TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 14

Feb 14 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE242A14HP6 INDIAN OIL CORP 9D 15-Feb-18 99.9831 6.1695 3 249 99.9831 6.1695 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.9819 6.6077 1 200 99.9819 6.6077 INE414G14GM7 MUTHOOT FIN 90D 15-Feb-18 99.9812 6.8633 1 100 99.9812 6.8633 INE871D14IZ3 INFRAST LEASING AND 65D 15-Feb-18 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE978J14FY2 TURQUOISE INVEST 88D 16-Feb-18 99.9621 6.9194 2 62 99.9621 6.9194 INE977J14GD6 TRAPTI TRADING AND 88D 16-Feb-18 99.9621 6.9194 2 50 99.9621 6.9194 INE463A14GE4 BERGER PAINTS INDIA 22D 16-Feb-18 99.9651 6.3715 1 49 99.9651 6.3715 INE002A14839 RELIANCE INDUSTRIES 16D 21-Feb-18 99.8812 6.2019 1 75 99.8812 6.2019 INE114A14FJ4 SAIL 91D 26-Feb-18 99.8120 6.2499 1 5 99.8120 6.2499 INE774D14NO3 MAH AND MAH FIN 56D 27-Feb-18 99.7619 6.7011 1 5 99.7619 6.7011 INE860H14C39 ADITYA BIRLA FIN 22D 28-Feb-18 99.7637 6.6503 1 295 99.7637 6.6503 INE306N14LO7 TATA CAP FIN SERV 222D 28-Feb-18 99.7418 6.7491 2 150 99.7418 6.7491 INE027E14DP2 L AND T FIN 233D 28-Feb-18 99.7619 6.7011 1 150 99.7619 6.7011 INE691I14GV7 L AND T INFRAST FIN 27D 28-Feb-18 99.7637 6.6503 1 100 99.7637 6.6503 INE306N14LO7 TATA CAP FIN SERV 222D 28-Feb-18 99.7637 6.6500 1 100 99.7637 6.6500 INE027E14DP2 L AND T FIN 233D 28-Feb-18 99.7429 6.7202 1 100 99.7429 6.7202 INE002A14821 RELIANCE INDUSTRIES 26D 28-Feb-18 99.7690 6.5008 1 5 99.7690 6.5008 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.7438 6.2502 1 25 99.7438 6.2502 INE261F14CH3 NABARD 60D 5-Mar-18 99.6927 6.2506 1 150 99.6927 6.2506 INE725H14475 TATA PROJECTS 90D 5-Mar-18 99.6805 6.4995 1 5 99.6805 6.4995 INE514E14MJ3 EXIM 241D 9-Mar-18 99.6077 6.2501 1 40 99.6077 6.2501 INE110L14FW2 RELIANCE JIO INFO 63D 9-Mar-18 99.6097 6.5008 1 5 99.6097 6.5008 INE866I14WE8 INDIA INFOLINE FIN 89D 13-Mar-18 99.4671 7.2426 1 25 99.4671 7.2426 INE001A14RT7 HDFC 89D 13-Mar-18 99.5391 6.5003 1 5 99.5391 6.5003 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 99.4735 6.8996 1 150 99.4735 6.8996 INE866I14WG3 INDIA INFOLINE FIN 89D 14-Mar-18 99.4958 6.8506 1 5 99.4958 6.8506 INE018E14KU6 SBI CARDS AND PAY 61D 14-Mar-18 99.4637 7.0287 1 4 99.4637 7.0287 INE756I14BI6 HDB FIN SERV 156D 15-Mar-18 99.4571 6.8704 3 150 99.4571 6.8704 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.5213 6.2702 1 25 99.5213 6.2702 INE110L14FS0 RELIANCE JIO INFO 83D 15-Mar-18 99.4980 6.3502 1 10 99.4980 6.3502 INE866I14WS8 INDIA INFOLINE FIN 43D 15-Mar-18 99.4621 7.0498 1 5 99.4621 7.0498 INE038A14205 HINDALCO INDUSTRIES180D 20-Mar-18 99.4212 6.2498 1 200 99.4212 6.2498 INE580B14HB7 GRUH FIN 90D 20-Mar-18 99.3913 6.5746 1 50 99.3913 6.5746 INE002A14748 RELIANCE INDUSTRIES 70D 22-Mar-18 99.3727 6.4003 1 25 99.3727 6.4003 INE403G14JA9 STANDARD CHART 273D 23-Mar-18 99.2584 7.3704 1 45 99.2584 7.3704 INE205A14LW1 VEDANTA 53D 23-Mar-18 99.3533 6.5995 1 5 99.3533 6.5995 INE121H14IH2 IL AND FS FIN SERV 88D 26-Mar-18 99.1363 7.9499 2 50 99.1363 7.9499 INE860H14B63 ADITYA BIRLA FIN 89D 26-Mar-18 99.2474 6.9196 1 25 99.2474 6.9196 INE881J14NE4 SREI EQUIPMENT FIN 82D 26-Mar-18 99.0986 8.3001 1 5 99.0986 8.3001 INE557F14EC1 NATIONAL HOUSING BK 81D 27-Mar-18 99.2973 6.3000 1 200 99.2973 6.3000 INE588J14945 IL AND FS SECURITIES 67D27-Mar-18 99.2019 7.1622 1 30 99.2019 7.1622 INE704I14940 BARCLAYS INVEST 335D 28-Mar-18 99.1868 7.1250 1 50 99.1868 7.1250 INE001A14SB3 HDFC 87D 27-Apr-18 98.5421 7.5001 2 100 98.5421 7.5001 INE556F14FU2 SIDBI 82D 2-May-18 98.4936 7.2499 1 100 98.4936 7.2499 INE246R14166 IDFC INFRAST FIN 101D 4-May-18 98.2739 8.1151 1 75 98.2739 8.1151 INE148I14UH8 INDIABULLS HOUSING 91D 4-May-18 98.3691 7.6601 1 50 98.3691 7.6601 INE261F14CJ9 NABARD 88D 11-May-18 98.3205 7.2499 1 100 98.3205 7.2499 INE261F14CJ9 NABARD 88D 11-May-18 98.3419 7.2401 2 50 98.3419 7.2401 INE657N14OA6 EDELWEISS COMMOD 139D 15-May-18 97.9803 8.3598 1 100 97.9803 8.3598 INE134E14873 POWER FIN CORP 320D 15-May-18 98.2330 7.2951 1 50 98.2330 7.2951 INE572E14DA9 PNB HOUSING FIN 167D 20-Jun-18 97.4173 7.6800 1 25 97.4173 7.6800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com