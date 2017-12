TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 13

Dec 13 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14907 POWER FIN CORP 90D 14-Dec-17 99.9838 5.9205 4 280 99.9838 5.9140 INE481G14709 ULTRATECH CEMENT 57D 14-Dec-17 99.9836 5.9870 1 50 99.9836 5.9870 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.9668 6.0641 4 385 99.9666 6.0975 INE572E14CJ2 PNB HOUSING FIN 91D 15-Dec-17 99.9664 6.1359 4 300 99.9660 6.2071 INE657N14MU8 EDELWEISS COM 78D 15-Dec-17 99.9649 6.4080 1 5 99.9649 6.4080 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.9171 6.0578 3 175 99.9172 6.0494 INE110L14EX3 RELIANCE JIO INFO 90D 21-Dec-17 99.8658 6.1311 1 100 99.8658 6.1311 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.8510 6.0518 1 200 99.8510 6.0518 INE018A14FB4 LARSEN AND TOUBRO 91D 26-Dec-17 99.7850 6.0495 1 60 99.7850 6.0495 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.7685 6.0495 2 375 99.7685 6.0495 INE414G14GH7 MUTHOOT FIN 90D 27-Dec-17 99.7428 6.7229 1 6.5 99.7428 6.7229 INE866I14VU6 INDIA INFOLINE FIN 49D 28-Dec-17 99.7213 6.8007 1 25 99.7213 6.8007 INE247J14526 STERLING AND WIL 56D 28-Dec-17 99.6983 7.8896 1 5 99.6983 7.8896 INE027E14EM7 L AND T FIN 59D 29-Dec-17 99.7075 6.6922 1 300 99.7075 6.6922 INE002A14706 RELIANCE INDUSTRIES 38D 29-Dec-17 99.7320 6.1302 1 25 99.7320 6.1302 INE205A14KN2 VEDANTA 91D 9-Jan-18 99.5568 6.2495 1 5 99.5568 6.2495 INE641O14AH2 PIRAMAL FIN 148D 19-Jan-18 99.3005 6.9491 1 50 99.3005 6.9491 INE087M14157 BAHADUR CHAND 89D 24-Jan-18 99.2552 6.6803 1 5 99.2552 6.6803 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.1887 6.2197 1 25 99.1887 6.2197 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.1646 6.1498 1 5 99.1646 6.1498 INE205A14KU7 VEDANTA 91D 6-Feb-18 99.1158 6.0299 1 200 99.1158 6.0299 INE148I14QJ2 INDIABULLS HOUS 365D 22-Feb-18 98.7514 6.5000 1 5 98.7514 6.5000 INE729N14BE2 TVS CREDIT SERV 91D 5-Mar-18 98.4703 7.0000 1 50 98.4703 7.0000 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 98.2366 7.1999 1 150 98.2366 7.1999 INE657N14MZ7 EDELWEISS COM 147D 14-Mar-18 98.2330 7.2149 1 50 98.2330 7.2149 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com