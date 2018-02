TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 21

Feb 21 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE850M14653 IFMR CAP FIN 90D 22-Feb-18 99.9797 7.4110 1 63 99.9797 7.4110 INE121A14OT0 CHOLAMANDALAM 88D 23-Feb-18 99.9644 6.4993 2 300 99.9644 6.4993 INE140A14QK4 PIRAMAL ENTERPRISES170D 23-Feb-18 99.9658 6.2436 2 125 99.9658 6.2436 INE514E14MW6 EXIM 63D 23-Feb-18 99.9660 6.2071 1 100 99.9660 6.2071 INE148I14TY5 INDIABULLS HOUSING 59D 23-Feb-18 99.9645 6.4811 1 25 99.9645 6.4811 INE110L14FT8 RELIANCE JIO INFO 61D 26-Feb-18 99.9145 6.2468 3 565 99.9145 6.2468 INE891K14FD9 AXIS FIN 90D 27-Feb-18 99.8908 6.6503 1 5 99.8908 6.6503 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.8803 6.2490 2 150 99.8803 6.2490 INE860H14C39 ADITYA BIRLA FIN 22D 28-Feb-18 99.8726 6.6515 1 50 99.8726 6.6515 INE157D14CZ0 CLIX CAP SERV PRIVATE 9128-Feb-18 99.8637 7.1168 1 45 99.8637 7.1168 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.8621 6.3004 1 200 99.8621 6.3004 INE178A14CL2 CPCL 13D 1-Mar-18 99.8851 5.9981 1 5 99.8851 5.9981 INE486H14904 KRIBHCO FERTILIZERS 61D 5-Mar-18 99.7731 6.9172 1 0.5 99.7731 6.9172 INE002A14730 RELIANCE INDUSTRIES 63D 12-Mar-18 99.6976 6.1506 1 5 99.6976 6.1506 INE572E14CU9 PNB HOUSING FIN 90D 12-Mar-18 99.6728 6.3063 1 5 99.6728 6.3063 INE514E14MR6 EXIM 123D 13-Mar-18 99.6587 6.2501 1 225 99.6587 6.2501 INE694L14FB9 TALWANDI SABO 61D 14-Mar-18 99.6505 6.4007 1 5 99.6505 6.4007 INE915T14147 SUN PHARMA LAB 174D 15-Mar-18 99.6235 6.2701 1 150 99.6235 6.2701 INE915D14BI9 CITICORP FIN (INDIA) 82D20-Mar-18 99.5180 6.7993 1 300 99.5180 6.7993 INE148I14TZ2 INDIABULLS HOUSING 83D 20-Mar-18 99.4779 7.0951 1 5 99.4779 7.0951 INE148I14TZ2 INDIABULLS HOUSING 83D 20-Mar-18 99.4971 7.0956 1 5 99.4971 7.0956 INE296A14NI5 BAJAJ FIN 46D 20-Mar-18 99.5342 6.5697 1 5 99.5342 6.5697 INE236A14HH5 HCL INFOSYSTEMS 52D 22-Mar-18 99.1933 10.2359 1 5.5 99.1933 10.2359 INE548C14597 EMAMI 90D 26-Mar-18 99.4221 6.4291 1 15 99.4221 6.4291 INE414G14GR6 MUTHOOT FIN 82D 26-Mar-18 99.4074 6.7996 1 5 99.4074 6.7996 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 99.3995 6.3002 1 5 99.3995 6.3002 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 99.1568 7.5704 1 50 99.1568 7.5704 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 99.1751 7.5898 1 50 99.1751 7.5898 INE245A14743 THE TATA POWER 89D 23-Apr-18 98.7735 7.4300 1 3 98.7735 7.4300 INE205A14LT7 VEDANTA 90D 25-Apr-18 98.7313 7.4449 1 25 98.7313 7.4449 INE001A14SB3 HDFC 87D 27-Apr-18 98.6820 7.4999 2 500 98.6820 7.4999 INE261F14CI1 NABARD 89D 7-May-18 98.5262 7.2798 1 25 98.5262 7.2798 INE261F14CJ9 NABARD 88D 11-May-18 98.4488 7.2799 1 100 98.4488 7.2799 INE742O14567 RELIANCE RETAIL 89D 15-May-18 98.4045 7.1301 1 250 98.4045 7.1301 INE031A14309 HOUSING AND URBAN180D 16-May-18 98.3361 7.3524 1 100 98.3361 7.3524 INE774D14NL9 MAH AND MAH FIN 181D 21-May-18 98.1101 7.9000 1 100 98.1101 7.9000 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 98.0132 7.5498 1 50 98.0132 7.5498 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 97.9221 7.5934 2 75 97.9203 7.6001 INE975F14MY2 KOTAK MAH INVEST 361D 14-Aug-18 96.3247 8.0501 1 25 96.3247 8.0501 INE975F14NU8 KOTAK MAH INVEST 300D 5-Sep-18 95.8564 8.0500 1 25 95.8564 8.0500 INE001A14SC1 HDFC 236D 26-Sep-18 95.5878 7.8000 1 50 95.5878 7.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com