep-17 99.2576 6.5001 1 5 99.2576 6.5001 INE148I14SC3 INDIABULLS HOUSING 91D 18-Sep-17 99.2049 6.3595 1 300 99.2049 6.3595 INE178A14BV3 CHENNAI PETROL 62D 18-Sep-17 99.2536 6.0997 1 5 99.2536 6.0997 INE261F14BO1 NABARD 61D 20-Sep-17 99.1968 6.1571 1 300 99.1968 6.1571 INE169A14DP0 COROMANDEL INTER 90D 21-Sep-17 99.1654 6.3999 1 5 99.1654 6.3999 INE018A14EU7 LARSEN AND TOUR 103D 25-Sep-17 99.1104 6.3004 1 5 99.1104 6.3004 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 99.1035 6.3497 1 5 99.1035 6.3497 INE066P14600 INOX WIND 91D 27-Sep-17 98.9743 6.8775 1 3 98.9743 6.8775 INE915D14AX0 CITICORP FIN (INDIA) 90D28-Sep-17 99.0079 6.6499 1 5 99.0079 6.6499 INE148I14SL4 INDIABULLS HOUSING 91D 28-Sep-17 99.0419 6.4198 1 5 99.0419 6.4198 INE601U14067 TATA MOTORS FIN 83D 28-Sep-17 99.0079 6.6499 1 5 99.0079 6.6499 INE038A14189 HINDALCO INDUSTRIES 79D 29-Sep-17 99.0671 6.0301 1 250 99.0671 6.0301 INE002A14532 RELIANCE INDUSTRIES 77D 29-Sep-17 99.0446 6.1769 1 200 99.0446 6.1769 INE002A14532 RELIANCE INDUSTRIES 77D 29-Sep-17 99.0683 6.1298 1 5 99.0683 6.1298 INE752E14047 POWER GRID CORP 82D 17-Oct-17 98.7481 6.1698 1 200 98.7481 6.1698 INE053T14881 ONGC MANGALORE 88D 17-Oct-17 98.7360 6.2302 2 175 98.7360 6.2302 INE860H14ZI7 ADITYA BIRLA FIN 91D 27-Oct-17 98.4863 6.5999 1 225 98.4863 6.5999 INE860H14ZI7 ADITYA BIRLA FIN 91D 27-Oct-17 98.5038 6.6001 2 200 98.5038 6.6001 INE909H14LN2 TMF HOLDINGS 90D 31-Oct-17 98.4327 6.5300 1 100 98.4327 6.5300 INE975F14MS4 KOTAK MAH INVEST 96D 1-Nov-17 98.3748 6.7000 2 195 98.3748 6.7000 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 98.1088 6.4550 1 100 98.1088 6.4550 INE514E14MC8 EXIM 176D 29-Nov-17 97.9977 6.3201 1 100 97.9977 6.3201 INE134E14865 POWER FIN CORP 180D 5-Dec-17 97.8965 6.3248 1 180 97.8965 6.3248 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 97.7332 6.4624 1 150 97.7332 6.4624 Total 86 7562 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com