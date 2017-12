TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 19

Dec 19 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 99.9824 6.4401 11 645 99.9825 6.3886 INE244L14974 INDIABULLS COMMER 84D 20-Dec-17 99.9822 6.4982 6 550 99.9822 6.4982 INE721A14AG3 SHRIRAM TRANSPORT 176D 20-Dec-17 99.9820 6.5858 4 250 99.9816 6.7172 INE169A14DU0 COROMANDEL INTER 86D 20-Dec-17 99.9823 6.4616 1 200 99.9823 6.4616 INE722A14BH7 SHRIRAM CITY UNION 83D 20-Dec-17 99.9822 6.4982 1 100 99.9822 6.4982 INE245A14701 THE TATA POWER 90D 20-Dec-17 99.9819 6.6077 1 75 99.9819 6.6077 INE729N14AX4 TVS CREDIT SERV 90D 20-Dec-17 99.9817 6.6807 1 50 99.9817 6.6807 INE403G14JJ0 STANDARD CHARTERED91D 20-Dec-17 99.9822 6.4982 3 50 99.9822 6.4982 INE514E14MP0 EXIM 91D 21-Dec-17 99.9644 6.4993 2 595 99.9644 6.4993 INE641O14AU5 PIRAMAL FIN 35D 21-Dec-17 99.9628 6.7915 1 130 99.9628 6.7915 INE870H14DY0 NETWORK18 MEDIA 86D 21-Dec-17 99.9666 6.0975 1 50 99.9666 6.0975 INE891K14DZ7 AXIS FIN 183D 21-Dec-17 99.9646 6.4628 1 50 99.9646 6.4628 INE501A14CV4 DEEPAK FERTILIZERS 91D 21-Dec-17 99.9647 6.4445 1 5 99.9647 6.4445 INE445L14639 NABHA POWER 88D 22-Dec-17 99.9446 6.7441 2 125 99.9446 6.7441 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.9477 6.3706 3 120 99.9470 6.4518 INE134E14915 PFC 88D 22-Dec-17 99.9491 6.1960 1 60 99.9491 6.1960 INE047A14263 GRASIM INDUSTRIES 70D 22-Dec-17 99.9462 6.5492 1 25 99.9462 6.5492 INE607M14137 TATA POWER RENEW 74D 22-Dec-17 99.9671 6.0062 1 5 99.9671 6.0062 INE702C14749 APL APOLLO TUBES 70D 22-Dec-17 99.9433 6.9024 1 3 99.9433 6.9024 INE476M14970 L AND T HOUSING FIN 88D 26-Dec-17 99.8755 6.4999 3 395 99.8755 6.4999 INE110L14FC4 RELIANCE JIO INFO 57D 26-Dec-17 99.8784 6.3483 1 100 99.8784 6.3483 INE831R14728 ADITYA BIRLA HOUSING 84D26-Dec-17 99.8755 6.4999 1 50 99.8755 6.4999 INE205A14KR3 VEDANTA 60D 26-Dec-17 99.9015 5.9980 1 5 99.9015 5.9980 INE306N14LV2 TATA CAP FIN SERV 81D 26-Dec-17 99.8732 6.6201 1 5 99.8732 6.6201 INE523E14QX6 L AND T FIN 364D 27-Dec-17 99.8537 6.6847 1 195 99.8537 6.6847 INE110L14FA8 RELIANCE JIO INFO 90D 27-Dec-17 99.8599 6.4010 2 175 99.8599 6.4010 INE915T14139 SUN PHARMA LAB 155D 27-Dec-17 99.8588 6.4514 1 120 99.8588 6.4514 INE008I14JU0 COX AND KINGS 83D 27-Dec-17 99.8736 6.5992 1 100 99.8736 6.5992 INE657N14ND2 EDELWEISS COMMOD 65D 27-Dec-17 99.8501 6.8495 1 50 99.8501 6.8495 INE831R14736 ADITYA BIRLA HOUSIN85D 28-Dec-17 99.8400 6.4993 1 100 99.8400 6.4993 INE557F14DY7 NATIONAL HOUSING BK43D 29-Dec-17 99.8228 6.4793 2 500 99.8228 6.4793 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.8313 6.1680 1 300 99.8313 6.1680 INE476M14AA2 L AND T HOUSING FIN 74D 29-Dec-17 99.8222 6.5013 1 100 99.8222 6.5013 INE059B14HU2 SIMPLEX INFRASTS 25D 29-Dec-17 99.7400 9.5147 1 35 99.7400 9.5147 INE511C14QZ0 MAGMA FINCORP 58D 29-Dec-17 99.8400 6.4993 1 5 99.8400 6.4993 INE069I14625 INDIABULLS REAL 22D 29-Dec-17 99.8154 7.5004 1 5 99.8154 7.5004 INE114A14FB1 SAIL 91D 15-Jan-18 99.5288 6.4001 1 5 99.5288 6.4001 INE522D14HE9 MANAPPURAM FIN 60D 16-Jan-18 99.5178 6.5502 1 5 99.5178 6.5502 INE453T14099 BHARTI ENTERPRISES 81D 23-Jan-18 99.3847 6.4564 1 90 99.3847 6.4564 INE886I14820 MOTILAL OSWAL SEC 60D 23-Jan-18 99.3391 6.9381 1 25 99.3391 6.9381 INE036A14GP4 RELIANCE INFRAST 50D 23-Jan-18 99.0690 9.8002 1 5 99.0690 9.8002 INE688I14FE1 CAP FIRST 70D 29-Jan-18 99.2243 6.9596 1 15 99.2243 6.9596 INE115A14680 LIC HOUSING FIN 90D 29-Jan-18 99.3251 6.2003 1 5 99.3251 6.2003 INE306N14MD8 TATA CAP FIN SERV 81D 30-Jan-18 99.2236 6.8001 1 200 99.2236 6.8001 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.2689 6.4004 2 100 99.2689 6.4004 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.3056 6.2251 2 10 99.3250 6.0500 INE780C14976 JM FIN 57D 30-Jan-18 99.2232 6.9696 1 5 99.2232 6.9696 INE582L14CG2 TATA HOUSING 90D 30-Jan-18 99.3084 6.1998 1 5 99.3084 6.1998 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.3039 6.0916 2 30 99.3086 6.0504 INE657N14NP6 EDELWEISS COMMOD 69D 31-Jan-18 99.2576 6.5001 1 10 99.2576 6.5001 INE556F14FM9 SIDBI 78D 31-Jan-18 99.2860 6.2496 1 5 99.2860 6.2496 INE179J14GA5 BIRLA TMT HOLDINGS 91D 1-Feb-18 99.1716 6.9294 1 25 99.1716 6.9294 INE977J14FY4 TRAPTI TRADING AND88D 2-Feb-18 99.1528 6.9304 1 100 99.1528 6.9304 INE202B14KX6 DHFL 91D 2-Feb-18 99.2581 6.2004 1 5 99.2581 6.2004 INE688I14FC5 CAP FIRST 91D 5-Feb-18 99.1890 6.3497 1 5 99.1890 6.3497 INE031A14291 HOUSING AND URBAN 90D 6-Feb-18 99.2042 6.0999 1 10 99.2042 6.0999 INE121H14GG8 IL AND FS FIN SERV 364D 7-Feb-18 99.1174 6.5004 1 5 99.1174 6.5004 INE121H14HH4 IL AND FS FIN SERV 181D 8-Feb-18 99.1000 6.4997 1 5 99.1000 6.4997 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.0968 6.3973 2 105 99.0965 6.3997 INE556F14FO5 SIDBI 74D 9-Feb-18 99.1549 6.0998 1 10 99.1549 6.0998 INE896L14BF0 INDOSTAR CAP FIN 91D 9-Feb-18 99.0825 6.4998 1 5 99.0825 6.4998 INE523H14G26 JM FIN PRODUCTS 59D 9-Feb-18 99.0862 6.6003 1 5 99.0862 6.6003 INE657N14NM3 EDELWEISS COMMOD 80D 12-Feb-18 99.0475 6.5001 1 10 99.0475 6.5001 INE306N14ME6 TATA CAP FIN SERV 78D 14-Feb-18 98.9445 6.8310 1 300 98.9445 6.8310 INE261F14CC4 NABARD 61D 14-Feb-18 99.0728 6.0999 1 10 99.0728 6.0999 INE205A14KY9 VEDANTA 91D 14-Feb-18 99.0502 6.2500 1 5 99.0502 6.2500 INE261F14CC4 NABARD 61D 14-Feb-18 99.0181 6.3500 1 5 99.0181 6.3500 INE871D14IZ3 IL & FS 65D 15-Feb-18 98.9466 6.6997 2 50 98.9466 6.6997 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 98.9989 6.4751 2 10 98.9875 6.5499 INE572E14CO2 PNB HOUSING FIN 87D 16-Feb-18 99.0119 6.2803 1 5 99.0119 6.2803 INE027E14ER6 L AND T FIN 88D 16-Feb-18 98.9933 6.3997 1 5 98.9933 6.3997 INE962S14521 TATA POWER SOLAR 90D 20-Feb-18 98.8779 6.5748 1 50 98.8779 6.5748 INE756I14AQ1 HDB FIN SERV 364D 27-Feb-18 98.7033 6.8502 1 100 98.7033 6.8502 INE237W14058 BLUE STAR ENGINEERIN180D27-Feb-18 98.6828 6.9599 1 15 98.6828 6.9599 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.7362 6.5802 2 400 98.7362 6.5802 INE087M14181 BAHADUR CHAND 84D 2-Mar-18 98.6096 7.0500 1 440 98.6096 7.0500 INE301A14EU7 RAYMOND 90D 7-Mar-18 98.6040 6.6250 1 30 98.6040 6.6250 INE725H14483 TATA PROJECTS 90D 8-Mar-18 98.5922 6.5973 1 100 98.5922 6.5973 INE514E14MJ3 EXIM 241D 9-Mar-18 98.6209 6.3801 1 60 98.6209 6.3801 INE742F14DO6 ADANI PORTS AND 294D 12-Mar-18 98.5434 6.5002 1 35 98.5434 6.5002 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 98.5360 6.3800 3 530 98.5360 6.3800 INE915T14147 SUN PHARMA LAB 174D 15-Mar-18 98.5145 6.3998 1 100 98.5145 6.3998 INE169A14EA0 COROMANDEL INTER 90D 15-Mar-18 98.5099 6.4199 1 100 98.5099 6.4199 INE155A14MP0 TATA MOTORS 315D 15-Mar-18 98.5122 6.4099 1 50 98.5122 6.4099 INE018A14FF5 LARSEN AND TOUBRO 166D 28-Mar-18 98.2728 6.4799 4 150 98.2728 6.4799 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 