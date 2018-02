TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 15

Feb 15 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14LA7 VEDANTA 91D 16-Feb-18 99.9825 6.3886 1 225 99.9825 6.3886 INE242A14HO9 IOC 10D 16-Feb-18 99.9832 6.1330 1 100 99.9832 6.1330 INE110L14FQ4 RELIANCE JIO INFO 60D 16-Feb-18 99.9833 6.0965 1 50 99.9833 6.0965 INE901W14356 JM FIN CAP 91D 16-Feb-18 99.9825 6.3886 1 25 99.9825 6.3886 INE110L14FR2 RELIANCE JIO INFO 61D 20-Feb-18 99.9321 6.2001 2 200 99.9321 6.2001 INE261F14CF7 NABARD 60D 20-Feb-18 99.9165 6.1006 1 10 99.9165 6.1006 INE242A14HN1 IOC 16D 22-Feb-18 99.8828 6.1177 2 170 99.8824 6.1392 INE891K14FD9 AXIS FIN 90D 27-Feb-18 99.7818 6.6514 1 125 99.7818 6.6514 INE514E14MX4 EXIM 60D 27-Feb-18 99.7982 6.1505 1 50 99.7982 6.1505 INE556F14FT4 SIDBI 57D 28-Feb-18 99.7791 6.2159 1 205.85 99.7791 6.2159 INE556F14EP5 SIDBI 364D 1-Mar-18 99.7628 6.1988 5 1700 99.7628 6.1988 INE891K14EW2 AXIS FIN 118D 1-Mar-18 99.7406 6.7800 1 25 99.7406 6.7800 INE148I14QN4 INDIABULLS HOUSING 365D 2-Mar-18 99.7295 6.6000 1 25 99.7295 6.6000 INE870D14BM8 NATIONAL FERTILIZERS 64D 8-Mar-18 99.6467 6.4706 1 5 99.6467 6.4706 INE377Y14082 BAJAJ HOUSING FIN 79D 8-Mar-18 99.6560 6.2997 1 5 99.6560 6.2997 INE556F14ER1 SIDBI 365D 9-Mar-18 99.6256 6.2350 2 200 99.6256 6.2350 INE114A14FK2 SAIL 60D 13-Mar-18 99.5384 6.5102 1 200 99.5384 6.5102 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 99.5383 6.2705 1 40 99.5383 6.2705 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 99.5109 6.9000 1 25 99.5109 6.9000 INE742F14EK2 ADANI PORTS AND SPL 79D 15-Mar-18 99.5142 6.5994 1 5 99.5142 6.5994 INE205A14LL4 VEDANTA 90D 15-Mar-18 99.5142 6.5994 1 5 99.5142 6.5994 INE866I14WS8 INDIA INFOLINE FIN 43D 15-Mar-18 99.4636 7.0301 1 5 99.4636 7.0301 INE114A14FN6 SAIL 49D 22-Mar-18 99.3890 6.5996 1 5 99.3890 6.5996 INE031A14333 HOUSING AND URBAN 59D 23-Mar-18 99.4043 6.2495 3 175 99.4043 6.2495 INE445L14753 NABHA POWER 53D 23-Mar-18 99.3569 6.7500 1 25 99.3569 6.7500 INE580B14HC5 GRUH FIN 88D 26-Mar-18 99.2970 6.8003 1 25 99.2970 6.8003 INE557F14EC1 NATIONAL HOUSING BK81D 27-Mar-18 99.3050 6.5500 1 5 99.3050 6.5500 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 99.2862 6.4002 2 250 99.2862 6.4002 INE974X14047 TUBE INVESTMENTS OF 62D 28-Mar-18 99.2918 6.3497 1 50 99.2918 6.3497 INE657N14KO5 EDELWEISS COMMOD 364D 28-Mar-18 99.2007 7.1731 1 30 99.2007 7.1731 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 99.0372 7.5498 1 50 99.0372 7.5498 INE028E14DI5 KOTAK SECURITIES 61D 9-Apr-18 98.8634 8.0698 1 20 98.8634 8.0698 INE001A14SB3 HDFC 87D 27-Apr-18 98.5820 7.5002 2 125 98.5820 7.5002 INE514E14NA0 EXIM 84D 4-May-18 98.4754 7.2448 1 100 98.4754 7.2448 INE233A14KN4 GODREJ INDUSTRIES 90D 8-May-18 98.3876 7.2948 1 145 98.3876 7.2948 INE261F14CJ9 NABARD 88D 11-May-18 98.3442 7.2300 5 300 98.3464 7.2201 INE261F14CJ9 NABARD 88D 11-May-18 98.3636 7.2287 2 35 98.3700 7.2001 INE205A14LZ4 VEDANTA 88D 11-May-18 98.3366 7.3501 1 25 98.3366 7.3501 INE134E14873 POWER FIN COR 320D 15-May-18 98.2653 7.2398 3 400 98.2653 7.2398 INE001A14RS9 HDFC 157D 17-May-18 98.1380 7.6102 3 350 98.1380 7.6102 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 97.8777 7.6100 6 300 97.8777 7.6100 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 97.8977 7.6099 2 75 97.8977 7.6099 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 97.7758 7.6176 5 200 97.7779 7.6101 INE001A14RH2 HDFC 311D 27-Jul-18 96.7110 7.7100 1 50 96.7110 7.7100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com