TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 7

Dec 7 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14BU8 NABARD 91D 8-Dec-17 99.9839 5.8906 11 1080 99.9838 5.9140 INE044A14245 SUN PHARMA 88D 8-Dec-17 99.9838 5.9084 2 325 99.9838 5.9140 INE002A14656 RELIANCE INDUSTRIES 58D 8-Dec-17 99.9840 5.8409 1 250 99.9840 5.8409 INE660A14RO1 SUNDARAM FIN 77D 8-Dec-17 99.9820 6.5712 1 200 99.9820 6.5712 INE110L14ES3 RELIANCE JIO INFO 88D 8-Dec-17 99.9838 5.9140 1 200 99.9838 5.9140 INE289B14CH3 GIC HOUSING FIN 64D 8-Dec-17 99.9836 5.9870 2 150 99.9836 5.9870 INE140A14QN8 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 8-Dec-17 99.9838 5.9140 1 100 99.9838 5.9140 INE373A14743 BASF INDIA 143D 8-Dec-17 99.9834 6.0600 1 75 99.9834 6.0600 INE148I14TE7 INDIABULLS HOUSING 91D 11-Dec-17 99.9332 6.0996 2 265 99.9332 6.0996 INE742F14DC1 ADANI PORTS 301D 11-Dec-17 99.9327 6.1453 1 250 99.9327 6.1453 INE484J14CV4 GODREJ PROPERTIES 89D 11-Dec-17 99.9316 6.2458 1 70 99.9316 6.2458 INE053F14088 INDIAN RAILWAY FIN 60D 12-Dec-17 99.9199 5.8520 1 150 99.9199 5.8520 INE053T14972 ONGC MANGALORE 90D 12-Dec-17 99.9199 5.8520 2 150 99.9199 5.8520 INE404K14CP2 SHAPOORJI PALLONJI 231D 14-Dec-17 99.8730 6.6306 1 75 99.8730 6.6306 INE002A14672 RELIANCE INDUSTRIES 60D 15-Dec-17 99.8665 6.0991 1 200 99.8665 6.0991 INE996L14110 CREDIT SUISSE FIN 150D 15-Dec-17 99.8566 6.5520 1 30 99.8566 6.5520 INE514E14MK1 EXIM 154D 18-Dec-17 99.8171 6.0801 2 200 99.8171 6.0801 INE236A14HB8 HCL INFOSYSTEMS 182D 19-Dec-17 99.7557 7.4490 1 50 99.7557 7.4490 INE020B14490 REC 89D 20-Dec-17 99.7868 5.9988 1 190 99.7868 5.9988 INE245A14701 THE TATA POWER 90D 20-Dec-17 99.7811 6.1595 1 50 99.7811 6.1595 INE484J14CX0 GODREJ PROPERTIES 90D 21-Dec-17 99.7614 6.2355 1 80 99.7614 6.2355 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.7540 6.0008 1 100 99.7540 6.0008 INE134E14915 POWER FIN CORP 88D 22-Dec-17 99.7504 6.0888 1 75 99.7504 6.0888 INE742F14DA5 ADANI PORTS 315D 22-Dec-17 99.7520 6.0497 1 50 99.7520 6.0497 INE657N14NB6 EDELWEISS COM 65D 22-Dec-17 99.7213 6.8007 1 50 99.7213 6.8007 INE261F14BV6 NABARD 91D 22-Dec-17 99.7670 6.0888 1 5 99.7670 6.0888 INE019A14CO2 JSW STEEL 88D 26-Dec-17 99.6649 6.4591 1 200 99.6649 6.4591 INE895D14269 TATA SONS 61D 26-Dec-17 99.6682 6.7506 1 5 99.6682 6.7506 INE205A14KR3 VEDANTA 60D 26-Dec-17 99.6942 6.2200 1 5 99.6942 6.2200 INE018A14FD0 LARSEN AND TOUBRO 90D 27-Dec-17 99.6696 6.0498 1 150 99.6696 6.0498 INE501A14CZ5 DEEPAK FERTILIZERS 91D 27-Dec-17 99.6473 6.4596 1 100 99.6473 6.4596 INE236A14HC6 HCL INFOSYSTEMS 182D 27-Dec-17 99.4690 9.7425 1 13.15 99.4690 9.7425 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.6229 6.5792 1 11 99.6229 6.5792 INE756I14AK4 HDB FIN SERV 364D 28-Dec-17 99.6131 6.7508 1 5 99.6131 6.7508 INE002A14706 RELIANCE INDUSTRIES 38D 29-Dec-17 99.6335 6.1029 1 175 99.6335 6.1029 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.6050 6.5794 1 27 99.6050 6.5794 INE580B14GU9 GRUH FIN 86D 29-Dec-17 99.6303 6.4496 1 25 99.6303 6.4496 INE870D14BI6 NATIONAL FERT 51D 29-Dec-17 99.6560 5.9997 1 5 99.6560 5.9997 INE514E14MH7 EXIM 182D 4-Jan-18 99.5277 6.1860 1 50 99.5277 6.1860 INE148I14TL2 INDIABULLS HOUSING 88D 12-Jan-18 99.3705 6.4229 1 100 99.3705 6.4229 INE121A14ON3 CHOLAMANDALAM 88D 12-Jan-18 99.3143 7.0002 1 5 99.3143 7.0002 INE053T14998 ONGC MANGALORE 90D 15-Jan-18 99.3494 6.2901 1 25 99.3494 6.2901 INE453T14099 BHARTI ENTERPRISES 81D 23-Jan-18 99.1737 6.4705 1 325 99.1737 6.4705 INE915D14BF5 CITICORP FIN (INDIA) 61D23-Jan-18 99.1255 7.0002 1 5 99.1255 7.0002 INE140A14RF2 PIRAMAL ENTER 63D 25-Jan-18 99.1930 6.0602 1 200 99.1930 6.0602 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.0911 6.1998 1 50 99.0911 6.1998 INE403D14015 BHARTI TELECOM 89D 31-Jan-18 99.0013 6.6946 1 30 99.0013 6.6946 INE202B14KX6 DEWAN HOUSING FIN 91D 2-Feb-18 98.9997 6.4702 2 50 98.9997 6.4702 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.0352 6.3497 1 5 99.0352 6.3497 INE053T14AB2 ONGC MANGALORE 90D 5-Feb-18 98.9782 6.2801 1 150 98.9782 6.2801 INE657N14NK7 EDELWEISS COM 91D 5-Feb-18 98.8417 7.2497 1 5 98.8417 7.2497 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 98.7052 6.8400 1 150 98.7052 6.8400 INE729N14BA0 TVS CREDIT SERV 88D 16-Feb-18 98.6520 7.0246 1 50 98.6520 7.0246 INE404K14CS6 SHAPOORJI PALLONJI 253D 20-Feb-18 98.6350 6.7349 2 80 98.6350 6.7349 INE896L14AE5 INDOSTAR CAP FIN 294D 23-Feb-18 98.5262 6.9998 1 50 98.5262 6.9998 INE572E14CR5 PNB HOUSING FIN 90D 26-Feb-18 98.5867 6.4599 2 275 98.5867 6.4599 INE601U14315 TATA MOTORS FIN 91D 26-Feb-18 98.4940 6.8901 1 15 98.4940 6.8901 INE477A14718 CANFIN HOMES 270D 27-Feb-18 98.5717 6.4498 1 200 98.5717 6.4498 INE237W14058 BLUE STAR ENG 180D 27-Feb-18 98.4812 6.8648 1 15 98.4812 6.8648 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 98.5545 6.4500 1 100 98.5545 6.4500 INE265J14825 JM FIN ASSET RECONS 295D28-Feb-18 98.3231 7.5001 1 25 98.3231 7.5001 INE756I14AZ2 HDB FIN SERV 268D 1-Mar-18 98.4520 6.8322 1 75 98.4520 6.8322 INE729N14BE2 TVS CREDIT SERV 91D 5-Mar-18 98.3333 7.0302 1 100 98.3333 7.0302 INE514E14MJ3 EXIM 241D 9-Mar-18 98.4491 6.2500 1 7 98.4491 6.2500 INE523E14RM7 L AND T FIN 364D 23-Mar-18 98.0188 6.9599 1 150 98.0188 6.9599 INE220J14028 FUTURE CONSUMER 134D 20-Apr-18 96.6610 9.4800 1 25 96.6610 9.4800 INE404K14DD6 SHAPOORJI PAL 167D 23-Apr-18 97.3331 7.2999 1 30 97.3331 7.2999 INE027E14DF3 L AND T FIN 364D 28-May-18 96.6524 7.3500 1 50 96.6524 7.3500 INE001A14RH2 HDFC 311D 27-Jul-18 95.7111 7.0500 2 100 95.7111 7.0500 INE975F14MY2 KOTAK MAH INVEST 361D 14-Aug-18 95.1760 7.4000 3 150 95.1760 7.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.