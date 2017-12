TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 11

Dec 11 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE053F14088 INDIAN RAILWAY FIN 60D 12-Dec-17 99.9833 6.0892 5 375 99.9833 6.0965 INE866I14WD0 INDIA INFOLINE FIN 7D 12-Dec-17 99.9829 6.2426 2 325 99.9829 6.2426 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 99.9829 6.2343 2 220 99.9834 6.0600 INE580B14GT1 GRUH FIN 91D 12-Dec-17 99.9827 6.3156 1 25 99.9827 6.3156 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 99.9659 6.2192 3 340 99.9659 6.2254 INE296N14046 WALWHAN REN 29D 13-Dec-17 99.9654 6.3167 1 60 99.9654 6.3167 INE481G14709 ULTRATECH CEMENT 57D 14-Dec-17 99.9499 6.0986 2 200 99.9499 6.0986 INE423A14ET1 ADANI ENTERPRISES 90D 14-Dec-17 99.9214 9.5705 1 100 99.9214 9.5705 INE002A14672 RELIANCE INDUSTRIES 60D 15-Dec-17 99.9333 6.0904 1 200 99.9333 6.0904 INE140A14QQ1 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 15-Dec-17 99.9330 6.1178 1 175 99.9330 6.1178 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.9333 6.0904 2 150 99.9333 6.0904 INE601U14190 TATA MOTORS FIN 78D 15-Dec-17 99.9288 6.5016 1 150 99.9288 6.5016 INE572E14CJ2 PNB HOUSING FIN 91D 15-Dec-17 99.9321 6.2001 1 75 99.9321 6.2001 INE389H14CJ4 KEC INTERNATIONAL 72D 15-Dec-17 99.9322 6.1909 1 25 99.9322 6.1909 INE641O14AO8 PIRAMAL FIN 91D 15-Dec-17 99.9291 6.4742 1 5 99.9291 6.4742 INE110L14FB6 RELIANCE JIO INFO 66D 18-Dec-17 99.8832 6.0974 3 310 99.8832 6.0974 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.8836 6.0765 2 110 99.8836 6.0765 INE824H14419 JULIUS BAER CAP 91D 18-Dec-17 99.8949 6.4003 1 100 99.8949 6.4003 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.8359 5.9995 1 5 99.8359 5.9995 INE001A14QZ6 HDFC 181D 26-Dec-17 99.7446 6.2306 1 25 99.7446 6.2306 INE915T14139 SUN PHARMA LAB 155D 27-Dec-17 99.7323 6.1233 1 75 99.7323 6.1233 INE572E14CK0 PNB HOUSING FIN 81D 29-Dec-17 99.6937 6.2302 1 25 99.6937 6.2302 INE033L14HC4 TATA CAP HOUSING 61D 8-Jan-18 99.5325 6.3496 1 5 99.5325 6.3496 INE233A14JZ0 GODREJ INDUSTRIES 90D 9-Jan-18 99.5019 6.3006 1 5 99.5019 6.3006 INE001A14RK6 HDFC 88D 12-Jan-18 99.4699 6.0787 1 5 99.4699 6.0787 INE977J14FW8 TRAPTI TRADING 91D 23-Jan-18 99.1647 7.1501 2 50 99.1647 7.1501 INE301A14EQ5 RAYMOND 90D 25-Jan-18 99.2011 6.5322 1 25 99.2011 6.5322 INE860H14A80 ADITYA BIRLA FIN 67D 29-Jan-18 99.1266 6.7000 1 5 99.1266 6.7000 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.1329 6.2600 1 5 99.1329 6.2600 INE148I14TQ1 INDIABULLS HOUSING 90D 1-Feb-18 99.1013 6.4902 2 150 99.1013 6.4902 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.1188 6.2403 1 10 99.1188 6.2403 INE202B14LB0 DEWAN HOUSING FIN 90D 6-Feb-18 98.9951 6.5002 3 150 98.9951 6.5002 INE404K14DA2 SHAPOORJI PAL 40D 8-Feb-18 98.9531 6.5451 1 50 98.9531 6.5451 INE404K14CS6 SHAPOORJI PAL 253D 20-Feb-18 98.7074 6.7321 1 40 98.7074 6.7321 INE044A14278 SUN PHARMA 90D 26-Feb-18 98.6904 6.2902 1 100 98.6904 6.2902 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.6264 6.4348 2 25 98.6264 6.4348 INE144H14BF3 DEUTSCHE INVEST 182D 2-Mar-18 98.3897 7.3751 1 50 98.3897 7.3751 INE915T14147 SUN PHARMA LAB 174D 15-Mar-18 98.3947 6.3350 2 250 98.3947 6.3350 INE155A14MQ8 TATA MOTORS 315D 16-Mar-18 98.3842 6.3100 2 100 98.3842 6.3100 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 98.1979 6.2602 1 5 98.1979 6.2602 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com