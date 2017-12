TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 21

Dec 21 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.9826 6.3676 12 1028 99.9825 6.3886 INE001A14RM2 HDFC 56D 22-Dec-17 99.9821 6.5430 4 530 99.9822 6.4982 INE860H14ZZ1 ADITYA BIRLA FIN 73D 22-Dec-17 99.9814 6.7903 3 400 99.9814 6.7903 INE121H14GF0 IL AND FS FIN SERV 317D 22-Dec-17 99.9825 6.3886 2 250 99.9825 6.3886 INE535H14GI5 FULLERTON INDIA 39D 22-Dec-17 99.9812 6.8633 2 225 99.9812 6.8633 INE134E14915 PFC 88D 22-Dec-17 99.9827 6.3156 1 200 99.9827 6.3156 INE523E14QW8 L AND T FIN 364D 22-Dec-17 99.9814 6.7903 1 150 99.9814 6.7903 INE501G14472 HT MEDIA 87D 22-Dec-17 99.9819 6.6077 1 135 99.9819 6.6077 INE002A14664 RELIANCE INDUSTRIES 67D 22-Dec-17 99.9825 6.3747 2 105 99.9825 6.3886 INE121A14NL9 CHOLAMANDALAM 364D 22-Dec-17 99.9813 6.8268 2 100 99.9813 6.8268 INE774D14NG9 MAH AND MAH FIN 66D 22-Dec-17 99.9814 6.7903 1 100 99.9814 6.7903 INE202B14KT4 DHFL 66D 22-Dec-17 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE975F14KS8 KOTAK MAH INVEST 365D 22-Dec-17 99.9814 6.7903 1 50 99.9814 6.7903 INE657N14NB6 EDELWEISS COMMOD 65D 22-Dec-17 99.9816 6.7172 1 50 99.9816 6.7172 INE763G14EZ4 ICICI SECURITIES 73D 22-Dec-17 99.9813 6.8268 1 25 99.9813 6.8268 INE008I14JP0 COX AND KINGS 91D 22-Dec-17 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE018A14FB4 LARSEN AND TOUBRO 91D 26-Dec-17 99.9124 6.4004 5 635 99.9124 6.4004 INE110L14FC4 RELIANCE JIO INFO 57D 26-Dec-17 99.9124 6.4004 1 240 99.9124 6.4004 INE725H14434 TATA PROJECTS 91D 26-Dec-17 99.9110 6.5028 1 125 99.9110 6.5028 INE476M14970 L AND T HOUSING FIN 88D 26-Dec-17 99.9079 6.7303 3 85 99.9076 6.7514 INE831R14728 ADITYA BIRLA HOUSING 84D26-Dec-17 99.9083 6.7002 2 75 99.9083 6.7002 INE916D14A96 KOTAK MAH PRIME 320D 26-Dec-17 99.9097 6.5979 1 10 99.9097 6.5979 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.8944 6.4316 5 265 99.8941 6.4491 INE915T14139 SUN PHARMA LAB 155D 27-Dec-17 99.8933 6.4978 1 50 99.8933 6.4978 INE002A14714 RELIANCE INDUSTRIES 28D 28-Dec-17 99.8834 6.0870 1 100 99.8834 6.0870 INE657N14NH3 EDELWEISS COMMOD 58D 29-Dec-17 99.8812 6.2019 1 5 99.8812 6.2019 INE975G14BW7 IL AND FS 37D 29-Dec-17 99.8468 7.0005 1 5 99.8468 7.0005 INE881J14MU2 SREI EQUIPMENT FIN 58D 29-Dec-17 99.8687 5.9984 1 5 99.8687 5.9984 INE053T14998 ONGC MANGALORE 90D 15-Jan-18 99.6070 6.0005 1 5 99.6070 6.0005 INE114A14FB1 SAIL 91D 15-Jan-18 99.5839 6.1004 1 5 99.5839 6.1004 INE148I14TK4 INDIABULLS HOUSING 91D 15-Jan-18 99.5839 6.1004 1 5 99.5839 6.1004 INE134E14931 PFC 55D 15-Jan-18 99.6070 6.0005 1 5 99.6070 6.0005 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.4846 6.0999 1 5 99.4846 6.0999 INE036A14GP4 RELIANCE INFRAST 50D 23-Jan-18 99.1751 9.1998 1 5 99.1751 9.1998 INE019A14CR5 JSW STEEL 91D 29-Jan-18 99.3741 6.0498 1 5 99.3741 6.0498 INE202B14KW8 DHFL 91D 29-Jan-18 99.3432 6.3504 1 5 99.3432 6.3504 INE916D14G33 KOTAK MAH PRIME 125D 30-Jan-18 99.2471 7.0998 1 50 99.2471 7.0998 INE148I14TO6 INDIABULLS HOUSING 90D 30-Jan-18 99.3251 6.2003 2 50 99.3251 6.2003 INE774D14NH7 MAH AND MAH FIN 92D 30-Jan-18 99.3314 6.2995 1 20 99.3314 6.2995 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.3630 5.9999 1 5 99.3630 5.9999 INE896L14BC7 INDOSTAR CAP FIN 91D 30-Jan-18 99.3208 6.4001 1 5 99.3208 6.4001 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.2862 6.3999 3 40 99.2641 6.5999 INE110L14FD2 RELIANCE JIO INFO 90D 31-Jan-18 99.3414 6.0496 1 5 99.3414 6.0496 INE148I14TP3 INDIABULLS HOUSING 90D 31-Jan-18 99.3305 6.1504 1 5 99.3305 6.1504 INE601U14273 TATA MOTORS FIN 91D 31-Jan-18 99.3195 6.0996 1 5 99.3195 6.0996 INE977J14FX6 TRAPTI TRADING AND 89D 31-Jan-18 99.2927 6.5001 1 5 99.2927 6.5001 INE978J14FW6 TURQUOISE INVEST 90D 31-Jan-18 99.2927 6.5001 1 5 99.2927 6.5001 INE114A14FF2 SAIL 91D 1-Feb-18 99.3250 6.0500 1 5 99.3250 6.0500 INE202B14KX6 DHFL 91D 2-Feb-18 99.2973 6.1500 1 10 99.2973 6.1500 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.3030 6.0998 1 5 99.3030 6.0998 INE028E14CV0 KOTAK SECURITIES 91D 5-Feb-18 99.2171 6.4003 1 10 99.2171 6.4003 INE053T14AB2 ONGC MANGALORE 90D 5-Feb-18 99.2111 6.4497 1 5 99.2111 6.4497 INE523H14ZB6 JM FIN PRODUCTS 364D 5-Feb-18 99.1080 7.3002 1 5 99.1080 7.3002 INE538L14904 AADHAR HOUSING FIN 90D 5-Feb-18 99.2371 6.1000 1 5 99.2371 6.1000 INE028E14CW8 KOTAK SECURITIES 90D 7-Feb-18 99.1525 6.4996 2 50 99.1525 6.4996 INE008I14KD4 COX AND KINGS 85D 8-Feb-18 99.0631 7.0450 1 50 99.0631 7.0450 INE013A14C24 RELIANCE CAP 99D 8-Feb-18 99.0878 7.0004 1 5 99.0878 7.0004 INE121H14HH4 IL AND FS FIN SERV 181D 8-Feb-18 99.2042 6.0999 1 5 99.2042 6.0999 INE028E14CU2 KOTAK SECURITIES 91D 9-Feb-18 99.1481 6.4003 1 10 99.1481 6.4003 INE694L14EY4 TALWANDI SABO 88D 9-Feb-18 99.1745 6.2003 1 5 99.1745 6.2003 INE008I14KC6 COX AND KINGS 91D 12-Feb-18 98.9845 7.0653 1 50 98.9845 7.0653 INE081A14726 TATA STEEL 90D 12-Feb-18 99.1370 6.1103 1 5 99.1370 6.1103 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.0728 6.0999 1 5 99.0728 6.0999 INE445L14712 NABHA POWER 63D 16-Feb-18 99.0577 6.2002 1 5 99.0577 6.2002 INE522D14HG4 MANAPPURAM FIN 91D 19-Feb-18 98.9602 6.5003 1 5 98.9602 6.5003 INE404K14CS6 SHAPOORJI PALLONJI 253D 20-Feb-18 98.8624 6.8853 1 60 98.8624 6.8853 INE140A14QK4 PIRAMAL ENTERPRISES 170D23-Feb-18 98.8436 6.6723 1 125 98.8436 6.6723 INE044A14278 SUN PHARMACEUTICAL90D 26-Feb-18 98.8137 6.5403 2 100 98.8137 6.5403 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.7853 6.6003 1 50 98.7853 6.6003 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 98.7538 6.5800 2 200 98.7538 6.5800 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 98.5512 6.4649 1 30 98.5512 6.4649 INE501A14DI9 DEEPAK FERTILIZERS 90D 15-Mar-18 98.4659 6.7699 1 100 98.4659 6.7699 INE140A14RG0 PIRAMAL ENTERPRISES115D 19-Mar-18 98.3987 6.7498 1 250 98.3987 6.7498 INE742F14EJ4 ADANI PORTS AND 90D 19-Mar-18 98.4314 6.6098 1 125 98.4314 6.6098 INE442K14141 INDUS TOWERS 353D 30-Mar-18 98.1707 6.8701 1 280 98.1707 6.8701 INE404K14DD6 SHAPOORJI PALLONJI 167D 23-Apr-18 97.5831 7.3497 1 31 97.5831 7.3497 INE001A14RS9 HDFC 157D 17-May-18 97.2200 7.1001 1 150 97.2200 7.1001 INE977J14FF3 TRAPTI TRADING AND 365D 8-Jun-18 96.5014 7.8301 1 5 96.5014 7.8301 INE001A14RH2 HDFC 311D 27-Jul-18 95.9225 7.1500 1 50 95.9225 7.1500 INE975F14OA8 KOTAK MAH INVEST 309D 23-Oct-18 94.0843 7.5000 1 25 94.0843 7.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com