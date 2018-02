TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 23

Feb 23 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14WY6 INDIA INFOLINE FIN 21D 26-Feb-18 99.9478 6.3543 2 500 99.9478 6.3543 INE804I14RE9 ECL FIN 60D 26-Feb-18 99.9478 6.3543 1 150 99.9478 6.3543 INE377Y14066 BAJAJ HOUSING FIN 91D 26-Feb-18 99.9491 6.1960 1 100 99.9491 6.1960 INE033L14HI1 TATA CAP HOUSING 62D 26-Feb-18 99.9487 6.2447 1 50 99.9487 6.2447 INE110L14FT8 RELIANCE JIO INFO 61D 26-Feb-18 99.9487 6.2447 1 5 99.9487 6.2447 INE114A14FJ4 SAIL 91D 26-Feb-18 99.9487 6.2447 1 5 99.9487 6.2447 INE774D14NO3 MAH AND MAH FIN 56D 27-Feb-18 99.9305 6.3463 1 100 99.9305 6.3463 INE916D14G25 KOTAK MAH PRIME 154D 27-Feb-18 99.9288 6.5016 1 25 99.9288 6.5016 INE556F14FT4 SIDBI 57D 28-Feb-18 99.9144 6.2542 1 500 99.9144 6.2542 INE691I14GV7 L AND T INFRAST FIN 27D28-Feb-18 99.9110 6.5028 2 295 99.9110 6.5028 INE205A14LE9 VEDANTA 91D 28-Feb-18 99.9165 6.1006 1 200 99.9165 6.1006 INE027E14DP2 L AND T FIN 233D 28-Feb-18 99.9110 6.5028 1 50 99.9110 6.5028 INE514E14MU0 EXIM 91D 28-Feb-18 99.9666 6.0975 1 25 99.9666 6.0975 INE881J14NB0 SREI EQUIPMENT FIN 58D 28-Feb-18 99.9139 6.2907 1 6 99.9139 6.2907 INE556F14EP5 SIDBI 364D 1-Mar-18 99.8974 6.2475 6 605 99.8982 6.1991 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.9006 6.0528 1 285 99.9006 6.0528 INE548C14589 EMAMI 90D 7-Mar-18 99.7884 6.4498 1 50 99.7884 6.4498 INE738C14EC4 BHARAT ALUMINIUM 31D 15-Mar-18 99.6397 6.5993 1 170 99.6397 6.5993 INE114A14FL0 SAIL 60D 16-Mar-18 99.6780 6.5505 1 5 99.6780 6.5505 INE038A14205 HINDALCO IND 180D 20-Mar-18 99.5737 6.2506 2 525 99.5737 6.2506 INE114A14FN6 SAIL 49D 22-Mar-18 99.5148 6.5912 1 7.6 99.5148 6.5912 INE860H14C13 ADITYA BIRLA FIN 52D 22-Mar-18 99.5777 6.4497 1 5 99.5777 6.4497 INE557F14ED9 NATIONAL HOUSING 60D 23-Mar-18 99.5534 6.5496 1 5 99.5534 6.5496 INE548C14597 EMAMI 90D 26-Mar-18 99.4571 6.4271 1 5 99.4571 6.4271 INE114A14FO4 SAIL 38D 26-Mar-18 99.4849 6.7495 1 5 99.4849 6.7495 INE027E14EY2 L AND T FIN 90D 27-Mar-18 99.4204 6.6496 1 10 99.4204 6.6496 INE018A14FF5 LARSEN AND TOUBRO 166D 28-Mar-18 99.4256 6.3899 1 50 99.4256 6.3899 INE657N14KO5 EDELWEISS COM 364D 28-Mar-18 99.3567 7.1614 1 25 99.3567 7.1614 INE296A14NE4 BAJAJ FIN 82D 28-Mar-18 99.4255 7.0301 1 25 99.4255 7.0301 INE114A14FP1 SAIL 38D 28-Mar-18 99.4588 6.6204 1 25 99.4588 6.6204 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 99.2366 7.7996 1 25 99.2366 7.7996 INE205A14LS9 VEDANTA 88D 20-Apr-18 98.9156 7.5499 1 5 98.9156 7.5499 INE245A14743 THE TATA POWER 89D 23-Apr-18 98.8132 7.4303 1 95 98.8132 7.4303 INE445L14787 NABHA POWER 78D 24-Apr-18 98.7356 7.7903 1 5 98.7356 7.7903 INE001A14SB3 HDFC 87D 27-Apr-18 98.7661 7.6000 2 50 98.7661 7.6000 INE087M14116 BAHADUR CHAND 364D 8-May-18 98.3706 8.1700 1 250 98.3706 8.1700 INE742O14567 RELIANCE RETAIL 89D 15-May-18 98.3843 7.4002 3 250 98.3843 7.4002 INE261F14CL5 NABARD 89D 21-May-18 98.2806 7.3398 1 50 98.2806 7.3398 INE027E14DE6 L AND T FIN 364D 25-May-18 98.0355 8.0375 1 150 98.0355 8.0375 INE722A14BL9 SHRIRAM CITY 179D 25-May-18 97.9990 8.1900 1 95 97.9990 8.1900 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 97.9138 7.6999 3 100 97.9138 7.6999 INE001A14RY7 HDFC 147D 7-Jun-18 97.8531 7.7001 1 50 97.8531 7.7001 INE001A14RZ4 HDFC 364D 15-Jan-19 93.2925 8.0499 1 75 93.2925 8.0499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com