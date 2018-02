TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 2

Feb 2 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE688I14FC5 CAP FIRST 91D 5-Feb-18 99.9512 5.9451 3 125 99.9487 6.2447 INE157D14CX5 CLIX CAP SERV PVT 91D 8-Feb-18 99.8838 7.0771 1 2 99.8838 7.0771 INE977J14GC8 TRAPTI TRADING 91D 9-Feb-18 99.8793 6.3012 1 100 99.8793 6.3012 INE763G14FB2 ICICI SECURITIES 87D 9-Feb-18 99.8793 6.3012 1 100 99.8793 6.3012 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.8815 6.1863 1 30 99.8815 6.1863 INE205A14KY9 VEDANTA 91D 14-Feb-18 99.8015 6.0497 2 535 99.8015 6.0497 INE404K14CS6 SHAPOORJI PAL 253D 20-Feb-18 99.6643 6.8302 1 20 99.6643 6.8302 INE114A14FI6 SAIL 91D 21-Feb-18 99.7202 6.4008 1 200 99.7202 6.4008 INE700A14614 JUBILANT LIFE 41D 27-Feb-18 99.5378 6.7795 1 2.6 99.5378 6.7795 INE008I14KO1 COX AND KINGS 91D 27-Feb-18 99.5260 6.9534 1 2.6 99.5260 6.9534 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 99.5426 6.4507 1 10 99.5426 6.4507 INE476M14AO3 L AND T HOUSING FIN 54D 28-Feb-18 99.5323 6.5966 1 2.6 99.5323 6.5966 INE721A14AP4 SHRIRAM TRANS 78D 28-Feb-18 99.5106 6.9042 1 2.6 99.5106 6.9042 INE722A14BP0 SHRIRAM CITY 83D 28-Feb-18 99.5116 6.8900 1 2.3 99.5116 6.8900 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.5327 6.3469 1 150 99.5327 6.3469 INE002A14730 RELIANCE INDUSTRIES 63D 12-Mar-18 99.3758 6.5504 1 5 99.3758 6.5504 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 99.3122 6.3196 1 40 99.3122 6.3196 INE523H14A55 JM FIN PRODUCTS 297D 15-Mar-18 99.1952 7.2228 1 75 99.1952 7.2228 INE538L14938 AADHAR HOUSING FIN 85D 15-Mar-18 99.3022 6.7497 1 5 99.3022 6.7497 INE148I14TZ2 INDIABULLS HOUS 83D 20-Mar-18 99.1698 6.6426 1 2.3 99.1698 6.6426 INE087P14333 AVANSE FIN SERV 51D 22-Mar-18 99.0175 7.5452 1 50 99.0175 7.5452 INE860H14C13 ADITYA BIRLA FIN 52D 22-Mar-18 99.1141 7.2499 1 5 99.1141 7.2499 INE148I14UB1 INDIABULLS HOUS 85D 23-Mar-18 99.1776 6.5797 1 5 99.1776 6.5797 INE548C14597 EMAMI 90D 26-Mar-18 99.0894 6.4504 1 25 99.0894 6.4504 INE027E14EY2 L AND T FIN 90D 27-Mar-18 98.9949 6.9922 1 200 98.9949 6.9922 INE977J14GG9 TRAPTI TRADING 101D 27-Apr-18 98.1545 8.1699 1 50 98.1545 8.1699 INE597H14HR4 TGS INVESTMENT 102D 27-Apr-18 98.1545 8.1699 1 50 98.1545 8.1699 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 97.6367 7.7499 4 250 97.6367 7.7499 INE134E14923 POWER FIN CORP 270D 10-Aug-18 96.2137 7.5999 1 125 96.2137 7.5999 INE202B14KO5 DEWAN HOUSING 360D 28-Sep-18 94.9833 8.1000 1 100 94.9833 8.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com