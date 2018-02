TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 12

Feb 12 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14KY9 VEDANTA 91D 14-Feb-18 99.9669 6.0428 3 370 99.9669 6.0428 INE242A14HM3 INDIAN OIL CORP 8D 14-Feb-18 99.9669 6.0387 3 225 99.9667 6.0793 INE115A14714 LIC HOUSING FIN 85D 14-Feb-18 99.9666 6.0975 1 25 99.9666 6.0975 INE742O14526 RELIANCE RETAIL 30D 15-Feb-18 99.9495 6.1473 1 200 99.9495 6.1473 INE018E14JM5 SBI CARDS AND PAY 276D 15-Feb-18 99.9495 6.1473 1 150 99.9495 6.1473 INE242A14HO9 IOC 10D 16-Feb-18 99.9335 6.0722 1 200 99.9335 6.0722 INE261F14CF7 NABARD 60D 20-Feb-18 99.8665 6.0991 1 25 99.8665 6.0991 INE114A14FI6 SAIL 91D 21-Feb-18 99.8426 6.3935 1 12 99.8426 6.3935 INE242A14HN1 IOC 16D 22-Feb-18 99.8334 6.0910 1 100 99.8334 6.0910 INE774D14NO3 MAH AND MAH FIN 56D 27-Feb-18 99.7619 6.7011 1 5 99.7619 6.7011 INE002A14821 RELIANCE INDUS 26D 28-Feb-18 99.7290 6.1990 1 500 99.7290 6.1990 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.7589 6.3010 1 5 99.7589 6.3010 INE556F14EP5 SIDBI 364D 1-Mar-18 99.7121 6.1992 1 50 99.7121 6.1992 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.7098 6.2489 1 41 99.7098 6.2489 INE750H14234 SAMVARDHANA 87D 1-Mar-18 99.6736 7.0309 1 15 99.6736 7.0309 INE148I14QN4 INDIABULLS HOUS 365D 2-Mar-18 99.6780 6.5505 1 20 99.6780 6.5505 INE001A14QN2 HDFC 364D 6-Mar-18 99.6353 6.6801 1 5 99.6353 6.6801 INE481G14725 ULTRATECH CEMENT 102D 9-Mar-18 99.5990 6.3893 1 5 99.5990 6.3893 INE001A14RT7 HDFC 89D 13-Mar-18 99.5083 6.6799 1 5 99.5083 6.6799 INE373S14018 JOYVILLE SHAPOORJI 362D14-Mar-18 99.4266 7.0166 1 20 99.4266 7.0166 INE523H14A55 JM FIN PRODUCTS 297D 15-Mar-18 99.4174 6.8998 1 100 99.4174 6.8998 INE110L14GA6 RELIANCE JIO INFO 45D 16-Mar-18 99.4605 6.5995 1 25 99.4605 6.5995 INE641O14BE7 PIRAMAL FIN 44D 16-Mar-18 99.4605 6.5995 1 5 99.4605 6.5995 INE121H14IG4 IL AND FS FIN SERV 84D 22-Mar-18 99.1842 7.9004 2 50 99.1842 7.9004 INE121H14IH2 IL AND FS FIN SERV 88D 26-Mar-18 99.1363 7.9499 1 25 99.1363 7.9499 INE002A14763 RELIANCE INDUSTRIES 60D 26-Mar-18 99.3035 6.4001 1 5 99.3035 6.4001 INE881J14NE4 SREI EQUIPMENT FIN 82D 26-Mar-18 99.0986 8.3001 1 5 99.0986 8.3001 INE110L14FZ5 RELIANCE JIO INFO 57D 28-Mar-18 99.2746 6.3501 1 5 99.2746 6.3501 INE871D14JH9 INFRAST LEASING 52D 2-Apr-18 98.9510 7.8968 1 100 98.9510 7.8968 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 99.0040 7.6499 1 25 99.0040 7.6499 INE572E14DF8 PNB HOUSING FIN 81D 3-Apr-18 98.9653 7.9503 1 5 98.9653 7.9503 INE028E14DI5 KOTAK SECURITIES 61D 9-Apr-18 98.7306 8.3801 2 50 98.7306 8.3801 INE001A14SB3 HDFC 87D 27-Apr-18 98.4924 7.5500 3 100 98.4944 7.5398 INE261F14CI1 NABARD 89D 7-May-18 98.3502 7.2890 2 612 98.3502 7.2890 INE977J14GJ3 TRAPTI TRADING 87D 7-May-18 98.1545 8.1699 1 30 98.1545 8.1699 INE157D14DB9 CLIX CAP SERV PVT 89D 7-May-18 98.0814 8.4999 1 25 98.0814 8.4999 INE831R14884 ADITYA BIRLA HOUS 88D 7-May-18 98.2699 7.6500 1 21 98.2699 7.6500 INE110L14GE8 RELIANCE JIO INFO 89D 7-May-18 98.3478 7.2998 1 12 98.3478 7.2998 INE087M14116 BAHADUR CHAND 364D 8-May-18 98.1262 8.2000 1 175 98.1262 8.2000 INE572E14DA9 PNB HOUSING FIN 167D 20-Jun-18 97.3707 7.7001 1 50 97.3707 7.7001 INE001A14RX9 HDFC 166D 20-Jun-18 97.3674 7.7100 1 5 97.3674 7.7100 INE202B14KO5 DEWAN HOUSING FIN 360D 28-Sep-18 95.1793 8.1800 2 175 95.1793 8.1800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com