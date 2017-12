TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 4

Dec 4 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14KH4 VEDANTA 90D 5-Dec-17 99.9836 5.9870 1 150 99.9836 5.9870 INE756I14BF2 HDB FIN SERV 90D 5-Dec-17 99.9836 5.9870 1 100 99.9836 5.9870 INE891K14EL5 AXIS FIN 90D 5-Dec-17 99.9836 5.9870 1 100 99.9836 5.9870 INE423A14FD2 ADANI ENTERPRISES 63D 5-Dec-17 99.9753 9.0177 1 50 99.9753 9.0177 INE763G14EU5 ICICI SECURITIES 90D 5-Dec-17 99.9836 5.9870 1 50 99.9836 5.9870 INE134E14865 PFC 180D 5-Dec-17 99.9840 5.8409 1 50 99.9840 5.8409 INE081A14684 TATA STEEL 90D 6-Dec-17 99.9669 6.0373 2 235 99.9667 6.0793 INE694L14ET4 TALWANDI SABO 91D 6-Dec-17 99.9666 6.0975 1 100 99.9666 6.0975 INE019A14CH6 JSW STEEL 85D 6-Dec-17 99.9671 6.0062 1 65 99.9671 6.0062 INE523H14YK0 JM FIN PRODUCTS 365D 6-Dec-17 99.9644 6.4993 1 50 99.9644 6.4993 INE704I14AK4 BARCLAYS INVEST 91D 6-Dec-17 99.9647 6.4445 1 45 99.9647 6.4445 INE601U14166 TATA MOTORS FIN 91D 7-Dec-17 99.9471 6.4396 1 150 99.9471 6.4396 INE404K14CO5 SHAPOORJI PALLONJI 224D 7-Dec-17 99.9456 6.6223 1 50 99.9456 6.6223 INE001A14RI0 HDFC 77D 8-Dec-17 99.9324 6.1727 2 610 99.9324 6.1727 INE248U14BE8 IIFL WEALTH FIN 87D 8-Dec-17 99.9255 6.7987 3 300 99.9250 6.8489 INE477S14298 TATA MOTORS FIN 71D 8-Dec-17 99.9295 6.4377 1 125 99.9295 6.4377 INE140A14QN8 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 8-Dec-17 99.9332 6.0996 1 100 99.9332 6.0996 INE007N14AR7 FEDBK FIN SERV 179D 8-Dec-17 99.9277 6.6021 1 40 99.9277 6.6021 INE641O14AN0 PIRAMAL FIN 84D 8-Dec-17 99.9316 6.2458 1 5 99.9316 6.2458 INE053F14088 IRFC 60D 12-Dec-17 99.8674 6.0579 1 10 99.8674 6.0579 INE246R14091 IDFC INFRAST FIN 91D 14-Dec-17 99.8154 6.7504 1 15 99.8154 6.7504 INE134E14907 PFC 90D 14-Dec-17 99.8510 6.0518 1 5 99.8510 6.0518 INE866I14VM3 INDIA INFOLINE FIN 57D 14-Dec-17 99.8486 6.1494 1 5 99.8486 6.1494 INE205A14KL6 VEDANTA 88D 15-Dec-17 99.8091 6.3465 1 725 99.8091 6.3465 INE557F14DZ4 NATIONAL HOUSING 21D 15-Dec-17 99.8177 6.0601 1 140 99.8177 6.0601 INE148I14TF4 INDIABULLS HOUSING 72D 15-Dec-17 99.8135 6.2000 2 50 99.8135 6.2000 INE002A14672 RELIANCE INDUSTRIES 60D 15-Dec-17 99.8180 6.0501 1 5 99.8180 6.0501 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.8359 5.9995 1 5 99.8359 5.9995 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.7685 6.0495 1 50 99.7685 6.0495 INE975F14NJ1 KOTAK MAH INVEST 82D 18-Dec-17 99.7726 6.3992 1 40 99.7726 6.3992 INE522D14GX1 MANAPPURAM FIN 90D 18-Dec-17 99.7814 6.1511 1 5 99.7814 6.1511 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.7868 5.9988 1 5 99.7868 5.9988 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 99.7532 6.0203 1 5 99.7532 6.0203 INE916D14A62 KOTAK MAH PRIME 327D 20-Dec-17 99.7479 6.1499 1 5 99.7479 6.1499 INE523H14YR5 JM FIN PRODUCTS 348D 20-Dec-17 99.7479 6.1499 1 5 99.7479 6.1499 INE036A14FO9 RELIANCE INFRAST 189D 22-Dec-17 99.4491 11.2329 1 25 99.4491 11.2329 INE756I14BL0 HDB FIN SERV 46D 26-Dec-17 99.6131 6.7508 1 5 99.6131 6.7508 INE002A14680 RELIANCE INDUSTRIES 69D 26-Dec-17 99.6560 5.9997 1 5 99.6560 5.9997 INE027E14EG9 L AND T FIN 91D 26-Dec-17 99.6331 6.4006 1 5 99.6331 6.4006 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 99.3893 9.7511 1 10 99.3893 9.7511 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.5690 6.5832 1 39 99.5690 6.5832 INE486H14854 KRIBHCO FERTILIZERS 79D 28-Dec-17 99.6171 6.0998 1 5 99.6171 6.0998 INE641O14686 PIRAMAL FIN 244D 28-Dec-17 99.5846 6.6197 1 5 99.5846 6.6197 INE975G14BW7 IL AND FS TRANSPORT 37D 29-Dec-17 99.3535 9.5003 1 85 99.3535 9.5003 INE331A14FL0 THE RAMCO CEMENTS 51D 12-Jan-18 99.3484 6.2998 1 5 99.3484 6.2998 INE134E14931 PFC 55D 15-Jan-18 99.3062 6.2197 1 5 99.3062 6.2197 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.1283 6.5504 1 5 99.1283 6.5504 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.1783 6.3001 1 5 99.1783 6.3001 INE036A14GM1 RELIANCE INFRAST 57D 24-Jan-18 98.6247 9.9801 1 100 98.6247 9.9801 INE087M14157 BAHADUR CHAND 89D 24-Jan-18 99.0771 6.7999 1 5 99.0771 6.7999 INE115A14680 LIC HOUSING FIN 90D 29-Jan-18 99.0478 6.3799 1 5 99.0478 6.3799 INE306N14LZ3 TATA CAP FIN SERV 91D 29-Jan-18 99.0153 6.5998 1 5 99.0153 6.5998 INE202B14KW8 DHFL 91D 29-Jan-18 99.0345 6.4699 1 5 99.0345 6.4699 INE539K14706 HDFC CREDILA FIN 90D 30-Jan-18 98.9750 6.7500 1 5 98.9750 6.7500 INE121A14OC6 CHOLAMANDALAM 320D 31-Jan-18 98.9155 6.8997 1 100 98.9155 6.8997 INE722A14BM7 SHRIRAM CITY UNION 64D 31-Jan-18 98.9155 6.8997 1 100 98.9155 6.8997 INE261F14BZ7 NABARD 106D 31-Jan-18 99.0457 6.1697 1 5 99.0457 6.1697 INE202B14KX6 DHFL 91D 2-Feb-18 98.9571 6.5198 1 100 98.9571 6.5198 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 98.9792 6.3802 1 5 98.9792 6.3802 INE866I14VS0 INDIA INFOLINE FIN 87D 2-Feb-18 98.9207 6.7499 1 5 98.9207 6.7499 INE722A14AD8 SHRIRAM CITY UNION 364D 6-Feb-18 98.8146 6.9502 1 25 98.8146 6.9502 INE404K14DA2 SHAPOORJI PALLONJI 140D 8-Feb-18 98.8295 6.5499 2 50 98.8295 6.5499 INE121A14NW6 CHOLAMANDALAM 365D 20-Feb-18 98.5550 6.9501 1 25 98.5550 6.9501 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 98.0715 7.2499 1 75 98.0715 7.2499 INE915T14147 SUN PHARMA LAB 174D 15-Mar-18 98.2746 6.3448 1 200 98.2746 6.3448 INE523E14RM7 L AND T FIN 364D 23-Mar-18 97.9553 6.9899 2 300 97.9553 6.9899 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 98.0793 6.2700 1 50 98.0793 6.2700 INE202B14KF3 DHFL 336D 18-Jun-18 96.1708 7.4148 1 25 96.1708 7.4148 INE134E14923 PFC 270D 10-Aug-18 95.6291 6.7000 1 25 95.6291 6.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 