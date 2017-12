TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 20

Dec 20 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14EX3 RELIANCE JIO INFO 90D 21-Dec-17 99.9826 6.3521 1 325 99.9826 6.3521 INE514E14MP0 EXIM 91D 21-Dec-17 99.9825 6.3886 1 95 99.9825 6.3886 INE870H14DY0 NETWORK18 MEDIA 86D 21-Dec-17 99.9833 6.0965 1 50 99.9833 6.0965 INE641O14AU5 PIRAMAL FIN 35D 21-Dec-17 99.9810 6.9363 1 50 99.9810 6.9363 INE891K14DZ7 AXIS FIN 183D 21-Dec-17 99.9823 6.4616 1 40 99.9823 6.4616 INE012I14HZ5 JM FIN SERV 91D 21-Dec-17 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE018E14JY0 SBI CARDS AND PAY 182D 22-Dec-17 99.9644 6.4909 2 325 99.9646 6.4628 INE774D14NG9 MAH AND MAH FIN 66D 22-Dec-17 99.9648 6.4263 1 300 99.9648 6.4263 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.9649 6.4080 1 250 99.9649 6.4080 INE001A14RM2 HDFC 56D 22-Dec-17 99.9630 6.7550 2 200 99.9630 6.7550 INE121H14GF0 IL AND FS FIN SERV 317D 22-Dec-17 99.9825 6.3886 1 125 99.9825 6.3886 INE477S14280 TATA MOTORS FIN 91D 22-Dec-17 99.9641 6.5541 1 100 99.9641 6.5541 INE824H14385 JULIUS BAER CAP 135D 22-Dec-17 99.9638 6.6089 1 50 99.9638 6.6089 INE202B14KT4 DEWAN HOUSING 66D 22-Dec-17 99.9659 6.2254 1 30 99.9659 6.2254 INE870H14DZ7 NETWORK18 MEDIA 87D 22-Dec-17 99.9666 6.0975 1 30 99.9666 6.0975 INE763G14EZ4 ICICI SECURITIES 73D 22-Dec-17 99.9644 6.4993 1 25 99.9644 6.4993 INE476M14970 L AND T HOUSING FIN 88D 26-Dec-17 99.8892 6.7478 3 200 99.8892 6.7478 INE306N14LV2 TATA CAP FIN SERV 81D 26-Dec-17 99.9076 6.7514 1 70 99.9076 6.7514 INE831R14728 ADITYA BIRLA HOUS 84D 26-Dec-17 99.8892 6.7478 2 60 99.8892 6.7478 INE027E14EG9 L AND T FIN 91D 26-Dec-17 99.9076 6.7514 1 50 99.9076 6.7514 INE306N14LV2 TATA CAP FIN SERV 81D 26-Dec-17 99.8892 6.7478 1 15 99.8892 6.7478 INE019A14CO2 JSW STEEL 88D 26-Dec-17 99.8956 6.3576 1 5 99.8956 6.3576 INE002A14680 RELIANCE INDUSTRIES 69D 26-Dec-17 99.9179 5.9982 1 5 99.9179 5.9982 INE895D14269 TATA SONS 61D 26-Dec-17 99.9145 6.2468 1 5 99.9145 6.2468 INE191S14246 KHYATI REALTORS 90D 27-Dec-17 99.8801 7.3027 1 150 99.8801 7.3027 INE915T14139 SUN PHARMA LAB 155D 27-Dec-17 99.8774 6.4006 1 50 99.8774 6.4006 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.8768 6.4342 2 35 99.8765 6.4476 INE110L14FA8 RELIANCE JIO INFO 90D 27-Dec-17 99.8755 6.4999 1 25 99.8755 6.4999 INE881J14MN7 SREI EQUIPMENT FIN 84D 27-Dec-17 99.8990 6.1504 1 5 99.8990 6.1504 INE414G14GH7 MUTHOOT FIN 90D 27-Dec-17 99.8714 6.7142 1 2.5 99.8714 6.7142 INE002A14714 RELIANCE INDUSTRIES 28D 28-Dec-17 99.8577 6.5017 3 295 99.8577 6.5017 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.8586 6.4605 1 200 99.8586 6.4605 INE866I14VU6 INDIA INFOLINE FIN 49D 28-Dec-17 99.8446 7.1012 1 25 99.8446 7.1012 INE514E14MV8 EXIM 10D 29-Dec-17 99.8427 6.3894 1 300 99.8427 6.3894 INE002A14706 RELIANCE INDUSTRIES 38D 29-Dec-17 99.8400 6.4993 1 125 99.8400 6.4993 INE975F14NZ7 KOTAK MAH INVEST 17D 29-Dec-17 99.8327 6.7963 1 100 99.8327 6.7963 INE804I14QN2 ECL FIN 50D 29-Dec-17 99.8252 7.1015 1 25 99.8252 7.1015 INE881J14MU2 SREI EQUIPMENT FIN 58D 29-Dec-17 99.8650 6.1662 3 15 99.8687 5.9984 INE881J14MU2 SREI EQUIPMENT FIN 58D 29-Dec-17 99.8130 7.5981 1 10 99.8130 7.5981 INE477L14BR4 INDIA INFOLINE 66D 29-Dec-17 99.8400 6.4993 1 5 99.8400 6.4993 INE069I14625 INDIABULLS REAL 22D 29-Dec-17 99.8277 6.9998 1 5 99.8277 6.9998 INE975G14BW7 IL AND FS TRANS 37D 29-Dec-17 99.8468 7.0005 1 5 99.8468 7.0005 INE866I14VY8 INDIA INFOLINE FIN 46D 29-Dec-17 99.8632 6.2501 1 5 99.8632 6.2501 INE148I14TL2 INDIABULLS HOUS 88D 12-Jan-18 99.6247 6.2500 1 25 99.6247 6.2500 INE114A14FB1 SAIL 91D 15-Jan-18 99.5839 6.1004 1 5 99.5839 6.1004 INE148I14TK4 INDIABULLS HOUSING 91D 15-Jan-18 99.5839 6.1004 1 5 99.5839 6.1004 INE522D14HE9 MANAPPURAM FIN 60D 16-Jan-18 99.5532 6.3005 1 25 99.5532 6.3005 INE053T14AG1 ONGC MANGALORE 60D 19-Jan-18 99.4866 6.2786 1 120 99.4866 6.2786 INE870D14BJ4 NATIONAL FERTILIZERS 62D22-Jan-18 99.4602 6.1905 1 5 99.4602 6.1905 INE453T14099 BHARTI ENTERPRISES 81D 23-Jan-18 99.4023 6.4551 1 350 99.4023 6.4551 INE036A14GP4 RELIANCE INFRAST 50D 23-Jan-18 99.1751 9.1998 1 5 99.1751 9.1998 INE087M14157 BAHADUR CHAND 89D 24-Jan-18 99.4028 6.4496 1 5 99.4028 6.4496 INE248U14BT6 IIFL WEALTH FIN 76D 24-Jan-18 99.3982 6.4996 1 5 99.3982 6.4996 INE202B14KW8 DEWAN HOUSING FIN 91D 29-Jan-18 99.3208 6.4001 1 25 99.3208 6.4001 INE688I14FE1 CAP FIRST 70D 29-Jan-18 99.2432 6.9585 1 6 99.2432 6.9585 INE657N14NS0 EDELWEISS COM 60D 29-Jan-18 99.3103 6.4997 1 5 99.3103 6.4997 INE916D14G33 KOTAK MAH PRIME 125D 30-Jan-18 99.2301 7.0798 1 100 99.2301 7.0798 INE148I14TO6 INDIABULLS HOUS 90D 30-Jan-18 99.3224 6.2253 2 50 99.3251 6.2003 INE860H14A72 ADITYA BIRLA FIN 75D 30-Jan-18 99.3089 6.3502 1 10 99.3089 6.3502 INE601U14273 TATA MOTORS FIN 91D 31-Jan-18 99.3223 6.0748 2 10 99.3250 6.0500 INE522D14HA7 MANAPPURAM FIN 90D 31-Jan-18 99.2973 6.3000 1 5 99.2973 6.3000 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.3305 6.0004 1 5 99.3305 6.0004 INE114A14FF2 SAIL 91D 1-Feb-18 99.2297 6.5894 1 50 99.2297 6.5894 INE975F14NQ6 KOTAK MAH INVEST 87D 1-Feb-18 99.2803 6.2999 1 10 99.2803 6.2999 INE522D14HI0 MANAPPURAM FIN 60D 2-Feb-18 99.2633 6.2998 1 5 99.2633 6.2998 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.2784 6.1697 1 5 99.2784 6.1697 INE866I14VS0 INDIA INFOLINE FIN 87D 2-Feb-18 99.2865 6.1000 1 5 99.2865 6.1000 INE891K14FF4 AXIS FIN 62D 5-Feb-18 99.2061 6.3498 1 10 99.2061 6.3498 INE896L14BD5 INDOSTAR CAP FIN 91D 5-Feb-18 99.1937 6.4498 1 10 99.1937 6.4498 INE688I14FC5 CAP FIRST 91D 5-Feb-18 99.1890 6.3497 1 5 99.1890 6.3497 INE538L14904 AADHAR HOUSING 90D 5-Feb-18 99.2371 6.1000 1 5 99.2371 6.1000 INE087M14173 BAHADUR CHAND 89D 5-Feb-18 99.1937 6.4498 1 5 99.1937 6.4498 INE306N14MG1 TATA CAP FIN SERV 60D 6-Feb-18 99.1890 6.3497 1 5 99.1890 6.3497 INE866I14VT8 INDIA INFOLINE FIN 90D 6-Feb-18 99.2206 6.1003 1 5 99.2206 6.1003 INE028E14CW8 KOTAK SECURITIES 90D 7-Feb-18 99.1525 6.4996 1 25 99.1525 6.4996 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.1780 6.0503 1 15 99.1780 6.0503 INE774D14LS8 MAH AND MAH FIN 365D 9-Feb-18 99.1444 6.2998 1 10 99.1444 6.2998 INE871D14IA6 INFRAST LEASING 365D 9-Feb-18 99.1309 6.4001 1 10 99.1309 6.4001 INE556F14FO5 SIDBI 74D 9-Feb-18 99.1740 6.0800 1 5 99.1740 6.0800 INE019A14CV7 JSW STEEL 91D 9-Feb-18 99.1040 6.5999 1 5 99.1040 6.5999 INE028E14CX6 KOTAK SECURITIES 91D 12-Feb-18 99.0864 6.3498 1 10 99.0864 6.3498 INE641O14AT7 PIRAMAL FIN 90D 12-Feb-18 99.0792 6.4003 1 5 99.0792 6.4003 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.0678 6.1333 3 15 99.0803 6.0501 INE866I14WH1 INDIA INFOLINE FIN 59D 15-Feb-18 99.0352 6.3497 1 10 99.0352 6.3497 INE110L14FQ4 RELIANCE JIO INFO 60D 16-Feb-18 99.0013 6.3483 1 50 99.0013 6.3483 INE572E14CO2 PNB HOUSING FIN 87D 16-Feb-18 99.0426 6.1900 1 5 99.0426 6.1900 INE110L14FQ4 RELIANCE JIO INFO 60D 16-Feb-18 99.0564 6.0999 1 5 99.0564 6.0999 INE522D14HG4 MANAPPURAM FIN 91D 19-Feb-18 98.9750 6.3000 1 5 98.9750 6.3000 INE742F14EH8 ADANI PORTS 64D 20-Feb-18 98.9088 6.4949 2 100 98.9088 6.4949 INE115A14722 LIC HOUSING FIN 89D 21-Feb-18 98.8770 6.5802 1 250 98.8770 6.5802 INE957N14AB7 HERO FINCORP 76D 22-Feb-18 98.8046 6.9000 1 50 98.8046 6.9000 INE140A14QK4 PIRAMAL ENTER 170D 23-Feb-18 98.8457 6.5575 1 50 98.8457 6.5575 INE915T14154 SUN PHARMA LAB 70D 26-Feb-18 98.8135 6.4452 1 400 98.8135 6.4452 INE044A14278 SUN PHARMA 90D 26-Feb-18 98.8163 6.4298 3 250 98.8163 6.4298 INE612J14331 REPCO HOME FIN 91D 26-Feb-18 98.7181 6.9701 2 95 98.7181 6.9701 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.7463 6.6201 2 100 98.7463 6.6201 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 98.7723 6.3899 1 100 98.7723 6.3899 INE891D14QG4 REDINGTON INDIA 91D 5-Mar-18 98.6900 6.4600 5 125 98.6900 6.4600 INE916D14D36 KOTAK MAH PRIME 310D 9-Mar-18 98.5286 6.8998 1 25 98.5286 6.8998 INE742F14DO6 ADANI PORTS 294D 12-Mar-18 98.5389 6.6001 1 165 98.5389 6.6001 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 98.5611 6.4201 1 20 98.5611 6.4201 INE915T14147 SUN PHARMA LAB 174D 15-Mar-18 98.5202 6.4499 1 150 98.5202 6.4499 INE742F14EJ4 ADANI PORTS 90D 19-Mar-18 98.4682 6.3798 2 200 98.4682 6.3798 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 98.2977 6.4500 1 30 98.2977 6.4500 INE404K14DD6 SHAPOORJI PAL 167D 23-Apr-18 97.5800 7.3000 1 14 97.5800 7.3000 INE404K14DH7 SHAPOORJI PAL 293D 26-Sep-18 94.4791 7.6174 1 5 94.4791 7.6174 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 