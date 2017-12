Dec 22 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14680 RELIANCE INDUSTRIES 69D 26-Dec-17 99.9305 6.3463 4 490 99.9305 6.3463 INE027E14EG9 L AND T FIN 91D 26-Dec-17 99.9288 6.5016 4 350 99.9288 6.5016 INE860H14ZY4 ADITYA BIRLA FIN 81D 26-Dec-17 99.9288 6.5016 4 325 99.9288 6.5016 INE001A14QZ6 HDFC 181D 26-Dec-17 99.9299 6.4011 2 225 99.9299 6.4011 INE721A14AM1 SHRIRAM TRANSPORT 81D 26-Dec-17 99.9283 6.5473 2 200 99.9283 6.5473 INE019A14CO2 JSW STEEL 88D 26-Dec-17 99.9294 6.4468 1 195 99.9294 6.4468 INE804I14QJ0 ECL FIN 60D 26-Dec-17 99.9282 6.5565 1 195 99.9282 6.5565 INE476M14970 L AND T HOUSING FIN 88D 26-Dec-17 99.9288 6.5016 2 135 99.9288 6.5016 INE691I14GN4 L AND T INFRAST FIN 35D26-Dec-17 99.9274 6.6296 1 100 99.9274 6.6296 INE484J14DA6 GODREJ PROPERTIES 89D 26-Dec-17 99.9318 6.2275 1 80 99.9318 6.2275 INE110L14FC4 RELIANCE JIO INFO 57D 26-Dec-17 99.9299 6.4011 1 30 99.9299 6.4011 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.9110 6.5028 5 525 99.9110 6.5028 INE556F14FN7 SIDBI 33D 27-Dec-17 99.9131 6.3492 2 150 99.9131 6.3492 INE165K14551 JHAJJAR POWER 30D 27-Dec-17 99.9110 6.5028 1 150 99.9110 6.5028 INE523E14QX6 L AND T FIN 364D 27-Dec-17 99.9086 6.6783 1 100 99.9086 6.6783 INE538A14444 GUJARAT FLUORO 50D 27-Dec-17 99.9110 6.5028 1 60 99.9110 6.5028 INE915T14139 SUN PHARMA LAB 155D 27-Dec-17 99.9110 6.5028 1 50 99.9110 6.5028 INE511C14QX5 MAGMA FINCORP 77D 27-Dec-17 99.9076 6.7514 1 45 99.9076 6.7514 INE414G14GH7 MUTHOOT FIN 90D 27-Dec-17 99.9083 6.7002 1 5 99.9083 6.7002 INE641O14686 PIRAMAL FIN 244D 28-Dec-17 99.8916 6.6015 1 350 99.8916 6.6015 INE018A14FC2 LARSEN AND TOUBRO 90D 28-Dec-17 99.8949 6.4003 3 250 99.8949 6.4003 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.8939 6.4613 1 150 99.8939 6.4613 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 99.8878 6.8302 3 125 99.8908 6.6503 INE557F14EA5 NATIONAL HOUSING BK 28D 28-Dec-17 99.8974 6.2479 1 95 99.8974 6.2479 INE484J14CZ5 GODREJ PROPERTIES 90D 28-Dec-17 99.8977 6.2296 1 25 99.8977 6.2296 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.9376 7.5967 1 500 99.9376 7.5967 INE476M14AA2 L AND T HOUSING FIN 74D 29-Dec-17 99.8736 6.5992 1 150 99.8736 6.5992 INE652L14127 HALDIA ENERGY 59D 29-Dec-17 99.8736 6.5992 2 150 99.8736 6.5992 INE580B14GU9 GRUH FIN 86D 29-Dec-17 99.9417 7.0973 1 100 99.9417 7.0973 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.8678 6.9024 1 25 99.8678 6.9024 INE657N14NH3 EDELWEISS COMMOD 58D 29-Dec-17 99.8812 6.2019 1 20 99.8812 6.2019 INE087P14226 AVANSE FIN SERV 50D 29-Dec-17 99.8625 7.1795 1 1 99.8625 7.1795 INE134E14931 PFC 55D 15-Jan-18 99.5744 6.5003 1 25 99.5744 6.5003 INE053T14998 ONGC MANGALORE 90D 15-Jan-18 99.6070 6.0005 1 5 99.6070 6.0005 INE522D14HF6 MANAPPURAM FIN 60D 19-Jan-18 99.5038 6.5006 1 5 99.5038 6.5006 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.3581 6.5502 1 25 99.3581 6.5502 INE556F14FM9 SIDBI 78D 31-Jan-18 99.3727 6.4003 1 5 99.3727 6.4003 INE114A14FF2 SAIL 91D 1-Feb-18 99.3250 6.0500 1 5 99.3250 6.0500 INE110L14FP6 RELIANCE JIO INFO 62D 12-Feb-18 99.1499 6.5197 1 5 99.1499 6.5197 INE962S14521 TATA POWER SOLAR 90D 20-Feb-18 98.9095 6.7070 1 50 98.9095 6.7070 INE601U14323 TATA MOTORS FIN 85D 20-Feb-18 99.0276 6.4002 1 5 99.0276 6.4002 INE957N14AB7 HERO FINCORP 76D 22-Feb-18 98.8291 6.9749 1 400 98.8291 6.9749 INE008I14HK5 COX AND KINGS 365D 8-Mar-18 98.6284 7.0499 1 25 98.6284 7.0499 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 98.5629 6.4901 1 20 98.5629 6.4901 INE915T14147 SUN PHARMA LAB 174D 15-Mar-18 98.5302 6.5600 1 150 98.5302 6.5600 INE008I14HL3 COX AND KINGS 364D 16-Mar-18 98.4783 7.0500 1 75 98.4783 7.0500 INE038A14205 HINDALCO INDUSTRIES180D 20-Mar-18 98.4337 6.6000 4 350 98.4337 6.6000 INE616U14164 EDELWEISS AGRI 285D 20-Mar-18 98.2926 7.2048 1 15 98.2926 7.2048 INE008I14JK1 COX AND KINGS 364D 7-Sep-18 94.2958 8.5250 1 1 94.2958 8.5250 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com