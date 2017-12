TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 14

Dec 14 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.9836 5.9985 6 475 99.9833 6.0965 INE002A14672 RELIANCE INDUSTRIES 60D 15-Dec-17 99.9836 5.9914 2 370 99.9833 6.0965 INE019A14CL8 JSW STEEL 88D 15-Dec-17 99.9829 6.2426 1 300 99.9829 6.2426 INE205A14KL6 VEDANTA 88D 15-Dec-17 99.9836 5.9870 2 300 99.9836 5.9870 INE477A14734 CANFIN HOMES 178D 15-Dec-17 99.9834 6.0600 2 100 99.9834 6.0600 INE588J14838 IL AND FS SECURITIES 30D15-Dec-17 99.9808 7.0093 1 74 99.9808 7.0093 INE501A14DB4 DEEPAK FERT 43D 15-Dec-17 99.9824 6.4251 2 70 99.9824 6.4251 INE018E14KA8 SBI CARDS AND PAY 168D 15-Dec-17 99.9832 6.1330 2 50 99.9832 6.1330 INE148I14TF4 INDIABULLS HOUS 72D 15-Dec-17 99.9830 6.2061 1 50 99.9830 6.2061 INE001A14RG4 HDFC 91D 18-Dec-17 99.9332 6.0996 1 10 99.9332 6.0996 INE871D14IX8 INFRAST LEASING 85D 20-Dec-17 99.8974 6.2479 1 5 99.8974 6.2479 INE244L14974 INDIABULLS COM 84D 20-Dec-17 99.8941 6.4491 1 5 99.8941 6.4491 INE702C14764 APL APOLLO TUBES 43D 21-Dec-17 99.8736 6.5992 1 5 99.8736 6.5992 INE002A14664 RELIANCE INDUSTRIES 67D 22-Dec-17 99.8828 6.1183 2 250 99.8828 6.1183 INE001A14QZ6 HDFC 181D 26-Dec-17 99.7949 6.2513 1 225 99.7949 6.2513 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.7850 6.0495 1 225 99.7850 6.0495 INE306N14KN1 TATA CAP FIN SERV 243D 27-Dec-17 99.7602 6.7490 1 100 99.7602 6.7490 INE557F14EA5 NATIONAL HOUSING BK 28D 28-Dec-17 99.7825 6.1200 1 500 99.7825 6.1200 INE055I14BS2 MAGMA HOUSING FIN 64D 28-Dec-17 99.7140 7.4778 1 5 99.7140 7.4778 INE217K14CX2 RELIANCE HOME FIN 84D 28-Dec-17 99.7495 7.0509 1 5 99.7495 7.0509 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.7418 6.7491 1 500 99.7418 6.7491 INE027E14EM7 L AND T FIN 59D 29-Dec-17 99.7275 6.6490 1 150 99.7275 6.6490 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.7307 6.5707 1 31 99.7307 6.5707 INE002A14706 RELIANCE INDUSTRIES 38D 29-Dec-17 99.7479 6.1499 1 15 99.7479 6.1499 INE389H14CM8 KEC INTERNATIONAL 60D 29-Dec-17 99.7370 6.4165 1 7 99.7370 6.4165 INE486H14896 KRIBHCO FERTILIZERS 46D 29-Dec-17 99.7232 6.7542 1 2.4 99.7232 6.7542 INE140A14RD7 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 22-Jan-18 99.3330 6.4497 1 5 99.3330 6.4497 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.3361 6.4196 1 5 99.3361 6.4196 INE957N14AA9 HERO FINCORP 68D 29-Jan-18 99.1929 6.5997 1 5 99.1929 6.5997 INE019A14CR5 JSW STEEL 91D 29-Jan-18 99.2232 6.3500 1 5 99.2232 6.3500 INE248U14BR0 IIFL WEALTH FIN 81D 29-Jan-18 99.1868 6.6500 1 5 99.1868 6.6500 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.1910 6.2019 1 25 99.1910 6.2019 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.1528 6.2372 2 115 99.1533 6.2337 INE916D14H16 KOTAK MAH PRIME 91D 2-Feb-18 99.0822 6.9000 1 75 99.0822 6.9000 INE523H14ZB6 JM FIN PRODUCTS 364D 5-Feb-18 98.9867 7.0498 2 50 98.9867 7.0498 INE205A14KU7 VEDANTA 91D 6-Feb-18 99.1172 6.0202 1 200 99.1172 6.0202 INE008I14KA0 COX AND KINGS 91D 6-Feb-18 98.9675 7.0517 1 50 98.9675 7.0517 INE081A14726 TATA STEEL 90D 12-Feb-18 98.9998 6.2502 1 5 98.9998 6.2502 INE205A14KX1 VEDANTA 91D 12-Feb-18 98.9919 6.3001 1 5 98.9919 6.3001 INE404K14CT4 SHAPOORJI PAL 260D 27-Feb-18 98.6298 6.7609 1 75 98.6298 6.7609 INE916D14G25 KOTAK MAH PRIME 154D 27-Feb-18 98.6020 6.9001 1 50 98.6020 6.9001 INE205A14LG4 VEDANTA 90D 6-Mar-18 98.5931 6.4302 1 100 98.5931 6.4302 INE725H14483 TATA PROJECTS 90D 8-Mar-18 98.5184 6.5347 1 100 98.5184 6.5347 INE205A14LJ8 VEDANTA 90D 12-Mar-18 98.4905 6.4300 1 100 98.4905 6.4300 INE301A14EV5 RAYMOND 90D 13-Mar-18 98.4280 6.5499 1 125 98.4280 6.5499 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 98.4656 6.3198 2 150 98.4656 6.3198 INE477A14809 CANFIN HOMES 160D 15-Mar-18 98.4345 6.4499 1 175 98.4345 6.4499 INE377Y14033 BAJAJ HOUSING 148D 15-Mar-18 98.4154 6.5299 1 100 98.4154 6.5299 INE667F14DH9 SUNDARAM BNP 167D 15-Mar-18 98.4154 6.5299 1 75 98.4154 6.5299 INE916D14G41 KOTAK MAH PRIME 168D 15-Mar-18 98.3509 6.8002 1 50 98.3509 6.8002 INE523H14A55 JM FIN PRODUCTS 297D 15-Mar-18 98.2534 7.1301 1 25 98.2534 7.1301 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 98.2366 6.2999 1 25 98.2366 6.2999 INE404K14DH7 SHAPOORJI PAL 293D 26-Sep-18 94.3901 7.5850 1 45 94.3901 7.5850 INE895D14277 TATA SONS 364D 25-Oct-18 94.2819 7.0500 1 50 94.2819 7.0500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com