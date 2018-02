TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 16

Feb 16 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE403D14064 BHARTI TELECOM 20D 20-Feb-18 99.9289 6.4925 1 300 99.9289 6.4925 INE572E14CW5 PNB HOUSING FIN 60D 20-Feb-18 99.9343 5.9991 2 100 99.9343 5.9991 INE601U14323 TATA MOTORS FIN 85D 20-Feb-18 99.9316 6.2458 2 100 99.9316 6.2458 INE110L14FR2 RELIANCE JIO INFO 61D 20-Feb-18 99.9326 6.1544 1 50 99.9326 6.1544 INE114A14FI6 SAIL 91D 21-Feb-18 99.9179 5.9982 3 150 99.9179 5.9982 INE002A14839 RELIANCE INDUSTRIES 16D 21-Feb-18 99.9179 5.9982 1 75 99.9179 5.9982 INE957N14AB7 HERO FINCORP 76D 22-Feb-18 99.8866 6.9063 2 550 99.8866 6.9063 INE242A14HN1 IOC 16D 22-Feb-18 99.9006 6.0528 1 200 99.9006 6.0528 INE008I14KN3 COX AND KINGS 87D 23-Feb-18 99.8755 6.4999 1 25 99.8755 6.4999 INE601U14315 TATA MOTORS FIN 91D 26-Feb-18 99.8168 6.6991 2 225 99.8168 6.6991 INE027E14ES4 L AND T FIN 90D 26-Feb-18 99.8181 6.6500 1 100 99.8181 6.6500 INE601U14315 TATA MOTORS FIN 91D 26-Feb-18 99.8883 6.8027 1 25 99.8883 6.8027 INE114A14FJ4 SAIL 91D 26-Feb-18 99.8291 6.2485 1 10 99.8291 6.2485 INE860H14C39 ADITYA BIRLA FIN 22D 28-Feb-18 99.8545 6.6481 2 200 99.8545 6.6481 INE306N14LO7 TATA CAP FIN SERV 222D 28-Feb-18 99.7786 6.7492 1 115 99.7786 6.7492 INE691I14GV7 L AND T INFRAST FIN 27D28-Feb-18 99.8556 6.5978 1 100 99.8556 6.5978 INE556F14FT4 SIDBI 57D 28-Feb-18 99.7961 6.2146 1 67 99.7961 6.2146 INE134E14949 PFC 54D 28-Feb-18 99.7953 6.2391 1 25 99.7953 6.2391 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 99.7917 6.3490 1 20 99.7917 6.3490 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.7782 6.2413 1 25 99.7782 6.2413 INE205A14LG4 VEDANTA 90D 6-Mar-18 99.6878 6.3505 1 65 99.6878 6.3505 INE306N14MI7 TATA CAP FIN SERV 63D 6-Mar-18 99.6805 6.4995 1 16 99.6805 6.4995 INE248U14CC0 IIFL WEALTH FIN 91D 8-Mar-18 99.6358 6.6709 1 153 99.6358 6.6709 INE002A14730 RELIANCE INDUSTRIES 63D 12-Mar-18 99.5975 6.1461 1 350 99.5975 6.1461 INE518A14545 FORBES AND COMPANY 90D 12-Mar-18 99.5312 7.1632 1 10 99.5312 7.1632 INE518A14552 FORBES AND COMPANY 90D 13-Mar-18 99.5116 7.1656 1 10 99.5116 7.1656 INE018E14KU6 SBI CARDS AND PAY 61D 14-Mar-18 99.5020 7.0261 3 102 99.5020 7.0261 INE518A14560 FORBES AND COMPANY90D 14-Mar-18 99.4921 7.1665 1 10 99.4921 7.1665 INE572E14CV7 PNB HOUSING FIN 90D 14-Mar-18 99.5285 6.6505 1 5 99.5285 6.6505 INE205A14LK6 VEDANTA 89D 14-Mar-18 99.6038 6.5995 1 5 99.6038 6.5995 INE110L14FS0 RELIANCE JIO INFO 83D 15-Mar-18 99.5326 6.3482 1 5 99.5326 6.3482 INE155A14MQ8 TATA MOTORS 315D 16-Mar-18 99.5130 6.3795 1 100 99.5130 6.3795 INE019A14DA9 JSW STEEL 89D 18-Mar-18 99.5638 6.1504 1 5 99.5638 6.1504 INE038A14205 HINDALCO INDUSTRIES180D 20-Mar-18 99.4550 6.2505 1 25 99.4550 6.2505 INE148I14TZ2 INDIABULLS HOUSING 83D 20-Mar-18 99.4583 7.0999 1 5 99.4583 7.0999 INE002A14748 RELIANCE INDUSTRIES 70D 22-Mar-18 99.5093 5.9996 1 5 99.5093 5.9996 INE557F14ED9 NATIONAL HOUSING BK 60D 23-Mar-18 99.4090 6.1999 1 5 99.4090 6.1999 INE423A14GF5 ADANI ENTERPRISES 90D 26-Mar-18 99.0140 9.5651 1 50 99.0140 9.5651 INE580B14HC5 GRUH FIN 88D 26-Mar-18 99.2970 6.8003 2 50 99.2970 6.8003 INE148I14TX7 INDIABULLS HOUSING 90D 26-Mar-18 99.3022 6.7497 1 5 99.3022 6.7497 INE002A14763 RELIANCE INDUSTRIES 60D 26-Mar-18 99.4184 6.2802 1 5 99.4184 6.2802 INE866I14WU4 INDIA INFOLINE FIN 54D 27-Mar-18 99.2623 7.7503 1 5 99.2623 7.7503 INE511C14RJ2 MAGMA FINCORP 55D 28-Mar-18 99.1624 7.7077 1 200 99.1624 7.7077 INE205A14LO8 VEDANTA 89D 28-Mar-18 99.3035 6.4001 1 25 99.3035 6.4001 INE522D14HO8 MANAPPURAM FIN 55D 28-Mar-18 99.3338 6.7998 1 5 99.3338 6.7998 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 99.4020 6.0995 1 5 99.4020 6.0995 INE002A14805 RELIANCE INDUSTRIES 58D 28-Mar-18 99.3484 6.6498 1 5 99.3484 6.6498 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 99.0266 7.7996 1 5 99.0266 7.7996 INE028E14DI5 KOTAK SECURITIES 61D 9-Apr-18 98.8634 8.0698 1 20 98.8634 8.0698 INE404K14DD6 SHAPOORJI PALLONJI 167D 23-Apr-18 98.6053 7.8222 1 45 98.6053 7.8222 INE909H14MA7 TMF HOLDINGS 91D 24-Apr-18 98.5377 8.0845 1 100 98.5377 8.0845 INE306N14MO5 TATA CAP FIN SERV 88D 27-Apr-18 98.5038 7.9201 1 50 98.5038 7.9201 INE306N14MR8 TATA CAP FIN SERV 89D 2-May-18 98.3987 7.9198 1 200 98.3987 7.9198 INE245A14768 THE TATA POWER 89D 7-May-18 98.4040 7.3999 1 55 98.4040 7.3999 INE126D14301 RELIANCE COMMERCIAL84D 7-May-18 98.2588 8.0850 1 3 98.2588 8.0850 INE205A14MB3 VEDANTA 89D 14-May-18 98.2759 7.3602 1 25 98.2759 7.3602 INE134E14873 PFC 320D 15-May-18 98.2845 7.2396 1 50 98.2845 7.2396 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 97.7381 7.6099 1 75 97.7381 7.6099 INE572E14DA9 PNB HOUSING FIN 167D 20-Jun-18 97.4508 7.7000 2 75 97.4508 7.7000 INE572E14DE1 PNB HOUSING FIN 166D 25-Jun-18 97.3507 7.7001 1 25 97.3507 7.7001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com