TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 12

Dec 12 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 99.9828 6.2658 6 550 99.9830 6.2061 INE110L14EU9 RELIANCE JIO INFO 90D 13-Dec-17 99.9832 6.1330 2 300 99.9832 6.1330 INE523E14QT4 L AND T FIN 364D 13-Dec-17 99.9825 6.3886 1 125 99.9825 6.3886 INE296N14046 WALWHAN REN 29D 13-Dec-17 99.9827 6.3156 1 25 99.9827 6.3156 INE205A14KL6 VEDANTA 88D 15-Dec-17 99.9482 6.3056 2 925 99.9482 6.3056 INE002A14672 RELIANCE INDUSTRIES 60D 15-Dec-17 99.9495 6.1473 3 490 99.9495 6.1473 INE445L14647 NABHA POWER 59D 15-Dec-17 99.9482 6.3056 3 300 99.9482 6.3056 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.9503 6.0498 1 50 99.9503 6.0498 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.8993 6.1321 1 200 99.8993 6.1321 INE824H14419 JULIUS BAER CAP 91D 18-Dec-17 99.8949 6.4003 2 200 99.8949 6.4003 INE110L14FB6 RELIANCE JIO INFO 66D 18-Dec-17 99.9006 6.0528 1 150 99.9006 6.0528 INE001A14RG4 HDFC 91D 18-Dec-17 99.8953 6.3759 2 55 99.8953 6.3759 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.8572 5.7996 1 5 99.8572 5.7996 INE018A14FB4 LARSEN AND TOUBRO 91D 26-Dec-17 99.7685 6.0495 2 400 99.7685 6.0495 INE001A14QZ6 HDFC 181D 26-Dec-17 99.7616 6.2303 1 100 99.7616 6.2303 INE205A14KR3 VEDANTA 60D 26-Dec-17 99.7850 6.0495 1 15 99.7850 6.0495 INE027E14EG9 L AND T FIN 91D 26-Dec-17 99.7832 6.1003 1 5 99.7832 6.1003 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.7520 6.0497 1 300 99.7520 6.0497 INE786A14951 JK LAKSHMI CEMENT 91D 27-Dec-17 99.7379 6.3945 1 50 99.7379 6.3945 INE019A14CP9 JSW STEEL 61D 27-Dec-17 99.7685 6.0495 1 5 99.7685 6.0495 INE774D14NA2 MAH AND MAH FIN 90D 27-Dec-17 99.7666 6.0993 1 5 99.7666 6.0993 INE414G14GH7 MUTHOOT FIN 90D 27-Dec-17 99.7245 6.7224 1 1 99.7245 6.7224 INE002A14714 RELIANCE INDUSTRIES 28D 28-Dec-17 99.7334 6.0981 1 200 99.7334 6.0981 INE247J14526 STERLING AND WIL 56D 28-Dec-17 99.6764 7.8998 1 5 99.6764 7.8998 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.6959 6.5491 1 50 99.6959 6.5491 INE891K14ES0 AXIS FIN 85D 29-Dec-17 99.6959 6.5491 1 50 99.6959 6.5491 INE580B14GU9 GRUH FIN 86D 29-Dec-17 99.7185 6.4398 1 25 99.7185 6.4398 INE870D14BI6 NATIONAL FERTILIZERS 51D29-Dec-17 99.7355 6.0499 1 25 99.7355 6.0499 INE657N14NH3 EDELWEISS COM 58D 29-Dec-17 99.7202 6.4008 1 15 99.7202 6.4008 INE002A14706 RELIANCE INDUSTRIES 38D 29-Dec-17 99.7388 5.9743 2 10 99.7399 5.9490 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.7412 5.9192 1 5 99.7412 5.9192 INE866I14VY8 INDIA INFOLINE FIN 46D 29-Dec-17 99.7028 6.8001 1 5 99.7028 6.8001 INE522D14HF6 MANAPPURAM FIN 60D 19-Jan-18 99.3124 6.8300 1 5 99.3124 6.8300 INE018E14KN1 SBI CARDS AND PAY 91D 23-Jan-18 99.2641 6.5999 1 5 99.2641 6.5999 INE896L14BB9 INDOSTAR CAP FIN 89D 24-Jan-18 99.1893 6.9378 1 100 99.1893 6.9378 INE205A14KQ5 VEDANTA 91D 25-Jan-18 99.2691 6.2498 1 5 99.2691 6.2498 INE110L14FL5 RELIANCE JIO INF 61D 29-Jan-18 99.2105 6.1800 1 5 99.2105 6.1800 INE601U14273 TATA MOTORS FIN 91D 31-Jan-18 99.0569 6.9502 1 160 99.0569 6.9502 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.1430 6.3102 1 50 99.1430 6.3102 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.1778 6.1750 2 30 99.1745 6.2000 INE688I14FA9 CAP FIRST 91D 31-Jan-18 99.1152 6.6497 1 5 99.1152 6.6497 INE556F14FM9 SIDBI 78D 31-Jan-18 99.1547 6.3503 1 5 99.1547 6.3503 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 99.1349 6.5003 1 5 99.1349 6.5003 INE522D14HA7 MANAPPURAM FIN 90D 31-Jan-18 99.1086 6.6997 1 5 99.1086 6.6997 INE179J14GA5 BIRLA TMT HOLDINGS 91D 1-Feb-18 99.0398 6.9386 1 100 99.0398 6.9386 INE248U14CB2 IIFL WEALTH FIN 59D 1-Feb-18 99.0771 6.7999 1 5 99.0771 6.7999 INE891K14EX0 AXIS FIN 90D 1-Feb-18 99.0973 6.6497 1 5 99.0973 6.6497 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.1205 6.3503 1 15 99.1205 6.3503 INE522D14HI0 MANAPPURAM FIN 60D 2-Feb-18 99.0725 6.7001 1 5 99.0725 6.7001 INE018E14KO9 SBI CARDS AND PAY 91D 5-Feb-18 99.0330 6.6000 1 5 99.0330 6.6000 INE694L14EW8 TALWANDI SABO 90D 6-Feb-18 99.0596 6.3001 1 5 99.0596 6.3001 INE338I14830 MOTILAL OSWAL FIN 74D 9-Feb-18 98.8743 7.0434 1 150 98.8743 7.0434 INE886I14853 MOTILAL OSWAL 73D 9-Feb-18 98.8743 7.0434 1 150 98.8743 7.0434 INE472A14HP9 BLUE STAR 90D 14-Feb-18 98.9049 6.3146 2 50 98.9049 6.3146 INE957N14AB7 HERO FINCORP 76D 22-Feb-18 98.6668 6.8499 1 550 98.6668 6.8499 INE931S14708 ADANI TRANS 256D 26-Feb-18 98.6545 6.5501 1 100 98.6545 6.5501 INE755K14682 DALMIA CEMENT 91D 27-Feb-18 98.6545 6.4650 2 90 98.6545 6.4650 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 98.6713 6.3016 7 800 98.6695 6.3100 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.6425 6.4398 2 40 98.6425 6.4398 INE087M14181 BAHADUR CHAND 84D 2-Mar-18 98.4889 7.0002 1 460 98.4889 7.0002 INE144H14BF3 DEUTSCHE INVEST 182D 2-Mar-18 98.4093 7.3749 2 50 98.4093 7.3749 INE121H14HZ6 ILANDFS FIN SERV 90D 6-Mar-18 98.3700 7.2001 1 100 98.3700 7.2001 INE494B14182 TVS MOTOR COM 171D 12-Mar-18 98.4608 6.3399 1 50 98.4608 6.3399 INE115A14730 LIC HOUSING FIN 106D 13-Mar-18 98.3993 6.5248 1 100 98.3993 6.5248 INE975F14LT4 KOTAK MAH INVEST 362D 13-Mar-18 98.3088 6.9001 1 25 98.3088 6.9001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 