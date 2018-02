TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 26

Feb 26 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14MX4 EXIM 60D 27-Feb-18 99.9832 6.1337 8 635 99.9832 6.1330 INE476M14AR6 L AND T HOUSING FIN 26D 27-Feb-18 99.9829 6.2426 1 325 99.9829 6.2426 INE027E14FB7 L AND T FIN 27D 27-Feb-18 99.9829 6.2426 2 250 99.9829 6.2426 INE774D14NO3 MAH AND MAH FIN 56D 27-Feb-18 99.9829 6.2426 4 225 99.9829 6.2426 INE205A14LC3 VEDANTA 91D 27-Feb-18 99.9829 6.2426 1 150 99.9829 6.2426 INE691I14GT1 L AND T INFRAST FIN 28D27-Feb-18 99.9829 6.2426 2 80 99.9829 6.2426 INE033L14HJ9 TATA CAP HOUSING 56D 28-Feb-18 99.9658 6.2436 2 395 99.9658 6.2436 INE866I14WN9 INDIA INFOLINE FIN 58D 28-Feb-18 99.9822 6.4982 1 300 99.9822 6.4982 INE556F14FT4 SIDBI 57D 28-Feb-18 99.9663 6.1523 2 205 99.9663 6.1523 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.9665 6.1158 1 100 99.9665 6.1158 INE860H14C39 ADITYA BIRLA FIN 22D 28-Feb-18 99.9649 6.4080 1 50 99.9649 6.4080 INE101I14DW2 AFCONS INFRAST 26D 28-Feb-18 99.9636 6.6454 1 50 99.9636 6.6454 INE881J14NB0 SREI EQUIPMENT FIN 58D 28-Feb-18 99.9656 6.2802 1 7 99.9656 6.2802 INE002A14813 RELIANCE INDUSTRIES 28D 1-Mar-18 99.9499 6.0986 2 450 99.9499 6.0986 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.9495 6.1473 2 125 99.9495 6.1473 INE389H14CO4 KEC INTERNATIONAL 90D 6-Mar-18 99.8550 6.6252 1 10 99.8550 6.6252 INE001A14QN2 HDFC 364D 6-Mar-18 99.8803 6.2490 1 5 99.8803 6.2490 INE866I14WQ2 INDIA INFOLINE FIN 60D 6-Mar-18 99.8755 6.4999 1 5 99.8755 6.4999 INE866I14WX8 INDIA INFOLINE FIN 33D 7-Mar-18 99.8606 6.3690 1 5 99.8606 6.3690 INE018E14KX0 SBI CARDS AND PAY 21D 8-Mar-18 99.8432 6.3691 1 5 99.8432 6.3691 INE169A14EB8 COROMANDEL INT 78D 9-Mar-18 99.8345 6.0508 1 5 99.8345 6.0508 INE001A14RT7 HDFC 89D 13-Mar-18 99.7608 6.2512 1 5 99.7608 6.2512 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 99.7245 6.3022 1 25 99.7245 6.3022 INE018E14KU6 SBI CARDS 61D 14-Mar-18 99.7377 6.3994 1 5 99.7377 6.3994 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.7333 6.1004 1 5 99.7333 6.1004 INE114A14FL0 SAIL 60D 16-Mar-18 99.7121 6.1992 1 5 99.7121 6.1992 INE551F14123 INDIAN FARMERS 28D 23-Mar-18 99.5588 6.4701 1 100 99.5588 6.4701 INE002A14763 RELIANCE INDUSTRIES 60D 26-Mar-18 99.5471 6.1504 1 5 99.5471 6.1504 INE178A14CK4 CHENNAI PET 60D 26-Mar-18 99.5339 6.3305 1 5 99.5339 6.3305 INE202B14LQ8 DEWAN HOUSING 55D 26-Mar-18 99.5398 6.2500 1 5 99.5398 6.2500 INE891K14FI8 AXIS FIN 82D 26-Mar-18 99.5142 6.5994 1 5 99.5142 6.5994 INE414G14GQ8 MUTHOOT FIN 84D 27-Mar-18 99.4469 7.0001 1 200 99.4469 7.0001 INE414G14GQ8 MUTHOOT FIN 84D 27-Mar-18 99.4659 6.9998 2 100 99.4659 6.9998 INE557F14EB3 NATIONAL HOUSING 84D 28-Mar-18 99.4795 6.3659 1 550 99.4795 6.3659 INE296A14NE4 BAJAJ FIN 82D 28-Mar-18 99.4626 6.8004 3 200 99.4626 6.8004 INE085A14DE2 CHAMBAL FERT 86D 28-Mar-18 99.4686 6.4999 1 50 99.4686 6.4999 INE018A14FF5 LARSEN AND TOUBRO 166D 28-Mar-18 99.4686 6.4999 1 50 99.4686 6.4999 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 99.4784 6.3794 1 5 99.4784 6.3794 INE531F14CR8 EDELWEISS SECURITIES 36D28-Mar-18 99.4626 6.8004 1 5 99.4626 6.8004 INE557F14EB3 NATIONAL HOUSING 84D 28-Mar-18 99.4666 6.7495 1 5 99.4666 6.7495 INE733E14088 NTPC 63D 25-Apr-18 98.8510 7.3148 1 200 98.8510 7.3148 INE205A14LT7 VEDANTA 90D 25-Apr-18 98.8500 7.4497 1 50 98.8500 7.4497 INE205A14LU5 VEDANTA 86D 26-Apr-18 98.7990 7.6499 1 25 98.7990 7.6499 INE607M14178 TATA POWER REN 71D 27-Apr-18 98.7525 7.6848 1 125 98.7525 7.6848 INE205A14MC1 VEDANTA 89D 16-May-18 98.4037 7.4950 1 5.35 98.4037 7.4950 INE261F14CL5 NABARD 89D 21-May-18 98.3389 7.3398 1 125 98.3389 7.3398 INE403G14JN2 STANDARD CHART 182D 21-May-18 98.1157 8.3450 1 25 98.1157 8.3450 INE144H14BN7 DEUTSCHE INVEST 128D 25-May-18 97.9861 8.5248 1 175 97.9861 8.5248 INE027E14DG1 L AND T FIN 364D 4-Jun-18 97.9101 7.9500 1 50 97.9101 7.9500 INE977J14FF3 TRAPTI TRADING 365D 8-Jun-18 97.7545 8.2199 1 5 97.7545 8.2199 INE001A14SC1 HDFC 236D 26-Sep-18 95.5704 7.9799 1 20 95.5704 7.9799 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com