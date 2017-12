TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 29

Dec 29 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE018A14FH1 LARSEN AND TOUBRO 28D 5-Jan-18 99.8774 6.3991 4 360 99.8774 6.4006 INE205A14KN2 VEDANTA 91D 9-Jan-18 99.8075 6.3998 1 245 99.8075 6.3998 INE205A14KO0 VEDANTA 91D 11-Jan-18 99.7726 6.3992 1 50 99.7726 6.3992 INE916D14A39 KOTAK MAH PRIME 364D 12-Jan-18 99.7443 6.6836 1 50 99.7443 6.6836 INE044A14260 SUN PHARMA 91D 15-Jan-18 99.7051 6.3504 2 400 99.7051 6.3504 INE134E14931 POWER FIN CORP 55D 15-Jan-18 99.7116 6.2100 1 350 99.7116 6.2100 INE053T14AA4 ONGC MANGALORE 90D 16-Jan-18 99.6922 6.2608 2 50 99.6922 6.2608 INE110L14FK7 RELIANCE JIO INFO 59D 19-Jan-18 99.6445 6.2010 1 300 99.6445 6.2010 INE036A14GQ2 RELIANCE INFRAST 46D 19-Jan-18 99.4483 11.2493 1 50 99.4483 11.2493 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.5929 6.2166 3 450 99.5929 6.2166 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 99.5901 6.2596 1 50 99.5901 6.2596 INE036A14GP4 RELIANCE INFRAST 50D 23-Jan-18 99.4158 9.7494 1 99 99.4158 9.7494 INE036A14GM1 RELIANCE INFRAST 57D 24-Jan-18 99.3800 9.9005 1 100 99.3800 9.9005 INE866I14VZ5 INDIA INFOLINE FIN 58D 25-Jan-18 99.4915 6.9093 1 5.5 99.4915 6.9093 INE413U14026 SAMASTA MICROFIN 56D 29-Jan-18 99.1679 9.8795 1 20 99.1679 9.8795 INE019A14CR5 JSW STEEL 91D 29-Jan-18 99.4849 6.7495 1 5 99.4849 6.7495 INE306N14LZ3 TATA CAP FIN SERV 91D 29-Jan-18 99.4659 6.9998 1 5 99.4659 6.9998 INE538L14920 AADHAR HOUSING FIN 77D 29-Jan-18 99.4469 7.2502 1 5 99.4469 7.2502 INE957N14AA9 HERO FINCORP 68D 29-Jan-18 99.4735 6.8996 1 5 99.4735 6.8996 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.5027 6.2909 2 105 99.5027 6.2904 INE860H14A72 ADITYA BIRLA FIN 75D 30-Jan-18 99.4096 6.7742 1 100 99.4096 6.7742 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.4510 6.2961 2 100 99.4591 6.2032 INE539K14706 HDFC CREDILA FIN 90D 30-Jan-18 99.4160 6.7004 1 95 99.4160 6.7004 INE148I14TO6 INDIABULLS HOUS 90D 30-Jan-18 99.4768 6.6197 1 25 99.4768 6.6197 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.4436 6.1885 2 410 99.4438 6.1863 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.4853 6.2948 2 105 99.4849 6.2995 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 99.4158 6.4996 1 15 99.4158 6.4996 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 99.4686 6.4999 1 10 99.4686 6.4999 INE110L14FE0 RELIANCE JIO INFO 90D 1-Feb-18 99.4233 6.2270 1 200 99.4233 6.2270 INE667F14DK3 SUNDARAM BNP PAR 91D 1-Feb-18 99.4028 6.4496 1 50 99.4028 6.4496 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.4061 6.2305 2 800 99.4061 6.2305 INE560K14942 PTC INDIA FIN SERV 64D 2-Feb-18 99.3101 7.2447 1 15 99.3101 7.2447 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.4247 6.6000 1 10 99.4247 6.6000 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.3944 6.9497 1 5 99.3944 6.9497 INE916D14H24 KOTAK MAH PRIME 91D 5-Feb-18 99.3427 6.9001 1 5 99.3427 6.9001 INE657N14NK7 EDELWEISS COM 91D 5-Feb-18 99.3474 6.8504 1 5 99.3474 6.8504 INE688I14FC5 CAP FIRST 91D 5-Feb-18 99.3049 7.2996 1 5 99.3049 7.2996 INE087M14173 BAHADUR CHAND 89D 5-Feb-18 99.3332 7.0005 1 5 99.3332 7.0005 INE738C14DW4 BHARAT ALUMINIUM 90D 7-Feb-18 99.3157 6.2873 1 130 99.3157 6.2873 INE028E14CW8 KOTAK SECURITIES 90D 7-Feb-18 99.2819 6.6001 2 50 99.2819 6.6001 INE144H14BK3 DEUTSCHE INVEST 90D 7-Feb-18 99.2149 7.2207 3 40 99.2149 7.2207 INE306N14JV6 TATA CAP FIN SERV 365D 7-Feb-18 99.3104 6.8500 1 15 99.3104 6.8500 INE738C14DW4 BHARAT ALU 90D 7-Feb-18 99.3154 6.8000 1 5 99.3154 6.8000 INE556F14FO5 SIDBI 74D 9-Feb-18 99.2848 6.2602 9 490 99.2848 6.2602 INE556F14FO5 SIDBI 74D 9-Feb-18 99.3356 6.2597 1 200 99.3356 6.2597 INE896L14BF0 INDOSTAR CAP FIN 91D 9-Feb-18 99.2260 7.3004 1 5 99.2260 7.3004 INE110L14FP6 RELIANCE JIO INFO 62D 12-Feb-18 99.2277 6.3130 1 50 99.2277 6.3130 INE641O14AT7 PIRAMAL FIN 90D 12-Feb-18 99.2236 6.8001 1 5 99.2236 6.8001 INE522D14HB5 MANAPPURAM FIN 91D 13-Feb-18 99.1821 6.9999 1 5 99.1821 6.9999 INE261F14CC4 NABARD 61D 14-Feb-18 99.2218 6.0909 1 50 99.2218 6.0909 INE115A14714 LIC HOUSING FIN 85D 14-Feb-18 99.2107 6.5997 1 5 99.2107 6.5997 INE205A14KY9 VEDANTA 91D 14-Feb-18 99.2107 6.5997 1 5 99.2107 6.5997 INE871D14IZ3 INFRAST LEASING 65D 15-Feb-18 99.1266 6.7000 2 50 99.1266 6.7000 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.0878 7.0004 1 5 99.0878 7.0004 INE870H14EK7 NETWORK18 MEDIA 60D 20-Feb-18 99.0588 6.5434 1 75 99.0588 6.5434 INE148I14TW9 INDIABULLS HOUSING 60D 20-Feb-18 99.0650 6.4999 1 25 99.0650 6.4999 INE148I14TW9 INDIABULLS HOUSING 60D 20-Feb-18 99.1174 6.5004 1 10 99.1174 6.5004 INE261F14CF7 NABARD 60D 20-Feb-18 99.1174 6.5004 1 5 99.1174 6.5004 INE572E14CX3 PNB HOUSING FIN 59D 23-Feb-18 99.0051 6.5498 2 175 99.0051 6.5498 INE514E14MW6 EXIM 63D 23-Feb-18 99.0607 6.5301 1 10 99.0607 6.5301 INE027E14DP2 L AND T FIN 233D 28-Feb-18 98.8527 6.9447 1 75 98.8527 6.9447 INE423A14FW2 ADANI ENTERPRISES 90D 28-Feb-18 98.4129 9.6497 1 50 98.4129 9.6497 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 98.9385 6.4197 1 50 98.9385 6.4197 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 98.9395 6.3102 3 175 98.9395 6.3102 INE423A14FY8 ADANI ENTERPRISES 90D 5-Mar-18 98.2807 9.6746 1 100 98.2807 9.6746 INE301A14EU7 RAYMOND 90D 7-Mar-18 98.7572 6.7549 1 30 98.7572 6.7549 INE572E14CU9 PNB HOUSING FIN 90D 12-Mar-18 98.6972 6.6000 5 200 98.6972 6.6000 INE514E14MR6 EXIM 123D 13-Mar-18 98.7300 6.3448 1 100 98.7300 6.3448 INE001A14RT7 HDFC 89D 13-Mar-18 98.6993 6.5002 1 100 98.6993 6.5002 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 98.7060 6.3801 2 150 98.7130 6.3451 INE916D14H40 KOTAK MAH PRIME 117D 14-Mar-18 98.6120 6.8500 1 100 98.6120 6.8500 INE916D14G41 KOTAK MAH PRIME 168D 15-Mar-18 98.6544 6.8198 2 200 98.6544 6.8198 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 98.7052 6.3000 1 50 98.7052 6.3000 INE732U14326 FORD CREDIT INDIA 304D 15-Mar-18 98.5361 7.1350 1 15 98.5361 7.1350 INE975F14LV0 KOTAK MAH INVEST 365D 20-Mar-18 98.4596 7.0499 1 25 98.4596 7.0499 INE423A14GF5 ADANI ENTERPRISES 90D 26-Mar-18 97.7459 9.6749 1 75 97.7459 9.6749 INE001A14RV3 HDFC 89D 27-Mar-18 98.4396 6.5747 1 100 98.4396 6.5747 INE301A14EX1 RAYMOND 90D 27-Mar-18 98.3975 6.7550 1 30 98.3975 6.7550 INE657N14KO5 EDELWEISS COM 364D 28-Mar-18 98.2453 7.3248 1 100 98.2453 7.3248 INE523H14F50 JM FIN PRODUCTS 182D 5-Jun-18 96.6812 7.9300 1 25 96.6812 7.9300 INE404K14DH7 SHAPOORJI PAL 293D 26-Sep-18 94.4977 7.8424 1 30 94.4977 7.8424 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 