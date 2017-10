TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Aug 11

Aug 11 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE248U14877 IIFL WEALTH FIN 89D 14-Aug-17 99.9263 8.9734 2 225 99.9263 8.9734 INE233A14JH8 GODREJ INDUSTRIES 91D 14-Aug-17 99.9491 6.1960 1 10 99.9491 6.1960 INE242A14HH3 IOC 9D 16-Aug-17 99.9149 6.2176 1 190 99.9149 6.2176 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 99.9145 6.2468 1 25 99.9145 6.2468 INE866I14UD4 INDIA INFOLINE FIN 88D 18-Aug-17 99.8717 6.6985 1 100 99.8717 6.6985 INE891K14CY2 AXIS FIN 173D 23-Aug-17 99.7884 6.4498 1 100 99.7884 6.4498 INE296A14KH3 BAJAJ FIN 365D 23-Aug-17 99.7884 6.4498 1 25 99.7884 6.4498 INE466L14312 IIFL WEALTH MAN 20D 24-Aug-17 99.6810 8.9852 2 2425 99.6810 8.9852 INE248U14950 IIFL WEALTH FIN 87D 24-Aug-17 99.6866 8.8257 7 1025 99.6810 8.9852 INE866I14UH5 INDIA INFOLINE FIN 76D 24-Aug-17 99.7619 6.7011 2 195 99.7619 6.7011 INE975F14MW6 KOTAK MAH INVEST 15D 24-Aug-17 99.7564 6.8562 2 135 99.7564 6.8562 INE866I14VB6 INDIA INFOLINE FIN 25D 28-Aug-17 99.5833 8.9842 8 1750 99.5833 8.9842 INE560K14868 PTC INDIA FIN SERV 61D 28-Aug-17 99.6752 6.9964 1 50 99.6752 6.9964 INE657N14LM7 EDELWEISS COMMOD 74D 28-Aug-17 99.6843 6.7997 1 25 99.6843 6.7997 INE146O14264 HINDUJA LEYLAND FIN 91D 29-Aug-17 99.6604 6.9098 1 100 99.6604 6.9098 INE296A14ME6 BAJAJ FIN 91D 29-Aug-17 99.6829 6.4505 1 50 99.6829 6.4505 INE476M14913 L AND T HOUSING FIN 25D 29-Aug-17 99.6891 6.3240 1 50 99.6891 6.3240 INE722A14AL1 SHRIRAM CITY UNION180D 29-Aug-17 99.6829 6.4505 1 45 99.6829 6.4505 INE027E14DH9 L AND T FIN 85D 30-Aug-17 99.6669 6.4196 2 325 99.6654 6.4494 INE296A14MG1 BAJAJ FIN 91D 31-Aug-17 99.6478 6.4504 2 85 99.6478 6.4504 INE881J14MA4 SREI EQUIPMENT FIN 58D 31-Aug-17 99.6104 7.1380 2 60 99.6104 7.1380 INE860H14YU5 ADITYA BIRLA FIN 90D 31-Aug-17 99.6478 6.4504 1 50 99.6478 6.4504 INE657N14MD4 EDELWEISS COMMOD 31D 31-Aug-17 99.6288 6.7996 1 25 99.6288 6.7996 INE582L14BR1 TATA HOUSING DEVP 91D 6-Sep-17 99.5541 6.2878 1 25 99.5541 6.2878 INE101I14CW4 AFCONS INFRAST 134D 15-Sep-17 99.3948 6.3498 1 10 99.3948 6.3498 INE110L14DZ0 RELIANCE JIO INFO 90D 25-Sep-17 99.2655 6.4304 1 5 99.2655 6.4304 INE066P14600 INOX WIND 91D 27-Sep-17 99.1235 6.8671 4 193 99.1235 6.8671 INE027E14DN7 L AND T FIN 91D 27-Sep-17 99.1889 6.3505 1 100 99.1889 6.3505 INE495A14652 DALMIA BHARAT SUGAR91D 27-Sep-17 99.1128 6.9516 1 75 99.1128 6.9516 INE101I14CV6 AFCONS INFRAST 146D 27-Sep-17 99.1706 6.4950 1 25 99.1706 6.4950 INE850D14GF3 GODREJ AGROVET 84D 28-Sep-17 99.1951 6.1703 1 50 99.1951 6.1703 INE535H14FW8 FULLERTON INDIA 364D 28-Sep-17 99.1588 6.4509 1 24.2 99.1588 6.4509 INE742F14DE7 ADANI PORTS AND SPL227D 28-Sep-17 99.2475 6.1499 1 5 99.2475 6.1499 INE759E14DP0 L AND T FIN 364D 28-Sep-17 99.2123 6.4398 1 5 99.2123 6.4398 INE296A14MK3 BAJAJ FIN 84D 29-Sep-17 99.1421 6.4458 1 120 99.1421 6.4458 INE038A14189 HINDALCO INDUSTRIES 79D 29-Sep-17 99.2334 6.1298 1 5 99.2334 6.1298 INE002A14557 RELIANCE INDUSTRIES 60D 6-Oct-17 99.0502 6.2500 6 500 99.0502 6.2500 INE053T14881 ONGC MANGALORE 88D 17-Oct-17 98.8756 6.1951 1 125 98.8756 6.1951 INE916D14C86 KOTAK MAH PRIME 181D 18-Oct-17 98.8126 6.4501 1 100 98.8126 6.4501 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 98.7557 6.3000 1 400 98.7557 6.3000 INE404K14CK3 SHAPOORJI PALLONJI 256D 24-Oct-17 98.6303 6.8498 1 150 98.6303 6.8498 INE735N14084 BMW INDIA FIN SERV 364D 26-Oct-17 98.6535 6.5550 1 45 98.6535 6.5550 INE860H14ZI7 ADITYA BIRLA FIN 91D 27-Oct-17 98.6473 6.5001 1 425 98.6473 6.5001 INE860H14ZI7 ADITYA BIRLA FIN 91D 27-Oct-17 98.7013 6.4900 1 425 98.7013 6.4900 INE851M14FK4 VOLKSWAGEN FIN 148D 27-Oct-17 98.6258 6.6048 1 150 98.6258 6.6048 INE660N14878 S. D. CORPORATION242D 27-Oct-17 98.4323 7.5497 1 45 98.4323 7.5497 INE774D14MP2 MAH AND MAH FIN 147D 30-Oct-17 98.6060 6.4500 2 200 98.6060 6.4500 INE916D14D44 KOTAK MAH PRIME 180D 30-Oct-17 98.6060 6.4500 1 100 98.6060 6.4500 INE205A14JR5 VEDANTA 91D 30-Oct-17 98.6359 6.3098 1 5 98.6359 6.3098 INE916D14D51 KOTAK MAH PRIME 181D 31-Oct-17 98.5888 6.4501 1 100 98.5888 6.4501 INE501G14423 HT MEDIA 90D 2-Nov-17 98.5932 6.2748 1 50 98.5932 6.2748 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 98.5062 6.2898 2 350 98.5062 6.2898 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 98.0341 6.3099 1 150 98.0341 6.3099 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 96.2957 10.1745 1 25 96.2957 10.1745 INE691I14FK2 L AND T INFRAST FIN 364D 5-Mar-18 96.2325 6.9368 3 0.5 96.2325 6.9368 INE202B14KF3 DEWAN HOUSING FIN 336D 18-Jun-18 94.1820 7.2500 1 25 94.1820 7.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 