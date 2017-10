TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Aug 14

Aug 14 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14IV9 VEDANTA 91D 16-Aug-17 99.9666 6.0975 1 295 99.9666 6.0975 INE002A14490 RELIANCE INDUSTRIES 62D 21-Aug-17 99.8851 5.9981 1 225 99.8851 5.9981 INE866I14VB6 INDIA INFOLINE FIN 25D 28-Aug-17 99.6567 8.9812 1 400 99.6567 8.9812 INE296A14ME6 BAJAJ FIN 91D 29-Aug-17 99.7320 6.5389 2 150 99.7320 6.5389 INE804I14PS3 ECL FIN 60D 29-Aug-17 99.7234 6.7493 1 25 99.7234 6.7493 INE660A14RA0 SUNDARAM FIN 91D 30-Aug-17 99.7151 6.5189 2 110 99.7246 6.2999 INE027E14DH9 L AND T FIN 85D 30-Aug-17 99.7196 6.4146 1 30 99.7196 6.4146 INE657N14MD4 EDELWEISS COM 31D 31-Aug-17 99.6891 6.6953 2 445 99.6889 6.7003 INE860H14YU5 ADITYA BIRLA FIN 90D 31-Aug-17 99.6963 6.5405 4 190 99.6963 6.5405 INE804I14PW5 ECL FIN 31D 31-Aug-17 99.6912 6.6507 2 100 99.6912 6.6507 INE694L14EN7 TALWANDI SABO 88D 8-Sep-17 99.6140 6.1494 1 5 99.6140 6.1494 INE027E14CR0 L AND T FIN 181D 11-Sep-17 99.5497 6.3501 1 5 99.5497 6.3501 INE018A14EW3 LARSEN AND TOUBRO 46D 15-Sep-17 99.4614 6.1767 1 300 99.4614 6.1767 INE355A14096 SOMANY CERAMICS 87D 15-Sep-17 99.4808 6.3499 1 70 99.4808 6.3499 INE657N14KK3 EDELWEISS COMMOD 179D 15-Sep-17 99.4204 6.6496 1 25 99.4204 6.6496 INE019A14BU1 JSW STEEL 91D 18-Sep-17 99.3894 6.4068 1 300 99.3894 6.4068 INE205A14JJ2 VEDANTA 91D 18-Sep-17 99.4497 6.1203 1 5 99.4497 6.1203 INE001A14QY9 HDFC 90D 20-Sep-17 99.4090 6.1999 1 5 99.4090 6.1999 INE261F14BP8 NABARD 60D 22-Sep-17 99.3556 6.0700 7 350 99.3556 6.0700 INE002A14540 RELIANCE INDUSTRIES 63D 22-Sep-17 99.3535 6.0899 2 250 99.3535 6.0899 INE002A14540 RELIANCE INDUSTRIES 63D 22-Sep-17 99.3654 6.3002 1 5 99.3654 6.3002 INE053F14062 INDIAN RAILWAY Fin 157D 25-Sep-17 99.3075 6.0601 1 25 99.3075 6.0601 INE860H14ZE6 ADITYA BIRLA FIN 78D 27-Sep-17 99.2463 6.5998 1 5 99.2463 6.5998 INE296A14MK3 BAJAJ FIN 84D 29-Sep-17 99.1947 6.4418 1 30 99.1947 6.4418 INE055A14FE0 CENTURY TEXTILES 63D 29-Sep-17 99.2641 6.1499 1 25 99.2641 6.1499 INE038A14189 HINDALCO INDUSTRIES 79D 29-Sep-17 99.2359 6.1097 1 5 99.2359 6.1097 INE296A14MK3 BAJAJ FIN 84D 29-Sep-17 99.2463 6.2998 1 5 99.2463 6.2998 INE001A14RB5 HDFC 91D 5-Oct-17 99.1282 6.4201 1 5 99.1282 6.4201 INE477L14BB8 INDIA INFOLINE HOUS 88D 6-Oct-17 99.0520 6.8496 2 25 99.0520 6.8496 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 98.8104 6.2778 4 100 98.8099 6.2803 INE660N14878 S. D. CORPORATION 242D 27-Oct-17 98.4925 7.5494 1 155 98.4925 7.5494 INE033L14GJ1 TATA CAP HOUSING 178D 3-Nov-17 98.6104 6.3500 1 100 98.6104 6.3500 INE033L14GS2 TATA CAP HOUSING 91D 6-Nov-17 98.5597 6.3499 1 100 98.5597 6.3499 INE571A14213 IPCA LABORATORIES 90D 9-Nov-17 98.5321 6.2502 1 50 98.5321 6.2502 INE813A14136 MAH LIFESPACE DEV 90D 9-Nov-17 98.4212 6.7300 1 50 98.4212 6.7300 INE265F14021 ENTERTAINMENT 364D 23-Jan-18 97.1331 6.6500 1 105 97.1331 6.6500 INE121A14NW6 CHOLAMANDALAM 365D 20-Feb-18 96.5920 6.8500 2 200 96.5920 6.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com