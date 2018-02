TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 1

Feb 1 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.9835 6.0336 14 958 99.9835 6.0235 INE148I14TR9 INDIABULLS HOUS 88D 2-Feb-18 99.9832 6.1330 1 300 99.9832 6.1330 INE018E14KQ4 SBI CARDS AND PAY 59D 2-Feb-18 99.9829 6.2426 2 265 99.9829 6.2426 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.9830 6.2061 3 160 99.9830 6.2061 INE403D14031 BHARTI TELECOM 10D 2-Feb-18 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE445L14696 NABHA POWER 61D 5-Feb-18 99.9317 6.2366 3 400 99.9317 6.2366 INE018E14KO9 SBI CARDS AND PAY 91D 5-Feb-18 99.9332 6.0996 1 150 99.9332 6.0996 INE831R14793 ADITYA BIRLA HOUS 62D 5-Feb-18 99.9287 6.5108 1 100 99.9287 6.5108 INE742O14500 RELIANCE RETAIL 90D 5-Feb-18 99.9348 5.9534 1 100 99.9348 5.9534 INE306N14MC0 TATA CAP FIN SERV 91D 5-Feb-18 99.9316 6.2458 1 25 99.9316 6.2458 INE306N14MG1 TATA CAP FIN SERV 60D 6-Feb-18 99.9124 6.4004 1 10 99.9124 6.4004 INE738C14DW4 BHARAT ALUMINIUM 90D 7-Feb-18 99.8998 6.1016 3 485 99.8998 6.1016 INE013A14C24 RELIANCE CAP 99D 8-Feb-18 99.8669 6.9495 1 5 99.8669 6.9495 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.8655 6.1448 1 173 99.8655 6.1448 INE871D14IA6 INFRAST LEASING 365D 9-Feb-18 99.8510 6.8083 3 130 99.8510 6.8083 INE205A14KX1 VEDANTA 91D 12-Feb-18 99.8165 6.1001 2 295 99.8165 6.1001 INE110L14FP6 RELIANCE JIO INFO 62D 12-Feb-18 99.8155 6.1334 1 150 99.8155 6.1334 INE274G14BE3 INDIABULLS VENT 59D 19-Feb-18 99.6109 7.9209 3 250 99.6109 7.9209 INE404K14CS6 SHAPOORJI PAL 253D 20-Feb-18 99.6456 6.8324 1 30 99.6456 6.8324 INE036A14FQ4 RELIANCE INFRAST 251D 22-Feb-18 99.3166 11.9599 1 99 99.3166 11.9599 INE036A14GZ3 RELIANCE INFRAST 30D 23-Feb-18 99.2843 11.9597 1 100 99.2843 11.9597 INE069I14658 INDIABULLS REAL 60D 27-Feb-18 99.4017 8.4498 1 200 99.4017 8.4498 INE233A14KF0 GODREJ INDUSTRIES 89D 27-Feb-18 99.5737 6.2506 1 90 99.5737 6.2506 INE556F14FT4 SIDBI 57D 28-Feb-18 99.5413 6.2295 4 700 99.5413 6.2295 INE866I14WN9 INDIA INFOLINE FIN 58D 28-Feb-18 99.4775 7.1005 1 400 99.4775 7.1005 INE423A14FW2 ADANI ENTERPRISES 90D 28-Feb-18 99.3752 8.4995 1 50 99.3752 8.4995 INE036A14GY6 RELIANCE INFRAST 40D 28-Feb-18 99.1710 11.3005 1 25 99.1710 11.3005 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.5426 6.4507 1 25 99.5426 6.4507 INE556F14FT4 SIDBI 57D 28-Feb-18 99.5426 6.4507 1 25 99.5426 6.4507 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.5251 6.4506 1 25 99.5251 6.4506 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.5201 6.2860 1 24 99.5201 6.2860 INE481G14725 ULTRATECH CEMENT 102D 9-Mar-18 99.4043 6.2495 1 200 99.4043 6.2495 INE916D14D36 KOTAK MAH PRIME 310D 9-Mar-18 99.3192 6.9499 1 25 99.3192 6.9499 INE916D14G41 KOTAK MAH PRIME 168D 15-Mar-18 99.2066 6.9502 1 100 99.2066 6.9502 INE110L14FS0 RELIANCE JIO INFO 83D 15-Mar-18 99.2729 6.3651 1 45 99.2729 6.3651 INE916D14H99 KOTAK MAH PRIME 88D 19-Mar-18 99.1315 6.9517 1 25 99.1315 6.9517 INE548C14597 EMAMI 90D 26-Mar-18 99.0719 6.4515 1 5 99.0719 6.4515 INE716V14053 SHAPOORJI PAL 71D 28-Mar-18 98.9168 7.2672 1 25 98.9168 7.2672 INE413U14042 SAMASTA MICROFIN 58D 28-Mar-18 98.5935 9.4672 1 20 98.5935 9.4672 INE033L14HN1 TATA CAP HOUS 88D 27-Apr-18 98.2588 7.7000 2 100 98.2588 7.7000 INE036A14GL3 RELIANCE INFRAST 181D 3-May-18 98.0266 8.0746 1 50 98.0266 8.0746 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 97.5029 7.5999 3 175 97.5029 7.5999 INE404K14DH7 SHAPOORJI PAL 293D 26-Sep-18 94.9492 8.1924 1 20 94.9492 8.1924 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com