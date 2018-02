TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 22

Feb 22 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE641O14AY7 PIRAMAL FIN 59D 23-Feb-18 99.9821 6.5274 3 500 99.9821 6.5347 INE038A14197 HINDALCO INDUS 178D 23-Feb-18 99.9829 6.2426 2 495 99.9829 6.2426 INE514E14MW6 EXIM 63D 23-Feb-18 99.9830 6.2061 1 250 99.9830 6.2061 INE121A14OT0 CHOLAMANDALAM 88D 23-Feb-18 99.9822 6.4982 1 100 99.9822 6.4982 INE660A14RR4 SUNDARAM FIN 91D 26-Feb-18 99.9275 6.6204 1 250 99.9275 6.6204 INE110L14FT8 RELIANCE JIO INFO 61D 26-Feb-18 99.9316 6.2458 1 120 99.9316 6.2458 INE233A14KF0 GODREJ INDUSTRIES 89D 27-Feb-18 99.9145 6.2468 1 90 99.9145 6.2468 INE033L14HK7 TATA CAP HOUSING 53D 27-Feb-18 99.9117 6.4516 1 50 99.9117 6.4516 INE205A14LE9 VEDANTA 91D 28-Feb-18 99.3923 37.1954 2 1000 99.8948 6.4064 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.8974 6.2479 1 250 99.8974 6.2479 INE691I14GV7 L AND T INFRAST 27D 28-Feb-18 99.8908 6.6503 3 125 99.8908 6.6503 INE866I14WN9 INDIA INFOLINE FIN 58D 28-Feb-18 99.9090 6.6491 1 100 99.9090 6.6491 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 99.8949 6.4003 1 25 99.8949 6.4003 INE881J14NB0 SREI EQUIPMENT FIN 58D 28-Feb-18 99.9138 6.2980 1 5 99.9138 6.2980 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.8801 6.2588 3 265 99.8803 6.2490 INE556F14EP5 SIDBI 364D 1-Mar-18 99.8812 6.2019 1 10 99.8812 6.2019 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.8974 6.2479 1 5 99.8974 6.2479 INE205A14LF6 VEDANTA 90D 5-Mar-18 99.8090 6.3499 1 25 99.8090 6.3499 INE053F14096 INDIAN RAILWAY 77D 7-Mar-18 99.8031 6.0009 1 5 99.8031 6.0009 INE366A14036 DWARIKESH SUGAR 65D 15-Mar-18 99.5582 7.7130 1 25 99.5582 7.7130 INE738C14EC4 BHARAT ALUMINIUM 31D 15-Mar-18 99.6331 6.4006 1 25 99.6331 6.4006 INE742F14EK2 ADANI PORTS 79D 15-Mar-18 99.6587 6.2501 1 5 99.6587 6.2501 INE148I14TZ2 INDIABULLS HOUSING 83D 20-Mar-18 99.5703 6.3007 1 25 99.5703 6.3007 INE756I14BM8 HDB FIN SERV 75D 20-Mar-18 99.5568 6.4995 1 5 99.5568 6.4995 INE296A14NI5 BAJAJ FIN 46D 20-Mar-18 99.5636 6.3994 1 5 99.5636 6.3994 INE522D14HP5 MANAPPURAM FIN 51D 23-Mar-18 99.4909 6.6704 1 5 99.4909 6.6704 INE523E14RM7 L AND T FIN 364D 23-Mar-18 99.4962 6.6006 1 5 99.4962 6.6006 INE881J14NE4 SREI EQUIPMENT FIN 82D 26-Mar-18 99.2789 8.2848 1 5 99.2789 8.2848 INE018E14KS0 SBI CARDS 90D 26-Mar-18 99.4468 6.5497 1 5 99.4468 6.5497 INE002A14763 RELIANCE INDUS 60D 26-Mar-18 99.4846 6.0999 1 5 99.4846 6.0999 INE220B14AB5 KALPATARU POWER 84D 27-Mar-18 99.4394 6.4304 2 10 99.4394 6.4304 INE115A14797 LIC HOUSING FIN 55D 27-Mar-18 99.4490 6.3197 1 5 99.4490 6.3197 INE557F14EC1 NATIONAL HOUSING 81D 27-Mar-18 99.4637 6.1502 1 5 99.4637 6.1502 INE001A14RV3 HDFC 89D 27-Mar-18 99.4464 6.3497 1 5 99.4464 6.3497 INE531F14CR8 EDELWEISS SECURITIES 36D28-Mar-18 99.3845 6.8500 1 5 99.3845 6.8500 INE522D14HO8 MANAPPURAM FIN 55D 28-Mar-18 99.4247 6.4000 1 5 99.4247 6.4000 INE523H14G75 JM FIN PRODUCTS 90D 5-Apr-18 99.1425 7.6999 1 5 99.1425 7.6999 INE245A14743 THE TATA POWER 89D 23-Apr-18 98.7934 7.4298 1 5 98.7934 7.4298 INE733E14088 NTPC 63D 25-Apr-18 98.7918 7.1998 1 10 98.7918 7.1998 INE134E14956 POWER FIN CORP 87D 27-Apr-18 98.7447 7.2501 1 50 98.7447 7.2501 INE514E14NA0 EXIM 84D 4-May-18 98.5942 7.3300 1 55 98.5942 7.3300 INE261F14CI1 NABARD 89D 7-May-18 98.5513 7.3500 4 300 98.5513 7.3500 INE261F14CI1 NABARD 89D 7-May-18 98.5456 7.2796 1 100 98.5456 7.2796 INE261F14CJ9 NABARD 88D 11-May-18 98.4681 7.2800 2 250 98.4681 7.2800 INE445L14803 NABHA POWER 88D 15-May-18 98.3669 7.3900 1 30 98.3669 7.3900 INE134E14873 POWER FIN CORP 320D 15-May-18 98.3898 7.2847 1 25 98.3898 7.2847 INE110L14GG3 RELIANCE JIO INFO 89D 16-May-18 98.3561 7.3500 1 30 98.3561 7.3500 INE031A14309 HOUSING AND URBA 180D 16-May-18 98.3556 7.3523 1 30 98.3556 7.3523 INE205A14MC1 VEDANTA 89D 16-May-18 98.3352 7.4451 1 30 98.3352 7.4451 INE110L14GI9 RELIANCE JIO INFO 85D 17-May-18 98.3539 7.3600 1 200 98.3539 7.3600 INE261F14CL5 NABARD 89D 21-May-18 98.2751 7.2800 1 75 98.2751 7.2800 INE031A14317 HOUSING AND URBA 175D 31-May-18 98.0632 7.3561 1 3.9 98.0632 7.3561 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 97.9257 7.5800 1 3.9 97.9257 7.5800 INE008I14IW8 COX AND KINGS 335D 27-Jun-18 97.0923 8.7448 1 10 97.0923 8.7448 INE134E14923 POWER FIN CORP 270D 10-Aug-18 96.6548 7.4749 1 3.9 96.6548 7.4749 INE001A14SC1 HDFC 236D 26-Sep-18 95.4798 7.9999 6 325 95.4798 7.9999 INE001A14SC1 HDFC 236D 26-Sep-18 95.4997 8.0001 3 200 95.4997 8.0001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com