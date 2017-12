TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 5

Dec 5 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14TD9 INDIABULLS HOUSING 90D 7-Dec-17 99.9660 6.2071 2 175 99.9660 6.2071 INE261F14BU8 NABARD 91D 8-Dec-17 99.9507 5.9996 3 415 99.9508 5.9889 INE001A14RI0 HDFC 77D 8-Dec-17 99.9495 6.1473 3 175 99.9495 6.1473 INE860H14ZS6 ADITYA BIRLA FIN 90D 11-Dec-17 99.9117 6.4516 1 5 99.9117 6.4516 INE557F14DZ4 NATIONAL HOUSING BK21D 15-Dec-17 99.8364 5.9812 1 60 99.8364 5.9812 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.8334 6.0910 1 5 99.8334 6.0910 INE975F14NJ1 KOTAK MAH INVEST 82D 18-Dec-17 99.7726 6.3992 1 40 99.7726 6.3992 INE721A14AG3 SHRIRAM TRANSPORT 176D 20-Dec-17 99.7418 6.7491 1 5 99.7418 6.7491 INE913H14170 ENDURANCE TECHNO 86D 22-Dec-17 99.7121 6.1992 1 70 99.7121 6.1992 INE704I14AO6 BARCLAYS INVEST 90D 26-Dec-17 99.6137 6.7403 1 25 99.6137 6.7403 INE205A14KR3 VEDANTA 60D 26-Dec-17 99.6503 6.0994 1 5 99.6503 6.0994 INE523E14QX6 L AND T FIN 364D 27-Dec-17 99.6143 6.7298 2 50 99.6143 6.7298 INE414G14GH7 MUTHOOT FIN 90D 27-Dec-17 99.5959 6.7316 1 5 99.5959 6.7316 INE414G14GH7 MUTHOOT FIN 90D 27-Dec-17 99.6388 6.3008 1 5 99.6388 6.3008 INE756I14AK4 HDB FIN SERV 364D 28-Dec-17 99.5996 6.6697 2 50 99.5996 6.6697 INE700A14606 JUBILANT LIFE SCIENCES 28-Dec-17 99.5882 6.5621 1 2.5 99.5882 6.5621 INE121A14NS4 CHOLAMANDALAM 339D 29-Dec-17 99.5771 6.7397 1 125 99.5771 6.7397 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.5691 6.5816 1 13 99.5691 6.5816 INE208A14BD6 ASHOK LEYLAND 73D 29-Dec-17 99.6190 6.0694 1 5 99.6190 6.0694 INE472A14HM6 BLUE STAR 86D 29-Dec-17 99.5942 6.1967 1 2.5 99.5942 6.1967 INE881J14MU2 SREI EQUIPMENT FIN 58D 29-Dec-17 99.5224 7.2984 1 2.5 99.5224 7.2984 INE514E14MI5 EXIM 183D 5-Jan-18 99.4771 6.1891 1 25 99.4771 6.1891 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 99.1890 6.2174 1 28 99.1890 6.2174 INE265F14021 ENTERTAINMENT 364D 23-Jan-18 99.1389 6.4700 1 75 99.1389 6.4700 INE831R14751 ADITYA BIRLA HSG FIN 89D24-Jan-18 99.1174 6.5004 2 125 99.1174 6.5004 INE891K14FA5 AXIS FIN 82D 31-Jan-18 98.9514 6.7859 1 150 98.9514 6.7859 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 98.9649 6.6976 1 50 98.9649 6.6976 INE202B14KX6 DJFL 91D 2-Feb-18 98.9571 6.5198 4 150 98.9571 6.5198 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.0119 6.2803 1 5 99.0119 6.2803 INE028E14CX6 KOTAK SECURITIES 91D 12-Feb-18 98.6903 7.0201 1 150 98.6903 7.0201 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 98.6668 6.8499 1 100 98.6668 6.8499 INE572E14CP9 PNB HOUSING FIN 90D 21-Feb-18 98.6404 6.4499 1 50 98.6404 6.4499 INE008I14KF9 COX AND KINGS 91D 21-Feb-18 98.5137 7.0601 1 5 98.5137 7.0601 INE012I14IJ7 JM FIN SERV 91D 22-Feb-18 98.4823 7.1202 1 100 98.4823 7.1202 INE850M14653 IFMR CAP FIN PRIVATE 90D22-Feb-18 98.3032 7.9750 1 40 98.3032 7.9750 INE038A14197 HINDALCO INDUSTRIES178D 23-Feb-18 98.6465 6.2601 1 100 98.6465 6.2601 INE729N14BD4 TVS CREDIT SERV 91D 26-Feb-18 98.4288 7.0198 1 100 98.4288 7.0198 INE916D14G25 KOTAK MAH PRIME 154D 27-Feb-18 98.4772 6.8002 1 75 98.4772 6.8002 INE931S14690 ADANI TRANSMISSION258D 28-Feb-18 98.5010 6.5348 1 150 98.5010 6.5348 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.5202 6.4499 1 10 98.5202 6.4499 INE722A14AK3 SHRIRAM CITY UNION364D 1-Mar-18 98.3980 6.9099 1 100 98.3980 6.9099 INE756I14AZ2 HDB FIN SERV 268D 1-Mar-18 98.4151 6.8349 1 50 98.4151 6.8349 INE220J14010 FUTURE CONSUMER 91D 6-Mar-18 97.7512 9.3299 1 25 97.7512 9.3299 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 98.0715 7.2499 4 150 98.0715 7.2499 INE572E14BM8 PNB HOUSING FIN 341D 20-Mar-18 98.1542 6.5999 2 120 98.1542 6.5999 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 98.0988 6.2601 1 5 98.0988 6.2601 INE916D14E01 KOTAK MAH PRIME 356D 28-May-18 96.6336 7.3499 1 25 96.6336 7.3499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com