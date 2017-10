TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Aug 7

Aug 7 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14FE6 SIDBI 85D 8-Aug-17 99.9832 6.1330 5 400 99.9832 6.1330 INE477A14536 CANFIN HOMES 365D 8-Aug-17 99.9827 6.3156 2 150 99.9827 6.3156 INE501G14399 HT MEDIA 61D 8-Aug-17 99.9824 6.4251 1 135 99.9824 6.4251 INE692Q14783 TOYOTA FIN SERV INDIA75D 8-Aug-17 99.9818 6.6442 1 100 99.9818 6.6442 INE205A14IS5 VEDANTA 91D 8-Aug-17 99.9832 6.1330 1 15 99.9832 6.1330 INE140A14PM2 PIRAMAL ENTERPRISES 77D 9-Aug-17 99.9650 6.3897 1 120 99.9650 6.3897 INE102D14203 GODREJ CONSUMER 90D 9-Aug-17 99.9658 6.2436 1 25 99.9658 6.2436 INE641O14876 PIRAMAL FIN 70D 10-Aug-17 99.9417 7.0973 1 250 99.9417 7.0973 INE248U14976 IIFL WEALTH FIN 72D 10-Aug-17 99.9455 6.6344 1 50 99.9455 6.6344 INE126D14103 RELIANCE COMMERCIAL 83D 10-Aug-17 99.9431 6.9268 1 50 99.9431 6.9268 INE891K14EE0 AXIS FIN 7D 11-Aug-17 99.9261 6.7484 6 500 99.9261 6.7484 INE027E14DX6 L AND T FIN 7D 11-Aug-17 99.9288 6.5013 2 450 99.9288 6.5000 INE556F14FB2 SIDBI 88D 11-Aug-17 99.9301 6.3824 5 345 99.9316 6.2458 INE296A14MO5 BAJAJ FIN 7D 11-Aug-17 99.9272 6.6478 3 275 99.9272 6.6478 INE691I14FZ0 L AND T INFRAST FIN 7D 11-Aug-17 99.9288 6.5016 1 125 99.9288 6.5016 INE055A14EZ8 CENTURY TEXTILES 60D 11-Aug-17 99.9288 6.5016 1 100 99.9288 6.5016 INE572E14CC7 PNB HOUSING FIN 7D 11-Aug-17 99.9308 6.3189 1 100 99.9308 6.3189 INE115A14540 LIC HOUSING FIN 120D 11-Aug-17 99.9308 6.3160 2 95 99.9310 6.3006 INE205A14IT3 VEDANTA 91D 11-Aug-17 99.9305 6.3463 1 55 99.9305 6.3463 INE069A14IH8 GRASIM INDUSTRIES 88D 11-Aug-17 99.9299 6.4011 1 50 99.9299 6.4011 INE053T14790 ONGC MANGALORE 88D 11-Aug-17 99.9316 6.2458 1 5 99.9316 6.2458 INE866I14UI3 INDIA INFOLINE FIN 58D 11-Aug-17 99.9470 6.4518 1 5 99.9470 6.4518 INE879F14AS3 INFINA FIN PRIVATE 7D 11-Aug-17 99.9015 8.9970 1 5 99.9015 8.9970 INE289B14BV6 GIC HOUSING FIN 71D 11-Aug-17 99.9308 6.3189 1 1 99.9308 6.3189 INE205A14IU1 VEDANTA 91D 14-Aug-17 99.8784 6.3483 1 200 99.8784 6.3483 INE248U14877 IIFL WEALTH FIN 89D 14-Aug-17 99.8680 6.8920 1 10 99.8680 6.8920 INE267A14200 HINDUSTAN ZINC 91D 18-Aug-17 99.8114 6.2699 1 225 99.8114 6.2699 INE115A14573 LIC HOUSING FIN 77D 18-Aug-17 99.8103 6.3066 1 200 99.8103 6.3066 INE002A14490 RELIANCE INDUSTRIES 62D 21-Aug-17 99.7797 6.1990 1 25 99.7797 6.1990 INE267A14192 HINDUSTAN ZINC 91D 21-Aug-17 99.7601 6.2696 1 5 99.7601 6.2696 INE501G14357 HT MEDIA 90D 22-Aug-17 99.7397 6.3505 1 110 99.7397 6.3505 INE915T14121 SUN PHARMA LAB 90D 29-Aug-17 99.6377 6.3200 1 5 99.6377 6.3200 INE002A14474 RELIANCE INDUSTRIES 72D 31-Aug-17 99.5927 6.2197 1 250 99.5927 6.2197 INE531F14CP2 EDELWEISS SECURITIES 31D31-Aug-17 99.5618 6.6936 1 225 99.5618 6.6936 INE804I14PW5 ECL FIN 31D 31-Aug-17 99.5614 6.6998 2 100 99.5614 6.6998 INE657N14MD4 EDELWEISS COMMOD 31D 31-Aug-17 99.5614 6.6998 2 85 99.5614 6.6998 INE059B14HP2 SIMPLEX INFRASTS 30D 31-Aug-17 99.3705 9.6343 2 28 99.3705 9.6343 INE027E14BV4 L AND T FIN 359D 31-Aug-17 99.5679 6.6000 1 5 99.5679 6.6000 INE205A14JF0 VEDANTA 91D 1-Sep-17 99.5809 6.4006 1 5 99.5809 6.4006 INE018A14EW3 LARSEN AND TOUBRO 46D 15-Sep-17 99.3094 6.6795 1 5 99.3094 6.6795 INE110L14DX5 RELIANCE JIO INFO 90D 18-Sep-17 99.2862 6.4002 1 5 99.2862 6.4002 INE001A14QY9 HDFC 90D 20-Sep-17 99.2633 6.2998 1 5 99.2633 6.2998 INE002A14540 RELIANCE INDUSTRIES 63D 22-Sep-17 99.2275 6.1773 1 100 99.2275 6.1773 INE066P14600 INOX WIND 91D 27-Sep-17 99.0489 6.8723 1 47 99.0489 6.8723 INE560K14918 PTC INDIA FIN SERV 65D 27-Sep-17 99.0905 6.7003 1 5 99.0905 6.7003 INE915D14AX0 CITICORP FIN (INDIA) 90D28-Sep-17 99.1137 6.3998 1 5 99.1137 6.3998 INE296A14MK3 BAJAJ FIN 84D 29-Sep-17 99.0721 6.4501 1 150 99.0721 6.4501 INE002A14532 RELIANCE INDUSTRIES 77D 29-Sep-17 99.1174 6.2503 2 10 99.1174 6.2503 INE038A14189 HINDALCO INDUSTRIES 79D 29-Sep-17 99.0280 6.7597 1 5 99.0280 6.7597 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 98.8550 6.3099 1 55 98.8550 6.3099 INE735N14084 BMW INDIA FIN SERV 364D 26-Oct-17 98.5741 6.5998 2 150 98.5741 6.5998 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 98.4415 6.3501 1 25 98.4415 6.3501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com