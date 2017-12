TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 26

Dec 26 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14QX6 L AND T FIN 364D 27-Dec-17 99.9810 6.9506 3 690 99.9817 6.6807 INE065V14071 HASHAM INVEST 28D 27-Dec-17 99.9817 6.6807 2 500 99.9817 6.6807 INE916D14B20 KOTAK MAH PRIME 315D 27-Dec-17 99.9821 6.5475 3 453 99.9818 6.6442 INE018A14FD0 LARSEN AND TOUBRO 90D 27-Dec-17 99.9827 6.3075 3 450 99.9835 6.0235 INE866I14VH3 INDIA INFOLINE FIN 90D 27-Dec-17 99.9818 6.6442 3 400 99.9818 6.6442 INE915T14139 SUN PHARMA LAB 155D 27-Dec-17 99.9822 6.4982 4 320 99.9822 6.4982 INE691I14FC9 L AND T INFRAST FIN 364D27-Dec-17 99.9819 6.6077 3 300 99.9819 6.6077 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.9824 6.4373 3 225 99.9822 6.4982 INE891D14QF6 REDINGTON INDIA 43D 27-Dec-17 99.9825 6.3886 1 200 99.9825 6.3886 INE774D14NA2 MAH AND MAH FIN 90D 27-Dec-17 99.9822 6.4982 3 160 99.9822 6.4982 INE414G14GH7 MUTHOOT FIN 90D 27-Dec-17 99.9803 7.1919 2 145 99.9803 7.1919 INE511C14QX5 MAGMA FINCORP 77D 27-Dec-17 99.9812 6.8633 1 55 99.9812 6.8633 INE674K14065 ADITYA BIRLA CAP 89D 27-Dec-17 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE816K14518 RSPL 91D 27-Dec-17 99.9816 6.7172 1 50 99.9816 6.7172 INE977J14FU2 TRAPTI TRADING 90D 27-Dec-17 99.9808 7.0093 1 50 99.9808 7.0093 INE033L14HE0 TATA CAP HOUSING 49D 27-Dec-17 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE763G14EY7 ICICI SECURITIES 90D 27-Dec-17 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 99.9625 6.8390 6 1000 99.9641 6.5541 INE557F14EA5 NABARD 28D 28-Dec-17 99.9668 6.0610 1 500 99.9668 6.0610 INE831R14736 ADITYA BIRLA HOUS 85D 28-Dec-17 99.9649 6.4080 5 425 99.9649 6.4080 INE289B14CK7 GIC HOUSING FIN 56D 28-Dec-17 99.9628 6.7915 3 150 99.9628 6.7915 INE002A14714 RELIANCE INDUSTRIES 28D 28-Dec-17 99.9644 6.4993 2 125 99.9644 6.4993 INE477S14272 TATA MOTORS FIN 91D 28-Dec-17 99.9638 6.6089 3 100 99.9638 6.6089 INE018A14FC2 LARSEN AND TOUBRO 90D 28-Dec-17 99.9655 6.2984 2 100 99.9655 6.2984 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.9641 6.5541 1 50 99.9641 6.5541 INE476M14AF1 L AND T HOUSING FIN 49D 28-Dec-17 99.9628 6.7915 1 50 99.9628 6.7915 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.9447 6.7372 3 575 99.9409 7.1948 INE202B14LC8 DEWAN HOUSING FIN 49D 29-Dec-17 99.9481 6.3178 1 500 99.9481 6.3178 INE580B14GU9 GRUH FIN 86D 29-Dec-17 99.9417 7.0973 1 200 99.9417 7.0973 INE652L14127 HALDIA ENERGY 59D 29-Dec-17 99.9446 6.7441 2 148 99.9446 6.7441 INE514E14MV8 EXIM 10D 29-Dec-17 99.9476 6.3787 2 130 99.9476 6.3787 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.9482 6.3056 2 105 99.9482 6.3056 INE704I14AP3 BARCLAYS INVEST 84D 29-Dec-17 99.9441 6.8050 2 50 99.9441 6.8050 INE511C14QZ0 MAGMA FINCORP 58D 29-Dec-17 99.9437 6.8537 1 38 99.9437 6.8537 INE657N14NH3 EDELWEISS COMMOD 58D 29-Dec-17 99.9475 6.3909 1 30 99.9475 6.3909 INE059B14HU2 SIMPLEX INFRASTS 25D 29-Dec-17 99.9220 9.4974 1 10 99.9220 9.4974 INE002A14706 RELIANCE INDUSTRIES 38D 29-Dec-17 99.9499 6.0986 1 5 99.9499 6.0986 INE053T14AG1 ONGC MANGALORE 60D 19-Jan-18 99.5893 6.2718 1 110 99.5893 6.2718 INE140A14RD7 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 22-Jan-18 99.5441 6.4294 1 5 99.5441 6.4294 INE688I14FE1 CAP FIRST 70D 29-Jan-18 99.3568 6.9499 2 21 99.3568 6.9496 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.4084 6.2063 1 25 99.4084 6.2063 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.3932 6.1898 1 75 99.3932 6.1898 INE523H14ZB6 JM FIN PRODUCTS 364D 5-Feb-18 99.2603 6.8001 1 5 99.2603 6.8001 INE205A14KU7 VEDANTA 91D 6-Feb-18 99.2586 6.6496 1 5 99.2586 6.6496 INE013A14C24 RELIANCE CAP 99D 8-Feb-18 99.1821 6.9999 1 5 99.1821 6.9999 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.2700 6.1002 1 5 99.2700 6.1002 INE601U14281 TATA MOTORS FIN 91D 12-Feb-18 99.1193 6.9002 1 5 99.1193 6.9002 INE248U14BW0 IIFL WEALTH FIN 91D 13-Feb-18 99.0631 7.0450 1 50 99.0631 7.0450 INE472A14HP9 BLUE STAR 90D 14-Feb-18 99.1391 6.3391 2 50 99.1391 6.3391 INE866I14WH1 INDIA INFOLINE FIN 59D 15-Feb-18 99.0192 7.0890 1 150 99.0192 7.0890 INE248U14CG1 IIFL WEALTH FIN 59D 16-Feb-18 99.0588 6.8000 1 5 99.0588 6.8000 INE481G14741 ULTRATECH CEMENT 62D 20-Feb-18 99.0448 6.4002 1 10 99.0448 6.4002 INE957N14AB7 HERO FINCORP 76D 22-Feb-18 98.9042 6.9724 2 150 98.9042 6.9724 INE148I14QJ2 INDIABULLS HOUS 365D 22-Feb-18 98.9419 6.7299 1 10 98.9419 6.7299 INE140A14QK4 PIRAMAL ENTER 170D 23-Feb-18 98.9318 6.6797 1 50 98.9318 6.6797 INE915T14154 SUN PHARMA LAB 70D 26-Feb-18 98.8980 6.5599 1 400 98.8980 6.5599 INE612J14331 REPCO HOME FIN 91D 26-Feb-18 98.8158 7.0550 2 95 98.8158 7.0550 INE755K14682 DALMIA CEMENT 91D 27-Feb-18 98.8589 6.6874 2 90 98.8589 6.6874 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 98.8645 6.5503 1 250 98.8645 6.5503 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.8440 6.6699 1 250 98.8440 6.6699 INE514E14MU0 EXIM 91D 28-Feb-18 98.8817 6.4499 1 100 98.8817 6.4499 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 98.8644 6.4501 2 200 98.8644 6.4501 INE087M14181 BAHADUR CHAND 84D 2-Mar-18 98.7281 7.1246 1 460 98.7281 7.1246 INE144H14BF3 DEUTSCHE INVEST 182D 2-Mar-18 98.6581 7.5221 3 100 98.6581 7.5221 INE729N14BE2 TVS CREDIT SERV 91D 5-Mar-18 98.6609 7.1798 1 50 98.6609 7.1798 INE891D14QG4 REDINGTON INDIA 91D 5-Mar-18 98.7677 6.6000 1 25 98.7677 6.6000 INE522D14HK6 MANAPPURAM FIN 82D 6-Mar-18 98.6324 7.2299 1 275 98.6324 7.2299 INE053F14096 IRFC 77D 7-Mar-18 98.7607 6.4512 5 750 98.7571 6.4700 INE786A14993 JK LAKSHMI CEMENT 90D 7-Mar-18 98.7202 6.6645 1 50 98.7202 6.6645 INE729N14BF9 TVS CREDIT SERV 90D 8-Mar-18 98.6035 7.1797 1 50 98.6035 7.1797 INE975F14NR4 KOTAK MAH INVEST 130D 16-Mar-18 98.4889 7.0002 1 100 98.4889 7.0002 INE824H14526 JULIUS BAER CAP 91D 19-Mar-18 98.3561 7.3500 1 75 98.3561 7.3500 INE423A14CS7 ADANI ENTERPRISES 330D 20-Mar-18 97.8120 9.7201 1 100 97.8120 9.7201 INE403G14JL6 STANDARD CHART 173D 20-Mar-18 98.3188 7.4301 1 35 98.3188 7.4301 INE866I14WK5 INDIA INFOLINE FIN 89D 20-Mar-18 98.3611 7.2401 1 25 98.3611 7.2401 INE523H14F68 JM FIN PRODUCTS 106D 23-Mar-18 98.2621 7.4201 2 145 98.2621 7.4201 INE523H14F68 JM FIN PRODUCTS 106D 23-Mar-18 98.2863 7.4001 2 145 98.2863 7.4001 INE523E14RM7 L AND T FIN 364D 23-Mar-18 98.3589 7.0000 1 100 98.3589 7.0000 INE008I14JK1 COX AND KINGS 364D 7-Sep-18 94.3790 8.5249 1 1 94.3790 8.5249 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com