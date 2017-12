TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 27

Dec 27 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.9808 7.0093 5 680 99.9808 7.0093 INE018A14FC2 LARSEN AND TOUBRO 90D 28-Dec-17 99.9823 6.4616 3 380 99.9823 6.4616 INE557F14EA5 NABARD 28D 28-Dec-17 99.9824 6.4251 3 250 99.9824 6.4251 INE866I14VU6 INDIA INFOLINE FIN 49D 28-Dec-17 99.9802 7.2195 4 201 99.9801 7.2649 INE476M14AF1 L AND T HOUSING FIN 49D 28-Dec-17 99.9808 7.0093 3 200 99.9808 7.0093 INE523E14QZ1 L AND T FIN 364D 28-Dec-17 99.9807 7.0459 3 150 99.9807 7.0459 INE002A14714 RELIANCE INDUSTRIES 28D 28-Dec-17 99.9823 6.4725 2 107 99.9823 6.4616 INE657N14MT0 EDELWEISS COM 90D 28-Dec-17 99.9807 7.0459 1 100 99.9807 7.0459 INE831R14736 ADITYA BIRLA HOUS 85D 28-Dec-17 99.9808 7.0093 1 100 99.9808 7.0093 INE756I14AK4 HDB FIN SERV 364D 28-Dec-17 99.9806 7.0824 1 50 99.9806 7.0824 INE247J14526 STERLING AND WIL 56D 28-Dec-17 99.9770 8.3969 1 35 99.9770 8.3969 INE438A14IR4 APOLLO TYRES 30D 28-Dec-17 99.9830 6.2061 1 30 99.9830 6.2061 INE018A14FG3 LARSEN AND TOUBRO 51D 29-Dec-17 99.9636 6.6454 1 500 99.9636 6.6454 INE002A14706 RELIANCE INDUSTRIES 38D 29-Dec-17 99.9637 6.6284 3 375 99.9638 6.6089 INE514E14MV8 EXIM 10D 29-Dec-17 99.9651 6.3715 1 72 99.9651 6.3715 INE071G14BE3 ICICI HOME FIN COM 60D 29-Dec-17 99.9630 6.7550 1 65 99.9630 6.7550 INE059B14HU2 SIMPLEX INFRASTS 25D 29-Dec-17 99.9480 9.4949 1 60 99.9480 9.4949 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.9633 6.7002 1 50 99.9633 6.7002 INE780C14877 JM FIN 91D 29-Dec-17 99.9628 6.7915 1 50 99.9628 6.7915 INE476M14AA2 L AND T HOUSING FIN 74D 29-Dec-17 99.9617 6.9924 1 40 99.9617 6.9924 INE870D14BI6 NATIONAL FERTILIZERS 51D29-Dec-17 99.9617 6.9924 1 25 99.9617 6.9924 INE472A14HM6 BLUE STAR 86D 29-Dec-17 99.9617 6.9924 1 25 99.9617 6.9924 INE087P14226 AVANSE FIN SERV 50D 29-Dec-17 99.9607 7.1751 2 25 99.9607 7.1751 INE486H14896 KRIBHCO FERTILIZERS 46D 29-Dec-17 99.9631 6.7367 1 7.5 99.9631 6.7367 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.9674 5.9514 1 5 99.9674 5.9514 INE053T14AG1 ONGC MANGALORE 60D 19-Jan-18 99.6064 6.2709 2 148 99.6064 6.2709 INE870D14BJ4 NATIONAL FERTILIZERS 62D22-Jan-18 99.5614 6.1844 1 5 99.5614 6.1844 INE036A14GM1 RELIANCE INFRAST 57D 24-Jan-18 99.2450 9.9168 1 10 99.2450 9.9168 INE688I14FE1 CAP FIRST 70D 29-Jan-18 99.3755 6.9508 2 30 99.3756 6.9496 INE866I14WA6 INDIA INFOLINE FIN 60D 29-Jan-18 99.4569 6.0398 1 5 99.4569 6.0398 INE115A14680 LIC HOUSING FIN 90D 29-Jan-18 99.4420 6.4004 1 5 99.4420 6.4004 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.3982 6.4996 2 75 99.3982 6.4996 INE148I14TO6 INDIABULLS HOUS 90D 30-Jan-18 99.4202 6.4503 1 25 99.4202 6.4503 INE027E14EQ8 L AND T FIN 71D 30-Jan-18 99.3982 6.4996 1 5 99.3982 6.4996 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.4158 6.4996 1 5 99.4158 6.4996 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.3816 6.4894 3 150 99.3806 6.4997 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.3723 6.2313 1 400 99.3723 6.2313 INE053T14AB2 ONGC MANGALORE 90D 5-Feb-18 99.2938 6.4899 1 70 99.2938 6.4899 INE157D14CX5 CLIX CAP SERV PVT 91D 8-Feb-18 99.1669 7.1311 1 2 99.1669 7.1311 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.2575 6.3498 1 5 99.2575 6.3498 INE657N14NX0 EDELWEISS COM 58D 9-Feb-18 99.2227 6.6497 1 5 99.2227 6.6497 INE423A14GE8 ADANI ENTERPRISES 60D 13-Feb-18 98.7699 9.4704 1 75 98.7699 9.4704 INE248U14BW0 IIFL WEALTH FIN 91D 13-Feb-18 99.0822 7.0438 1 50 99.0822 7.0438 INE742F14EH8 ADANI PORTS 64D 20-Feb-18 99.0139 6.6093 2 100 99.0139 6.6093 INE261F14CF7 NABARD 60D 20-Feb-18 99.0485 6.3752 1 50 99.0485 6.3752 INE114A14FI6 SAIL 91D 21-Feb-18 99.0374 6.4503 1 15 99.0374 6.4503 INE028E14CK3 KOTAK SECURITIES 168D 23-Feb-18 98.8841 7.1017 1 125 98.8841 7.1017 INE523H14ZE0 JM FIN PRODUCTS 365D 23-Feb-18 98.8600 7.2569 1 5 98.8600 7.2569 INE514E14MW6 EXIM 63D 23-Feb-18 99.0212 6.3297 1 5 99.0212 6.3297 INE694L14EZ1 TALWANDI SABO 87D 23-Feb-18 98.9951 6.5002 1 5 98.9951 6.5002 INE660A14RR4 SUNDARAM FIN 91D 26-Feb-18 98.8510 6.9551 1 450 98.8510 6.9551 INE601U14315 TATA MOTORS FIN 91D 26-Feb-18 98.8375 7.0375 4 100 98.8355 7.0500 INE729N14BD4 TVS CREDIT SERV 91D 26-Feb-18 98.8192 7.1499 1 100 98.8192 7.1499 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 98.8990 6.4498 1 100 98.8990 6.4498 INE523H14ZG5 JM FIN PRODUCTS 363D 1-Mar-18 98.7336 7.3151 1 190.7 98.7336 7.3151 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 98.8817 6.4499 1 45 98.8817 6.4499 INE891D14QG4 REDINGTON INDIA 91D 5-Mar-18 98.7853 6.6003 2 30 98.7853 6.6003 INE121H14HZ6 ILANDFS FIN SERV 90D 6-Mar-18 98.6305 7.3450 1 100 98.6305 7.3450 INE121A14OB8 CHOLAMANDALAM 364D 9-Mar-18 98.6185 7.1016 2 74.7 98.6188 7.1000 INE301A14EV5 RAYMOND 90D 13-Mar-18 98.6171 6.7347 1 125 98.6171 6.7347 INE704I14AF4 BARCLAYS INVEST 239D 14-Mar-18 98.5141 7.1498 1 24.7 98.5141 7.1498 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 98.6321 6.4898 2 175 98.6321 6.4898 INE121H14IF6 IL AND FS FIN SERV 90D 15-Mar-18 98.4547 7.3447 1 100 98.4547 7.3447 INE916D14G41 KOTAK MAH PRIME 168D 15-Mar-18 98.5272 6.9950 1 50 98.5272 6.9950 INE931S14740 ADANI TRANSMISSION 84D 20-Mar-18 98.4916 6.7349 3 215 98.4916 6.7349 INE866I14WK5 INDIA INFOLINE FIN 89D 20-Mar-18 98.3803 7.2400 2 50 98.3803 7.2400 INE975F14LV0 KOTAK MAH INVEST 365D 20-Mar-18 98.4409 7.0498 1 25 98.4409 7.0498 INE523E14RM7 L AND T FIN 364D 23-Mar-18 98.3774 7.0002 2 200 98.3774 7.0002 INE523H14F68 JM FIN PRODUCTS 106D 23-Mar-18 98.2966 7.3548 1 145 98.2966 7.3548 INE514E14MO3 EXIM 209D 26-Mar-18 98.4422 6.4898 1 200 98.4422 6.4898 INE548C14597 EMAMI 90D 26-Mar-18 98.4492 6.4602 1 125 98.4492 6.4602 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 98.4155 6.4579 3 250 98.4077 6.4900 INE018A14FF5 LARSEN AND TOU 166D 28-Mar-18 98.4053 6.5000 1 100 98.4053 6.5000 INE001A14RS9 HDFC 157D 17-May-18 97.1843 7.5000 2 350 97.1843 7.5000 INE523H14A48 JM FIN PRODUCTS 365D 22-May-18 96.9632 7.8298 1 10 96.9632 7.8298 INE134E14923 POWER FIN CORP 270D 10-Aug-18 95.8203 7.0449 1 50 95.8203 7.0449 INE008I14JK1 COX AND KINGS 364D 7-Sep-18 94.3843 8.5499 1 1 94.3843 8.5499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 