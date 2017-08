TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Aug 9

Aug 9 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE909H14LK8 TMF HOLDINGS 90D 10-Aug-17 99.9818 6.6442 1 230 99.9818 6.6442 INE824H14310 JULIUS BAER CAP 90D 10-Aug-17 99.9813 6.8268 1 75 99.9813 6.8268 INE738C14DI3 BHARAT ALUMINIUM 88D 11-Aug-17 99.9663 6.1523 1 270 99.9663 6.1523 INE296A14MO5 BAJAJ FIN 7D 11-Aug-17 99.9638 6.6000 1 100 99.9638 6.6000 INE055A14EZ8 CENTURY TEXTILES 60D 11-Aug-17 99.9649 6.4080 2 70 99.9649 6.4080 INE148I14NO9 INDIABULLS HOUSING 364D 11-Aug-17 99.9644 6.4993 1 40 99.9644 6.4993 INE296A14MO5 BAJAJ FIN 7D 11-Aug-17 99.9819 6.6077 1 25 99.9819 6.6077 INE242A14HG5 IOC 7D 14-Aug-17 99.9146 6.2384 3 400 99.9147 6.2300 INE860H14YV3 ADITYA BIRLA FIN 73D 14-Aug-17 99.9083 6.7002 1 100 99.9083 6.7002 INE733E14070 NTPC 90D 16-Aug-17 99.8805 6.2385 2 165 99.8805 6.2385 INE191S14204 KHYATI REALTORS 89D 16-Aug-17 99.8875 6.8515 1 150 99.8875 6.8515 INE233A14JI6 GODREJ INDUSTRIES 91D 16-Aug-17 99.8965 6.3028 1 25 99.8965 6.3028 INE202B14JV2 DHFL 88D 18-Aug-17 99.8415 6.4383 1 50 99.8415 6.4383 INE001A14QT9 HDFC 89D 21-Aug-17 99.7943 6.2698 2 175 99.7943 6.2696 INE423A14DE5 ADANI ENTERPRISES 90D 24-Aug-17 99.6111 9.5002 1 25 99.6111 9.5002 INE031A14267 HOUSING AND URBAN 54D 28-Aug-17 99.6767 6.2309 2 200 99.6767 6.2309 INE860H14YU5 ADITYA BIRLA FIN 90D 31-Aug-17 99.6127 6.4506 2 20 99.6127 6.4506 INE704I14718 BARCLAYS INVEST 294D 15-Sep-17 99.3369 6.5851 1 15 99.3369 6.5851 INE267A14259 HINDUSTAN ZINC 91D 19-Sep-17 99.3028 6.2504 1 5 99.3028 6.2504 INE261F14BO1 NABARD 61D 20-Sep-17 99.3250 6.0500 1 5 99.3250 6.0500 INE870D14BB1 NATIONAL FERTILIZERS 62D21-Sep-17 99.2644 6.4401 1 25 99.2644 6.4401 INE002A14540 RELIANCE INDUSTRIES 63D 22-Sep-17 99.2641 6.1499 1 100 99.2641 6.1499 INE403G14HU1 STANDARD CHARTERED358D 22-Sep-17 99.2135 6.5761 1 65 99.2135 6.5761 INE704I14643 BARCLAYS INVEST 354D 26-Sep-17 99.1450 6.5576 1 24.15 99.1450 6.5576 INE331A14EX8 THE RAMCO CEMENTS 54D 27-Sep-17 99.1613 6.3003 1 75 99.1613 6.3003 INE001A14RA7 HDFC 84D 28-Sep-17 99.1390 6.3399 2 50 99.1390 6.3399 INE522D14GK8 MANAPPURAM FIN 72D 28-Sep-17 99.0361 7.2500 1 5 99.0361 7.2500 INE002A14532 RELIANCE INDUSTRIES 77D 29-Sep-17 99.1343 6.2498 1 10 99.1343 6.2498 INE296A14MK3 BAJAJ FIN 84D 29-Sep-17 99.1013 6.6200 1 5 99.1013 6.6200 INE085A14CP0 CHAMBAL FERT 88D 29-Sep-17 99.1390 6.3399 1 5 99.1390 6.3399 INE018A14ES1 LARSEN AND TOUBRO 114D 29-Sep-17 99.1508 6.1297 1 5 99.1508 6.1297 INE001A14RB5 HDFC 91D 5-Oct-17 99.0367 6.3397 1 5 99.0367 6.3397 INE148I14RN2 INDIABULLS HOUSING 151D 23-Oct-17 98.7191 6.3999 1 200 98.7191 6.3999 INE860H14ZI7 ADITYA BIRLA FIN 91D 27-Oct-17 98.6021 6.5502 1 55 98.6021 6.5502 INE001A14QV5 HDFC 174D 20-Nov-17 98.2429 6.4001 1 100 98.2429 6.4001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com