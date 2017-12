TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 28

Dec 28 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE557F14DY7 NATIONAL HOUSING 43D 29-Dec-17 99.9823 6.4616 4 1000 99.9823 6.4616 INE870D14BI6 NATIONAL FERT 51D 29-Dec-17 99.9824 6.4280 5 515 99.9819 6.6077 INE721A14AO7 SHRIRAM TRANS 80D 29-Dec-17 99.9822 6.4982 2 400 99.9822 6.4982 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.9816 6.7172 1 395 99.9816 6.7172 INE027E14EM7 L AND T FIN 59D 29-Dec-17 99.9822 6.4982 3 300 99.9822 6.4982 INE523H14G34 JM FIN PRODUCTS 7D 29-Dec-17 99.9815 6.7537 3 250 99.9815 6.7537 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.9838 5.9140 1 200 99.9838 5.9140 INE208A14BD6 ASHOK LEYLAND 73D 29-Dec-17 99.9825 6.3886 1 200 99.9825 6.3886 INE652L14127 HALDIA ENERGY 59D 29-Dec-17 99.9825 6.3886 2 110 99.9825 6.3886 INE486A14BL1 CESC 51D 29-Dec-17 99.9825 6.3886 1 100 99.9825 6.3886 INE306N14KM3 TATA CAP FIN SERV 245D 29-Dec-17 99.9819 6.6077 1 100 99.9819 6.6077 INE975F14NZ7 KOTAK MAH INV 17D 29-Dec-17 99.9816 6.7172 2 100 99.9816 6.7172 INE155A14MS4 TATA MOTORS 234D 29-Dec-17 99.9822 6.4982 1 65 99.9822 6.4982 INE476M14AA2 L AND T HOUSING FIN 74D 29-Dec-17 99.9825 6.3886 1 60 99.9825 6.3886 INE660N14AB7 S. D. CORPORATION 86D 29-Dec-17 99.9798 7.3745 1 55 99.9798 7.3745 INE886I14812 MOTILAL OSWAL SEC 52D 29-Dec-17 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE912E14HS0 SBI GLOBAL FACTORS 74D 29-Dec-17 99.9818 6.6442 1 50 99.9818 6.6442 INE071G14BE3 ICICI HOME FIN COM 60D 29-Dec-17 99.9825 6.3886 1 5 99.9825 6.3886 INE027E14EC8 L AND T FIN 130D 8-Jan-18 99.8083 7.0105 2 50 99.8083 7.0105 INE916D14A39 KOTAK MAH PRIME 364D 12-Jan-18 99.7260 6.6857 1 25 99.7260 6.6857 INE657N14NO9 EDELWEISS COMMOD 60D 22-Jan-18 99.5575 6.4892 1 5 99.5575 6.4892 INE453T14099 BHARTI ENTER 81D 23-Jan-18 99.5429 6.4464 1 75 99.5429 6.4464 INE335A14BY3 SURYA ROSHNI 58D 25-Jan-18 99.4689 6.9602 1 25 99.4689 6.9602 INE115A14680 LIC HOUSING FIN 90D 29-Jan-18 99.4342 6.6997 1 5 99.4342 6.6997 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.4256 6.3899 1 45 99.4256 6.3899 INE148I14TO6 INDIABULLS HOUSING 90D 30-Jan-18 99.3774 6.9295 1 25 99.3774 6.9295 INE498L14687 L AND T FIN HOLDINGS 68D30-Jan-18 99.3854 6.8399 1 25 99.3854 6.8399 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.3901 6.5876 9 330 99.3890 6.5996 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.4299 6.3414 2 30 99.4292 6.3496 INE202B14KZ1 DEWAN HOUSING 86D 31-Jan-18 99.3979 6.6999 1 5 99.3979 6.6999 INE601U14273 TATA MOTORS FIN 91D 31-Jan-18 99.3845 6.8500 1 5 99.3845 6.8500 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.3806 6.4997 1 5 99.3806 6.4997 INE018E14KO9 SBI CARDS AND PAY 91D 5-Feb-18 99.2868 6.8997 1 5 99.2868 6.8997 INE860H14B22 ADITYA BIRLA FIN 60D 5-Feb-18 99.2868 6.8997 1 5 99.2868 6.8997 INE205A14KU7 VEDANTA 91D 6-Feb-18 99.2945 6.6497 1 5 99.2945 6.6497 INE031A14291 HOUSING AND URB 90D 6-Feb-18 99.3315 6.1411 1 5 99.3315 6.1411 INE028E14CW8 KOTAK SECURITIES 90D 7-Feb-18 99.2819 6.6001 1 25 99.2819 6.6001 INE121H14GG8 IL AND FS FIN SERV 364D 7-Feb-18 99.2763 6.4897 1 5 99.2763 6.4897 INE205A14KW3 VEDANTA 91D 9-Feb-18 99.2349 6.7003 1 5 99.2349 6.7003 INE896L14BF0 INDOSTAR CAP FIN 91D 9-Feb-18 99.2413 6.4894 1 5 99.2413 6.4894 INE556F14FO5 SIDBI 74D 9-Feb-18 99.2860 6.2496 1 5 99.2860 6.2496 INE871D14IA6 INFRAST LEAS 365D 9-Feb-18 99.1821 6.9999 1 5 99.1821 6.9999 INE556F14FR8 SIDBI 67D 12-Feb-18 99.2191 6.2450 1 500 99.2191 6.2450 INE445L14704 NABHA POWER 62D 12-Feb-18 99.1868 6.6500 1 5 99.1868 6.6500 INE205A14KY9 VEDANTA 91D 14-Feb-18 99.1699 6.5001 2 10 99.1826 6.4002 INE871D14IZ3 INFRAST LEASING 65D 15-Feb-18 99.1266 6.7000 1 25 99.1266 6.7000 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.1008 6.8997 1 5 99.1008 6.8997 INE114A14FI6 SAIL 91D 21-Feb-18 98.9996 6.8303 1 10 98.9996 6.8303 INE121A14OT0 CHOLAMANDALAM 88D 23-Feb-18 98.9086 7.0659 1 300 98.9086 7.0659 INE881J14MY4 SREI EQUIPMENT FIN 59D 23-Feb-18 98.8249 7.7502 1 50 98.8249 7.7502 INE087P14259 AVANSE FIN SERV 58D 23-Feb-18 98.8120 7.6988 1 25 98.8120 7.6988 INE572E14CX3 PNB HOUSING FIN 59D 23-Feb-18 99.0051 6.5498 1 25 99.0051 6.5498 INE916D14G25 KOTAK MAH PRIME 154D 27-Feb-18 98.8502 6.9600 1 50 98.8502 6.9600 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 98.9163 6.4497 2 350 98.9163 6.4497 INE423A14FW2 ADANI ENTERPRISES 90D 28-Feb-18 98.4129 9.6497 1 50 98.4129 9.6497 INE018E14KT8 SBI CARDS AND PAY 68D 5-Mar-18 98.7269 7.0250 1 100 98.7269 7.0250 INE053F14096 IRFC 77D 7-Mar-18 98.7954 6.4499 1 200 98.7954 6.4499 INE053F14096 IRFC 77D 7-Mar-18 98.8367 6.3177 4 200 98.8399 6.3001 INE612J14349 REPCO HOME FIN 90D 7-Mar-18 98.6802 7.0749 1 25 98.6802 7.0749 INE572E14CU9 PNB HOUSING FIN 90D 12-Mar-18 98.6972 6.6000 3 300 98.6972 6.6000 INE514E14MR6 EXIM 123D 13-Mar-18 98.6920 6.4500 1 200 98.6920 6.4500 INE001A14RT7 HDFC 89D 13-Mar-18 98.6895 6.5498 2 100 98.6895 6.5498 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 98.6768 6.4400 4 300 98.6869 6.3902 INE572E14CV7 PNB HOUSING FIN 90D 14-Mar-18 98.6620 6.5999 3 250 98.6620 6.5999 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 98.6576 6.4499 4 275 98.6576 6.4499 INE155A14MQ8 TATA MOTORS 315D 16-Mar-18 98.6781 6.3501 2 100 98.6781 6.3501 INE896L14AD7 INDOSTAR CAP FIN 315D 16-Mar-18 98.4930 7.1599 1 50 98.4930 7.1599 INE140A14RB1 PIRAMAL ENTER 126D 20-Mar-18 98.5171 6.7001 2 400 98.5171 6.7001 INE572E14BM8 PNB HOUSING FIN 341D 20-Mar-18 98.5106 6.7299 2 125 98.5106 6.7299 INE572E14BM8 PNB HOUSING FIN 341D 20-Mar-18 98.5565 6.5999 1 100 98.5565 6.5999 INE975F14LV0 KOTAK MAH INVEST 365D 20-Mar-18 98.4409 7.0498 1 25 98.4409 7.0498 INE597H14HC6 TGS INVESTMENT 267D 21-Mar-18 98.3693 7.2900 1 50 98.3693 7.2900 INE535H14GJ3 FULLERTON INDIA 90D 22-Mar-18 98.3990 7.0699 1 150 98.3990 7.0699 INE597H14HB8 TGS INVESTMENT 276D 23-Mar-18 98.3307 7.2899 1 100 98.3307 7.2899 INE155A14MR6 TATA MOTORS 322D 23-Mar-18 98.5202 6.4499 1 100 98.5202 6.4499 INE977J14FM9 TRAPTI TRADING 273D 23-Mar-18 98.3307 7.2899 1 50 98.3307 7.2899 INE018A14FM1 LARSEN AND TOUBRO 94D 26-Mar-18 98.4571 6.4998 1 275 98.4571 6.4998 INE438A14IS2 APOLLO TYRES 110D 26-Mar-18 98.4220 6.6501 1 100 98.4220 6.6501 INE155A14ML9 TATA MOTORS 348D 26-Mar-18 98.4687 6.4502 1 100 98.4687 6.4502 INE916D14G90 KOTAK MAH PRIME 145D 26-Mar-18 98.3820 6.8998 1 50 98.3820 6.8998 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 98.4417 6.4198 3 155 98.4417 6.4198 INE018A14FF5 LARSEN AND TOUBRO 166D 28-Mar-18 98.4225 6.5002 2 100 98.4225 6.5002 INE442K14166 INDUS TOWERS 324D 29-Mar-18 98.3305 6.8100 1 50 98.3305 6.8100 INE202B14KF3 DEWAN HOUS 336D 18-Jun-18 96.4482 7.8148 1 28 96.4482 7.8148 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com