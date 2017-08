TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Aug 4

Aug 4 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE463A14FL1 BERGER PAINTS INDIA 31D 7-Aug-17 99.9492 6.1838 1 40 99.9492 6.1838 INE165K14486 JHAJJAR POWER 53D 8-Aug-17 99.9280 6.5747 2 25 99.9280 6.5747 INE556F14FB2 SIDBI 88D 11-Aug-17 99.8841 6.0504 1 50 99.8841 6.0504 INE866I14UI3 INDIA INFOLINE FIN 58D 11-Aug-17 99.8765 6.4476 1 5 99.8765 6.4476 INE233A14JH8 GODREJ INDUSTRIES 91D 14-Aug-17 99.8304 6.2009 1 25 99.8304 6.2009 INE267A14200 HINDUSTAN ZINC 91D 18-Aug-17 99.7570 6.3508 2 75 99.7570 6.3508 INE261F14BN3 NABARD 60D 22-Aug-17 99.6996 6.1098 2 375 99.6996 6.1098 INE233A14JJ4 GODREJ INDUSTRIES 91D 22-Aug-17 99.6952 6.1996 2 65 99.6952 6.1996 INE657N14MD4 EDELWEISS COM 31D 31-Aug-17 99.5072 6.6952 2 270 99.5072 6.6949 INE881J14MA4 SREI EQUIPMENT FIN 58D 31-Aug-17 99.4740 7.1483 1 104 99.4740 7.1483 INE531F14CP2 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Aug-17 99.5073 6.6936 1 35 99.5073 6.6936 INE804I14PW5 ECL FIN 31D 31-Aug-17 99.5070 6.6976 1 25 99.5070 6.6976 INE059B14HP2 SIMPLEX INFRASTS 30D 31-Aug-17 99.2918 9.6421 1 25 99.2918 9.6421 INE245A14636 THE TATA POWER 89D 4-Sep-17 99.4636 6.3497 1 75 99.4636 6.3497 INE501A14CG5 DEEPAK FERTILIZERS 91D 4-Sep-17 99.4380 6.6545 1 25 99.4380 6.6545 INE110L14DU1 RELIANCE JIO INFO 90D 7-Sep-17 99.4653 6.3295 1 5 99.4653 6.3295 INE267A14234 HINDUSTAN ZINC 91D 8-Sep-17 99.4109 6.1799 1 150 99.4109 6.1799 INE001A14PU9 HDFC 359D 8-Sep-17 99.4507 6.3001 1 5 99.4507 6.3001 INE657N14KK3 EDELWEISS COMMOD 179D 15-Sep-17 99.2359 6.6915 1 55 99.2359 6.6915 INE148I14SF6 INDIABULLS HOUS 90D 21-Sep-17 99.1383 7.0501 1 5 99.1383 7.0501 INE053F14070 INDIAN RAILWAY FIN 121D21-Sep-17 99.2256 6.3303 1 5 99.2256 6.3303 INE866I14UQ6 INDIA INFOLINE FIN 83D 25-Sep-17 99.0685 6.6000 1 30 99.0685 6.6000 INE066P14600 INOX WIND 91D 27-Sep-17 98.9929 6.8765 1 32 98.9929 6.8765 INE296A14MK3 BAJAJ FIN 84D 29-Sep-17 99.0276 6.4002 2 300 99.0276 6.4002 INE038A14189 HINDALCO INDUSTRIES 79D 29-Sep-17 98.9705 6.7799 2 245 98.9705 6.7799 INE038A14189 HINDALCO INDUSTRIES 79D 29-Sep-17 99.0251 6.7800 1 5 99.0251 6.7800 INE085A14CP0 CHAMBAL FERTILISERS AND 29-Sep-17 99.0536 6.5799 1 5 99.0536 6.5799 INE053T14881 ONGC MANGALORE 88D 17-Oct-17 98.8026 6.2302 2 125 98.8026 6.2302 INE752E14047 POWER GRID CORP 82D 17-Oct-17 98.8140 6.1702 1 50 98.8140 6.1702 INE901W14166 JM FIN CAP 90D 18-Oct-17 98.6020 6.9001 1 50 98.6020 6.9001 INE531E14060 HINDUSTAN COPPER 120D 27-Oct-17 98.5709 6.2998 1 35 98.5709 6.2998 INE735N14209 BMW INDIA FIN SERV 100D 2-Nov-17 98.3987 6.5998 1 50 98.3987 6.5998 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 96.3165 10.1890 1 50 96.3165 10.1890 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 96.1097 10.1892 1 15 96.1097 10.1892 INE514E14MJ3 EXIM 241D 9-Mar-18 96.3345 6.4001 1 25 96.3345 6.4001 INE735N14217 BMW INDIA FIN SERV 365D 3-Aug-18 93.4312 7.0500 1 200 93.4312 7.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com