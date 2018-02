TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 20

Feb 20 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE002A14839 RELIANCE INDUSTRIES 16D 21-Feb-18 99.9833 6.0965 3 500 99.9833 6.0965 INE115A14722 LIC HOUSING FIN 89D 21-Feb-18 99.9830 6.2061 2 250 99.9830 6.2061 INE901W14364 JM FIN CAP 91D 21-Feb-18 99.9816 6.7172 1 50 99.9816 6.7172 INE114A14FI6 STEEL AUTHORITY OF INDIA21-Feb-18 99.9832 6.1330 1 42 99.9832 6.1330 INE824H14492 JULIUS BAER CAP 91D 22-Feb-18 99.9636 6.6454 1 125 99.9636 6.6454 INE895D14285 TATA SONS 59D 23-Feb-18 99.9470 6.4518 8 1265 99.9470 6.4518 INE008I14KN3 COX AND KINGS 87D 23-Feb-18 99.9466 6.5005 1 50 99.9466 6.5005 INE896L14AE5 INDOSTAR CAP FIN 294D 23-Feb-18 99.9458 6.5979 1 50 99.9458 6.5979 INE027E14ES4 L AND T FIN 90D 26-Feb-18 99.8900 6.6990 1 250 99.8900 6.6990 INE601U14315 TATA MOTORS FIN 91D 26-Feb-18 99.9083 6.7002 1 25 99.9083 6.7002 INE148I14UA3 INDIABULLS HOUSING 60D 26-Feb-18 99.9165 6.1006 1 5 99.9165 6.1006 INE033L14HK7 TATA CAP HOUSING FIN53D 27-Feb-18 99.8793 6.3012 1 5 99.8793 6.3012 INE027E14DP2 L AND T FIN 233D 28-Feb-18 99.8534 6.6984 2 350 99.8534 6.6984 INE556F14FT4 SIDBI 57D 28-Feb-18 99.8641 6.2089 1 253.25 99.8641 6.2089 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.8632 6.2501 1 50 99.8632 6.2501 INE148I14TV1 INDIABULLS HOUSING 79D 28-Feb-18 99.8832 6.0974 1 5 99.8832 6.0974 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.8464 6.2389 1 25 99.8464 6.2389 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.8687 5.9984 2 10 99.8687 5.9984 INE261F14CH3 NABARD 60D 5-Mar-18 99.8021 6.0314 1 5 99.8021 6.0314 INE002A14722 RELIANCE INDUSTRIES 59D 8-Mar-18 99.7528 6.0301 1 5 99.7528 6.0301 INE556F14ER1 SIDBI 365D 9-Mar-18 99.7107 6.2295 2 170 99.7107 6.2295 INE114A14FK2 SAIL 60D 13-Mar-18 99.6417 6.2500 1 5 99.6417 6.2500 INE738C14EC4 BHARAT ALUMINIUM 31D 15-Mar-18 99.5983 6.4005 1 50 99.5983 6.4005 INE110L14GA6 RELIANCE JIO INFO 45D 16-Mar-18 99.6158 6.1206 1 5 99.6158 6.1206 INE002A14789 RELIANCE INDUSTRIES 50D 16-Mar-18 99.6171 6.0998 1 5 99.6171 6.0998 INE148I14TZ2 INDIABULLS HOUSING 83D 20-Mar-18 99.4947 6.6204 1 200 99.4947 6.6204 INE895D14293 TATA SONS 86D 22-Mar-18 99.4320 6.9501 1 300 99.4320 6.9501 INE018E14KS0 SBI CARDS AND PAY 90D 26-Mar-18 99.3854 6.8399 1 5 99.3854 6.8399 INE002A14763 RELIANCE INDUSTRIES 60D 26-Mar-18 99.4212 6.2498 1 5 99.4212 6.2498 INE860H14B63 ADITYA BIRLA FIN 89D 26-Mar-18 99.3934 6.7503 1 5 99.3934 6.7503 INE027E14EY2 L AND T FIN 90D 27-Mar-18 99.3844 6.6496 1 5 99.3844 6.6496 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 99.4039 6.0800 1 5 99.4039 6.0800 INE871D14JH9 IL & FS 52D 2-Apr-18 99.1039 8.0496 1 75 99.1039 8.0496 INE001A14SB3 HDFC 87D 27-Apr-18 98.6585 7.5198 2 150 98.6585 7.5198 INE134E14956 PFC 87D 27-Apr-18 98.7060 7.2500 2 50 98.7060 7.2500 INE601U14422 TATA MOTORS FIN 87D 27-Apr-18 98.6109 7.9102 2 25 98.6109 7.9102 INE012I14IT6 JM FIN SERV 89D 8-May-18 98.2690 8.3499 1 60 98.2690 8.3499 INE742O14567 RELIANCE RETAIL 89D 15-May-18 98.4023 7.1401 1 250 98.4023 7.1401 INE261F14CK7 NABARD 89D 16-May-18 98.3329 7.2801 4 1500 98.3329 7.2801 INE236A14HI3 HCL INFOSYSTEMS 89D 16-May-18 97.5493 10.7880 1 45 97.5493 10.7880 INE774D14NL9 MAH AND MAH FIN 181D 21-May-18 98.0561 8.0399 1 200 98.0561 8.0399 INE523H14A48 JM FIN PRODUCTS 365D 22-May-18 97.9726 8.3002 1 25 97.9726 8.3002 INE031A14317 HOUSING AND URBAN175D 31-May-18 98.0373 7.3073 1 1 98.0373 7.3073 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com