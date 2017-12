TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 15

Dec 15 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14RG4 HDFC 91D 18-Dec-17 99.9470 6.4540 6 1090 99.9474 6.4030 INE115A14656 LIC HOUSING FIN 84D 18-Dec-17 99.9495 6.1473 9 500 99.9495 6.1473 INE110L14FB6 RELIANCE JIO INFO 66D 18-Dec-17 99.9495 6.1473 1 110 99.9495 6.1473 INE140A14QU3 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 18-Dec-17 99.9503 6.0498 1 50 99.9503 6.0498 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.9466 6.5005 1 25 99.9466 6.5005 INE101I14DE0 AFCONS INFRAST 180D 18-Dec-17 99.9462 6.5492 1 25 99.9462 6.5492 INE267A14291 HINDUSTAN ZINC 81D 19-Dec-17 99.9326 6.1544 4 590 99.9326 6.1544 INE028E14CM9 KOTAK SECURITIES 91D 19-Dec-17 99.9305 6.3463 1 125 99.9305 6.3463 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 99.9165 6.1023 5 1125 99.9164 6.1079 INE580B14GW5 GRUH FIN 69D 20-Dec-17 99.9158 6.1518 2 245 99.9158 6.1518 INE053T14980 ONGC MANGALORE 90D 20-Dec-17 99.9097 6.5979 1 150 99.9097 6.5979 INE245A14701 THE TATA POWER 90D 20-Dec-17 99.9158 6.1518 1 50 99.9158 6.1518 INE101I14DF7 AFCONS INFRAST 180D 20-Dec-17 99.9099 6.5832 1 20 99.9099 6.5832 INE523H14YR5 JM FIN PRODUCTS 348D 20-Dec-17 99.9131 6.3492 1 5 99.9131 6.3492 INE870H14DY0 NETWORK18 MEDIA 86D 21-Dec-17 99.8996 6.1138 1 100 99.8996 6.1138 INE742F14DF4 ADANI PORTS AND SPL310D 21-Dec-17 99.8971 6.2662 1 100 99.8971 6.2662 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.8841 6.0504 13 1250 99.8841 6.0504 INE001A14RM2 HDFC 56D 22-Dec-17 99.8822 6.1497 1 200 99.8822 6.1497 INE002A14664 RELIANCE INDUSTRIES 67D 22-Dec-17 99.8828 6.1183 1 150 99.8828 6.1183 INE289B14CJ9 GIC HOUSING FIN 57D 22-Dec-17 99.8811 6.2072 2 150 99.8811 6.2072 INE445L14639 NABHA POWER 88D 22-Dec-17 99.8816 6.1810 1 50 99.8816 6.1810 INE047A14263 GRASIM INDUSTRIES 70D 22-Dec-17 99.9337 6.0539 1 25 99.9337 6.0539 INE018A14FB4 LARSEN AND TOUBRO 91D 26-Dec-17 99.8150 6.1500 1 60 99.8150 6.1500 INE205A14KR3 VEDANTA 60D 26-Dec-17 99.8676 6.0488 1 25 99.8676 6.0488 INE110L14FC4 RELIANCE JIO INFO 57D 26-Dec-17 99.8150 6.1500 1 15 99.8150 6.1500 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.8015 6.0497 3 400 99.8015 6.0497 INE018A14FD0 LARSEN AND TOUBRO 90D 27-Dec-17 99.7868 6.4987 1 150 99.7868 6.4987 INE217K14CX2 RELIANCE HOME FIN 84D 28-Dec-17 99.7495 7.0509 1 5 99.7495 7.0509 INE002A14706 RELIANCE INDUSTRIES 38D 29-Dec-17 99.8195 6.0001 1 115 99.8195 6.0001 INE055A14FP6 CENTURY TEXTILES 60D 16-Jan-18 99.4507 6.3001 1 50 99.4507 6.3001 INE053T14AG1 ONGC MANGALORE 60D 19-Jan-18 99.4011 6.2833 1 160 99.4011 6.2833 INE886I14820 MOTILAL OSWAL SEC 60D 23-Jan-18 99.3143 7.0002 1 5 99.3143 7.0002 INE036A14GM1 RELIANCE INFRAST 57D 24-Jan-18 98.9214 9.9495 1 2 98.9214 9.9495 INE866I14WA6 INDIA INFOLINE FIN 60D 29-Jan-18 99.3098 6.0399 1 5 99.3098 6.0399 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.1890 6.3497 1 10 99.1890 6.3497 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.2185 6.2499 1 5 99.2185 6.2499 INE866I14VS0 INDIA INFOLINE FIN 87D 2-Feb-18 99.1627 6.6999 1 5 99.1627 6.6999 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.2123 6.2999 1 5 99.2123 6.2999 INE523H14ZB6 JM FIN PRODUCTS 364D 5-Feb-18 98.9930 7.1403 2 50 98.9930 7.1403 INE688I14FC5 CAP FIRST 91D 5-Feb-18 99.1020 6.7498 1 5 99.1020 6.7498 INE738C14DW4 BHARAT ALUMINIUM 90D 7-Feb-18 99.1274 6.3001 1 5 99.1274 6.3001 INE641O14AT7 PIRAMAL FIN 90D 12-Feb-18 98.9675 6.7999 1 5 98.9675 6.7999 INE148I14QJ2 INDIABULLS HOUSING 365D 22-Feb-18 98.7769 6.5501 1 25 98.7769 6.5501 INE038A14197 HINDALCO INDUSTRIES178D 23-Feb-18 98.8071 6.2952 1 500 98.8071 6.2952 INE514E14MU0 EXIM 91D 28-Feb-18 98.7280 6.2702 2 100 98.7280 6.2702 INE732U14359 FORD CREDIT INDIA 270D 5-Mar-18 98.4677 7.0999 1 10 98.4677 7.0999 INE081A14734 TATA STEEL 90D 6-Mar-18 98.6148 6.3296 1 295 98.6148 6.3296 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 98.4753 6.3498 1 125 98.4753 6.3498 INE916D14G41 KOTAK MAH PRIME 168D 15-Mar-18 98.3271 6.9000 1 50 98.3271 6.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com