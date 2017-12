TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 18

Dec 18 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14RB5 ECL FIN 7D 19-Dec-17 99.9814 6.7903 3 200 99.9814 6.7903 INE657N14NW2 EDELWEISS COMMOD 7D 19-Dec-17 99.9819 6.6077 1 100 99.9819 6.6077 INE138A14252 PENINSULA LAND 88D 19-Dec-17 99.9699 10.9898 1 32 99.9699 10.9898 INE053T14980 ONGC MANGALORE 90D 20-Dec-17 99.9656 6.2802 1 138 99.9656 6.2802 INE891K14EA8 AXIS FIN 182D 20-Dec-17 99.9619 6.9559 1 95 99.9619 6.9559 INE774D14NF1 MAH AND MAH FIN 75D 20-Dec-17 99.9621 6.9126 2 95 99.9619 6.9559 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 99.9649 6.4080 1 70 99.9649 6.4080 INE871D14IX8 INFRAST LEASING AND 85D 20-Dec-17 99.9658 6.2436 2 55 99.9658 6.2436 INE916D14A62 KOTAK MAH PRIME 327D 20-Dec-17 99.9617 6.9843 2 45 99.9617 6.9924 INE514E14MP0 EXIM 91D 21-Dec-17 99.9507 6.0011 1 125 99.9507 6.0011 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.9336 6.0662 5 345 99.9343 5.9991 INE721A14AN9 SHRIRAM TRANSPORT 73D 22-Dec-17 99.9290 6.4834 1 300 99.9290 6.4834 INE202B14KT4 DHFL 66D 22-Dec-17 99.9283 6.5473 1 95 99.9283 6.5473 INE399L14380 ADANI GAS 177D 22-Dec-17 99.9212 7.1962 1 50 99.9212 7.1962 INE001A14RM2 HDFC 56D 22-Dec-17 99.9317 6.2366 1 24 99.9317 6.2366 INE027E14EG9 L AND T FIN 91D 26-Dec-17 99.8574 6.5154 1 350 99.8574 6.5154 INE725H14434 TATA PROJECTS 91D 26-Dec-17 99.8523 6.7488 1 25 99.8523 6.7488 INE110L14FC4 RELIANCE JIO INFO 57D 26-Dec-17 99.8687 5.9984 1 25 99.8687 5.9984 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.8493 6.1209 5 225 99.8493 6.1209 INE121A14OK9 CHOLAMANDALAM 90D 27-Dec-17 99.8302 6.8980 1 100 99.8302 6.8980 INE018A14FC2 LARSEN AND TOUBRO 90D 28-Dec-17 99.8222 6.5013 1 250 99.8222 6.5013 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.8222 6.5013 2 110 99.8222 6.5013 INE557F14EA5 NATIONAL HOUSING BK28D 28-Dec-17 99.8222 6.5013 1 95 99.8222 6.5013 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.8045 6.4998 1 50 99.8045 6.4998 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.8381 5.9189 1 5 99.8381 5.9189 INE331A14FL0 THE RAMCO CEMENTS 51D 12-Jan-18 99.5884 6.2856 1 5 99.5884 6.2856 INE114A14FB1 SAIL 91D 15-Jan-18 99.5288 6.4001 1 5 99.5288 6.4001 INE053T14AG1 ONGC MANGALORE 60D 19-Jan-18 99.4524 6.2805 1 2 99.4524 6.2805 INE657N14NO9 EDELWEISS COMMOD 60D 22-Jan-18 99.3982 6.4996 1 5 99.3982 6.4996 INE036A14GP4 RELIANCE INFRAST 50D 23-Jan-18 99.0455 10.0500 1 5 99.0455 10.0500 INE205A14KQ5 VEDANTA 91D 25-Jan-18 99.3704 6.2503 1 5 99.3704 6.2503 INE019A14CR5 JSW STEEL 91D 29-Jan-18 99.3028 6.2504 1 5 99.3028 6.2504 INE306N14LZ3 TATA CAP FIN SERV 91D 29-Jan-18 99.2862 6.4002 1 5 99.2862 6.4002 INE866I14WA6 INDIA INFOLINE FIN 60D 29-Jan-18 99.3121 6.0196 1 5 99.3121 6.0196 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.2853 6.1103 1 5 99.2853 6.1103 INE522D14HA7 MANAPPURAM FIN 90D 31-Jan-18 99.2401 6.4997 1 5 99.2401 6.4997 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 99.2517 6.3997 1 5 99.2517 6.3997 INE866I14WB4 INDIA INFOLINE FIN 59D 1-Feb-18 99.1929 6.7497 1 5 99.1929 6.7497 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.2353 6.2504 1 5 99.2353 6.2504 INE866I14VS0 INDIA INFOLINE FIN 87D 2-Feb-18 99.2050 6.5000 1 5 99.2050 6.5000 INE657N14NK7 EDELWEISS COMMOD 91D 5-Feb-18 99.1460 6.5499 2 10 99.1525 6.4996 INE916D14H24 KOTAK MAH PRIME 91D 5-Feb-18 99.1525 6.4996 1 5 99.1525 6.4996 INE018E14KO9 SBI CARDS AND PAY 91D 5-Feb-18 99.1654 6.3999 1 5 99.1654 6.3999 INE205A14KU7 VEDANTA 91D 6-Feb-18 99.1174 6.5004 3 200 99.1174 6.5004 INE031A14291 HOUSING AND URBAN 90D 6-Feb-18 99.1745 6.2003 2 10 99.1679 6.2503 INE306N14MG1 TATA CAP FIN SERV 60D 6-Feb-18 99.1152 6.6497 1 5 99.1152 6.6497 INE866I14VT8 INDIA INFOLINE FIN 90D 6-Feb-18 99.1349 6.5003 1 5 99.1349 6.5003 INE121H14GG8 IL AND FS FIN SERV 364D 7-Feb-18 99.1174 6.5004 1 5 99.1174 6.5004 INE121H14HH4 IL AND FS FIN SERV 181D 8-Feb-18 99.1000 6.4997 1 5 99.1000 6.4997 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.1317 6.1485 2 30 99.0979 6.3897 INE896L14BF0 INDOSTAR CAP FIN 91D 9-Feb-18 99.0825 6.4998 1 5 99.0825 6.4998 INE081A14726 TATA STEEL 90D 12-Feb-18 99.0276 6.4002 1 200 99.0276 6.4002 INE556F14FR8 SIDBI 67D 12-Feb-18 99.0892 6.1000 1 25 99.0892 6.1000 INE138A14260 PENINSULA LAND 88D 12-Feb-18 98.3238 11.1115 2 15 98.3238 11.1115 INE403G14JM4 STANDARD CHARTERED91D 12-Feb-18 99.0005 6.7000 1 5 99.0005 6.7000 INE601U14281 TATA MOTORS FIN 91D 12-Feb-18 99.0300 6.5003 1 5 99.0300 6.5003 INE522D14HB5 MANAPPURAM FIN 91D 13-Feb-18 99.0126 6.4999 1 5 99.0126 6.4999 INE261F14CC4 NABARD 61D 14-Feb-18 99.0135 6.3800 1 5 99.0135 6.3800 INE871D14IZ3 INFRAST LEASING 65D 15-Feb-18 98.9466 6.6997 1 25 98.9466 6.6997 INE414G14GM7 MUTHOOT FIN 90D 15-Feb-18 98.9777 6.4999 1 5 98.9777 6.4999 INE414G14GK1 MUTHOOT FIN 91D 16-Feb-18 98.9602 6.5003 1 5 98.9602 6.5003 INE601U14315 TATA MOTORS FIN 91D 26-Feb-18 98.6866 6.9396 1 2 98.6866 6.9396 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.7427 6.4550 1 45 98.7427 6.4550 INE729N14BE2 TVS CREDIT SERV 91D 5-Mar-18 98.5284 7.0800 1 50 98.5284 7.0800 INE891D14QH2 REDINGTON INDIA 90D 8-Mar-18 98.6231 6.3698 1 100 98.6231 6.3698 INE233A14KG8 GODREJ INDUSTRIES 90D 8-Mar-18 98.6274 6.3496 1 60 98.6274 6.3496 INE523H14F68 JM FIN PRODUCTS 106D 23-Mar-18 98.1605 7.2000 1 50 98.1605 7.2000 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 98.2768 6.4000 2 150 98.2768 6.4000 INE403G14JN2 STANDARD CHART 182D 21-May-18 96.8139 7.8000 1 25 96.8139 7.8000 INE202B14KF3 DHFL 336D 18-Jun-18 96.3998 7.4898 1 4 96.3998 7.4898 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 