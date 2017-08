TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Aug 8

Aug 8 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14FB2 SIDBI 88D 11-Aug-17 99.9488 6.2285 4 270 99.9487 6.2447 INE205A14IT3 VEDANTA 91D 11-Aug-17 99.9478 6.3543 1 145 99.9478 6.3543 INE110L14DL0 RELIANCE JIO INFO91D 11-Aug-17 99.9484 6.2800 3 104.4 99.9484 6.2800 INE296A14MO5 BAJAJ FIN 7D 11-Aug-17 99.9446 6.7441 1 100 99.9446 6.7441 INE975F14MU0 KOTAK MAH INVEST 7D 11-Aug-17 99.9281 8.7541 1 100 99.9281 8.7541 INE027E14DX6 L AND T FIN 7D 11-Aug-17 99.9437 6.8537 2 59 99.9437 6.8537 INE550X14052 SHAREKHAN FIN SERV 7D 11-Aug-17 99.9241 9.2415 1 30 99.9241 9.2415 INE572E14CC7 PNB HOUSING FIN 7D 11-Aug-17 99.9487 6.2447 1 15 99.9487 6.2447 INE242A14HG5 IOC 7D 14-Aug-17 99.8965 6.3028 1 200 99.8965 6.3028 INE205A14IU1 VEDANTA 91D 14-Aug-17 99.8957 6.3515 1 200 99.8957 6.3515 INE831R14637 ADITYA BIRLA HOUSING70D 14-Aug-17 99.8949 6.4003 1 25 99.8949 6.4003 INE233A14JH8 GODREJ INDUSTRIES 91D 14-Aug-17 99.8982 6.1991 1 15 99.8982 6.1991 INE242A14HH3 IOC 9D 16-Aug-17 99.8638 6.2238 9 350 99.8628 6.2684 INE233A14JI6 GODREJ INDUSTRIES 91D 16-Aug-17 99.8610 6.3507 1 90 99.8610 6.3507 INE178A14BT7 CPCL 60D 18-Aug-17 99.8288 6.2595 1 75 99.8288 6.2595 INE002A14508 RELIANCE INDUSTRIES 59D 28-Aug-17 99.6533 6.3493 1 5 99.6533 6.3493 INE476M14913 L AND T HOUSING FIN 25D 29-Aug-17 99.6373 6.3270 5 625 99.6373 6.3270 INE296A14ME6 BAJAJ FIN 91D 29-Aug-17 99.6246 6.5496 2 75 99.6246 6.5500 INE296A14ME6 BAJAJ FIN 91D 29-Aug-17 99.6424 6.5496 1 50 99.6424 6.5496 INE660A14RA0 SUNDARAM FIN 91D 30-Aug-17 99.6068 6.5493 1 50 99.6068 6.5493 INE002A14474 RELIANCE INDUSTRIES 72D 31-Aug-17 99.6096 6.2198 1 250 99.6096 6.2198 INE657N14MD4 EDELWEISS COMMOD 31D 31-Aug-17 99.5796 6.6997 2 205 99.5796 6.6997 INE881J14MA4 SREI EQUIPMENT FIN 58D 31-Aug-17 99.5487 7.1944 1 100 99.5487 7.1944 INE860H14YU5 ADITYA BIRLA FIN 90D 31-Aug-17 99.5890 6.5493 1 5 99.5890 6.5493 INE205A14JF0 VEDANTA 91D 1-Sep-17 99.6108 6.2006 1 5 99.6108 6.2006 INE548C14506 EMAMI 91D 8-Sep-17 99.4930 6.1999 1 5 99.4930 6.1999 INE261F14BM5 NABARD 91D 15-Sep-17 99.3638 6.1500 1 5 99.3638 6.1500 INE053F14070 IRFC 121D 21-Sep-17 99.2653 6.1398 2 100 99.2653 6.1398 INE002A14540 RELIANCE INDUSTRIES 63D 22-Sep-17 99.2475 6.1499 1 100 99.2475 6.1499 INE110L14DZ0 RELIANCE JIO INFO 90D 25-Sep-17 99.2016 6.2502 1 5 99.2016 6.2502 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 99.2143 6.1500 1 5 99.2143 6.1500 INE916D14C37 KOTAK MAH PRIME 179D 26-Sep-17 99.1499 6.5197 1 5 99.1499 6.5197 INE066P14600 INOX WIND 91D 27-Sep-17 99.0675 6.8713 2 17 99.0675 6.8713 INE560K14918 PTC INDIA FIN SERV 65D 27-Sep-17 99.0905 6.7003 1 5 99.0905 6.7003 INE110L14EH6 RELIANCE JIO INFO 52D 28-Sep-17 99.1479 6.1508 1 150 99.1479 6.1508 INE001A14RA7 HDFC 84D 28-Sep-17 99.1390 6.3399 1 25 99.1390 6.3399 INE423A14ED5 ADANI ENTERPRISES 60D 29-Sep-17 98.6328 9.7297 1 30 98.6328 9.7297 INE560K14900 PTC INDIA FIN SERV 81D 29-Sep-17 99.0067 7.1802 1 5 99.0067 7.1802 INE018A14ES1 LARSEN AND TOUBRO 114D 29-Sep-17 99.0986 6.5099 1 5 99.0986 6.5099 INE001A14RB5 HDFC 91D 5-Oct-17 99.0227 6.3199 1 5 99.0227 6.3199 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 98.8719 6.3099 1 55 98.8719 6.3099 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 98.2091 6.4000 3 100 98.2091 6.4000 INE514E14MH7 EXIM 182D 4-Jan-18 97.4733 6.3500 4 100 97.4733 6.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com