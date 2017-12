TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Dec 8

Dec 8 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14D60 JM FIN PRODUCTS 91D 11-Dec-17 99.9499 6.0986 2 250 99.9499 6.0986 INE860H14ZS6 ADITYA BIRLA FIN 90D 11-Dec-17 99.9500 6.0907 2 155 99.9495 6.1473 INE019A14CF0 JSW STEEL 90D 11-Dec-17 99.9503 6.0498 1 75 99.9503 6.0498 INE477L14BX2 INDIA INFOLINE HOUS 13D 11-Dec-17 99.9451 6.6832 1 5 99.9451 6.6832 INE580B14GT1 GRUH FIN 91D 12-Dec-17 99.9347 5.9625 1 490 99.9347 5.9625 INE445L14621 NABHA POWER 89D 12-Dec-17 99.9343 5.9991 1 250 99.9343 5.9991 INE115A14607 LIC HOUSING FIN 158D 12-Dec-17 99.9354 5.8986 1 125 99.9354 5.8986 INE053F14088 IRFC 60D 12-Dec-17 99.9390 5.5702 3 80 99.9392 5.5514 INE296N14046 WALWHAN REN 29D 13-Dec-17 99.9172 6.0494 1 175 99.9172 6.0494 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 99.9165 6.1006 1 10 99.9165 6.1006 INE134E14907 POWER FIN CORP 90D 14-Dec-17 99.9019 5.9728 3 145 99.9015 5.9980 INE866I14VM3 INDIA INFOLINE FIN 57D 14-Dec-17 99.8952 6.3820 1 75 99.8952 6.3820 INE261F14BY0 NABARD 60D 15-Dec-17 99.8851 5.9981 1 100 99.8851 5.9981 INE657N14MU8 EDELWEISS COMMOD 78D 15-Dec-17 99.8784 6.3483 1 25 99.8784 6.3483 INE110L14EZ8 RELIANCE JIO INFO 87D 22-Dec-17 99.7670 6.0888 2 125 99.7670 6.0888 INE134E14915 POWER FIN CORP 88D 22-Dec-17 99.7670 6.0888 1 25 99.7670 6.0888 INE248U14BL3 IIFL WEALTH FIN 60D 22-Dec-17 99.7925 6.8995 1 5 99.7925 6.8995 INE523E14QX6 L AND T FIN 364D 27-Dec-17 99.6526 6.6970 1 105 99.6526 6.6970 INE774D14NA2 MAH AND MAH FIN 90D 27-Dec-17 99.6963 6.9493 1 5 99.6963 6.9493 INE860H14ZU2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Dec-17 99.6408 6.5790 1 11 99.6408 6.5790 INE557F14EA5 NATIONAL HOUSING 28D 28-Dec-17 99.6674 6.0902 1 5 99.6674 6.0902 INE081A14718 TATA STEEL 60D 29-Dec-17 99.6508 6.0907 1 300 99.6508 6.0907 INE296A14MY4 BAJAJ FIN 78D 29-Dec-17 99.6217 6.6002 1 5 99.6217 6.6002 INE870D14BI6 NATIONAL FERT 51D 29-Dec-17 99.6829 6.4505 1 5 99.6829 6.4505 INE140A14RD7 PIRAMAL ENTER 66D 22-Jan-18 99.2587 6.4904 1 5 99.2587 6.4904 INE265F14021 ENTERTAINMENT 364D 23-Jan-18 99.1916 6.4668 1 60 99.1916 6.4668 INE977J14FW8 TRAPTI TRADING 91D 23-Jan-18 99.1647 7.1501 1 25 99.1647 7.1501 INE036A14GM1 RELIANCE INFRAST 57D 24-Jan-18 98.7326 9.9689 1 14 98.7326 9.9689 INE140A14RF2 PIRAMAL ENTERPRISES 63D 25-Jan-18 99.1537 6.4903 4 200 99.1537 6.4903 INE477L14BW4 INDIA INFOLINE HOUS 80D25-Jan-18 99.1977 6.5602 1 5 99.1977 6.5602 INE001A14QM4 HDFC 343D 25-Jan-18 99.1989 6.5503 1 5 99.1989 6.5503 INE445L14688 NABHA POWER 60D 29-Jan-18 99.0895 6.4497 1 5 99.0895 6.4497 INE498L14687 L AND T FIN HOLDINGS 68D30-Jan-18 99.0129 6.8657 1 25 99.0129 6.8657 INE245A14727 THE TATA POWER 88D 2-Feb-18 99.0433 6.2959 1 50 99.0433 6.2959 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.0792 6.4003 1 5 99.0792 6.4003 INE601U14315 TATA MOTORS FIN 91D 26-Feb-18 98.5123 6.8901 1 10 98.5123 6.8901 INE514E14MJ3 EXIM 241D 9-Mar-18 98.5179 6.2398 2 125 98.5179 6.2398 INE155A14MP0 TATA MOTORS 315D 15-Mar-18 98.4009 6.3102 2 150 98.4009 6.3102 INE915T14147 SUN PHARMA LAB 174D 15-Mar-18 98.3450 6.3324 1 75 98.3450 6.3324 INE155A14MP0 TATA MOTORS 315D 15-Mar-18 98.3533 6.3001 2 50 98.3533 6.3001 INE975F14LV0 KOTAK MAH INVEST 365D 20-Mar-18 98.1217 6.8500 1 25 98.1217 6.8500 INE220J14028 FUTURE CONSUMER 134D 20-Apr-18 96.6576 9.4899 1 25 96.6576 9.4899 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 96.8427 6.9999 3 200 96.8427 6.9999 INE031A14317 HOUSING AND URBAN 175D 31-May-18 96.8691 6.7800 2 30 96.8691 6.7800 INE008I14JK1 COX AND KINGS 364D 7-Sep-18 94.1682 8.2800 1 0.1 94.1682 8.2800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com