TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 6

Dec 6 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE404K14CO5 SHAPOORJI PALLONJI 224D 7-Dec-17 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE002A14656 RELIANCE INDUSTRIES 58D 8-Dec-17 99.9675 5.9332 1 805 99.9675 5.9332 INE001A14RI0 HDFC 77D 8-Dec-17 99.9662 6.1706 1 375 99.9662 6.1706 INE205A14KJ0 VEDANTA 88D 8-Dec-17 99.9671 6.0062 2 300 99.9671 6.0062 INE202B14KR8 DHFL 60D 8-Dec-17 99.9669 6.0428 1 100 99.9669 6.0428 INE486H14847 KRIBHCO FERTILIZERS 62D 11-Dec-17 99.9097 6.5979 1 5 99.9097 6.5979 INE053F14088 IRFC 60D 12-Dec-17 99.9006 6.0528 1 28 99.9006 6.0528 INE018E14KA8 SBI CARDS AND PAY 168D 15-Dec-17 99.8388 6.5481 1 50 99.8388 6.5481 INE729N14AX4 TVS CREDIT SERV 90D 20-Dec-17 99.7437 6.6993 1 50 99.7437 6.6993 INE047A14263 GRASIM INDUSTRIES 70D 22-Dec-17 99.7355 6.0499 1 140 99.7355 6.0499 INE205A14KR3 VEDANTA 60D 26-Dec-17 99.6747 6.2696 1 5 99.6747 6.2696 INE018A14FD0 LARSEN AND TOUBRO 90D 27-Dec-17 99.6526 6.0592 1 100 99.6526 6.0592 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.6541 6.0329 1 25 99.6541 6.0329 INE261F14BW4 NABARD 91D 27-Dec-17 99.6723 6.0002 1 5 99.6723 6.0002 INE975F14KU4 KOTAK MAH INVEST 365D 28-Dec-17 99.5978 6.6998 2 100 99.5978 6.6998 INE756I14AK4 HDB FIN SERV 364D 28-Dec-17 99.5975 6.7048 2 55 99.5945 6.7550 INE560K14926 PTC INDIA FIN SERV 41D 28-Dec-17 99.6131 6.7508 1 5 99.6131 6.7508 INE208A14BD6 ASHOK LEYLAND 73D 29-Dec-17 99.6171 6.0998 2 195 99.6171 6.0998 INE866I14VY8 INDIA INFOLINE FIN 46D 29-Dec-17 99.5799 6.9992 1 5 99.5799 6.9992 INE261F14BX2 NABARD 91D 29-Dec-17 99.6121 6.1798 1 5 99.6121 6.1798 INE514E14MI5 EXIM 183D 5-Jan-18 99.4940 6.1876 1 25 99.4940 6.1876 INE453T14099 BHARTI ENTERPRISES 81D 23-Jan-18 99.1562 6.4710 1 25 99.1562 6.4710 INE140A14RF2 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 25-Jan-18 99.1917 6.0701 1 200 99.1917 6.0701 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.0693 6.3499 1 5 99.0693 6.3499 INE511C14RC7 MAGMA FINCORP 64D 1-Feb-18 98.8118 7.7001 2 235 98.8118 7.7001 INE331A14FM8 THE RAMCO CEMENTS 59D 2-Feb-18 98.9933 6.3997 1 75 98.9933 6.3997 INE866I14VS0 INDIA INFOLINE FIN 87D 2-Feb-18 98.9187 6.9998 1 5 98.9187 6.9998 INE572E14CO2 PNB HOUSING FIN 87D 16-Feb-18 98.7552 6.4800 2 425 98.7552 6.4800 INE931S14716 ADANI TRANSMISSION 247D 22-Feb-18 98.6238 6.5298 1 125 98.6238 6.5298 INE027E14DP2 L AND T FIN 233D 28-Feb-18 98.4480 6.8501 2 200 98.4480 6.8501 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 98.5820 6.2502 1 60 98.5820 6.2502 INE148I14QM6 INDIABULLS HOUSING 365D 1-Mar-18 98.4637 6.7000 1 100 98.4637 6.7000 INE774D14LV2 MAH AND MAH FIN 364D 1-Mar-18 98.4411 6.8001 1 20 98.4411 6.8001 INE220J14010 FUTURE CONSUMER 91D 6-Mar-18 97.7512 9.3299 1 25 97.7512 9.3299 INE514E14MJ3 EXIM 241D 9-Mar-18 98.4325 6.2500 1 60 98.4325 6.2500 INE121A14OB8 CHOLAMANDALAM 364D 9-Mar-18 98.2477 7.0000 1 50 98.2477 7.0000 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 98.1124 6.2699 1 5 98.1124 6.2699 INE296A14LT6 BAJAJ FIN 365D 26-Apr-18 97.3017 7.2299 1 25 97.3017 7.2299 INE453T14107 BHARTI ENTERPRISES 357D 26-Oct-18 94.2207 6.9100 1 25 94.2207 6.9100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com