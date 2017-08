TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Aug 10

Aug 10 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE033L14GM5 TATA CAP HOUSING FIN 72D11-Aug-17 99.9830 6.2061 2 190 99.9830 6.2061 INE691I14FZ0 L AND T INFRAST FIN 7D 11-Aug-17 99.9819 6.6000 3 130 99.9819 6.6000 INE738C14DI3 BHARAT ALUMINIUM 88D 11-Aug-17 99.9830 6.2061 1 90 99.9830 6.2061 INE556F14FB2 SIDBI 88D 11-Aug-17 99.9830 6.2061 1 50 99.9830 6.2061 INE916D14YW0 KOTAK MAH PRIME 365D 11-Aug-17 99.9829 6.2426 1 25 99.9829 6.2426 INE110L14DL0 RELIANCE JIO INFO 91D 11-Aug-17 99.9833 6.0965 1 25 99.9833 6.0965 INE296A14MO5 BAJAJ FIN 7D 11-Aug-17 99.9829 6.2426 1 25 99.9829 6.2426 INE866I14UI3 INDIA INFOLINE FIN 58D 11-Aug-17 99.9821 6.5347 1 20 99.9821 6.5347 INE110L14DN6 RELIANCE JIO INFO 90D 14-Aug-17 99.9321 6.2001 2 375 99.9321 6.2001 INE742O14468 RELIANCE RETAIL 59D 14-Aug-17 99.9321 6.2001 1 100 99.9321 6.2001 INE866I14UJ1 INDIA INFOLINE FIN 60D 14-Aug-17 99.9283 6.5473 1 5 99.9283 6.5473 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 99.9124 6.4004 3 280 99.9124 6.4004 INE233A14JI6 GODREJ INDUSTRIES 91D 16-Aug-17 99.8982 6.1991 1 50 99.8982 6.1991 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 99.8957 6.3515 1 50 99.8957 6.3515 INE001A14QT9 HDFC 89D 21-Aug-17 99.8114 6.2699 2 75 99.8114 6.2699 INE144H14BC0 DEUTSCHE INVEST 90D 24-Aug-17 99.7726 6.3992 1 5 99.7726 6.3992 INE866I14VB6 INDIA INFOLINE FIN 25D 28-Aug-17 99.5589 8.9842 3 850 99.5589 8.9842 INE866I14VB6 INDIA INFOLINE FIN 25D 28-Aug-17 99.5833 8.9842 3 600 99.5833 8.9842 INE146O14264 HINDUJA LEYLAND FIN 91D 29-Aug-17 99.6417 6.9079 1 100 99.6417 6.9079 INE027E14DH9 L AND T FIN 85D 30-Aug-17 99.6485 6.4379 3 250 99.6495 6.4191 INE657N14MD4 EDELWEISS COMMOD 31D 31-Aug-17 99.6162 6.6965 1 175 99.6162 6.6965 INE804I14PW5 ECL FIN 31D 31-Aug-17 99.6165 6.6913 2 100 99.6165 6.6913 INE002A14474 RELIANCE INDUSTRIES 72D 31-Aug-17 99.6669 6.0994 1 5 99.6669 6.0994 INE463A14FM9 BERGER PAINTS INDIA 45D 4-Sep-17 99.5785 6.1799 1 60 99.5785 6.1799 INE560K14892 PTC INDIA FIN SERV 61D 6-Sep-17 99.5178 6.5502 1 5 99.5178 6.5502 INE560K14843 PTC INDIA FIN SERV 90D 13-Sep-17 99.3622 7.0997 1 5 99.3622 7.0997 INE069A14IK2 GRASIM INDUSTRIES 91D 18-Sep-17 99.3535 6.2502 1 5 99.3535 6.2502 INE891K14EB6 AXIS FIN 90D 20-Sep-17 99.2935 6.3343 1 35 99.2935 6.3343 INE169A14DP0 COROMANDEL INTER 90D 21-Sep-17 99.2973 6.3000 1 5 99.2973 6.3000 INE261F14BP8 NABARD 60D 22-Sep-17 99.2865 6.1000 2 175 99.2865 6.1000 INE002A14540 RELIANCE INDUSTRIES 63D 22-Sep-17 99.2865 6.1000 2 50 99.2865 6.1000 INE008I14IQ0 COX AND KINGS 90D 25-Sep-17 99.1379 6.9001 1 25 99.1379 6.9001 INE121H14HB7 IL AND FS FIN SERV 90D 27-Sep-17 99.1362 6.6257 1 50 99.1362 6.6257 INE601U14067 TATA MOTORS FIN 83D 28-Sep-17 99.1525 6.4996 1 5 99.1525 6.4996 INE033L14GO1 TATA CAP HOUSING FIN 91D29-Sep-17 99.1495 6.3897 1 5 99.1495 6.3897 INE038A14189 HINDALCO INDUSTRIES 79D 29-Sep-17 99.1600 6.3101 1 5 99.1600 6.3101 INE289B14CA8 GIC HOUSING FIN 73D 6-Oct-17 98.9975 6.6003 1 5 98.9975 6.6003 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 98.7557 6.2999 1 100 98.7557 6.2999 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 98.4753 6.3498 2 25 98.4753 6.3498 INE121A14NG9 CHOLAMANDALAM 365D 14-Dec-17 97.7569 6.7001 1 200 97.7569 6.7001 INE514E14MH7 EXIM 182D 4-Jan-18 97.5064 6.3499 1 25 97.5064 6.3499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com