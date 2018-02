TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 27

Feb 27 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE721A14AP4 SHRIRAM TRAN 78D 28-Feb-18 99.9825 6.3886 3 400 99.9825 6.3886 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.9830 6.2061 3 200 99.9830 6.2061 INE027E14DP2 L AND T FIN 233D 28-Feb-18 99.9826 6.3521 1 125 99.9826 6.3521 INE458U14104 WADHAWAN GLO 51D 28-Feb-18 99.9808 7.0093 1 125 99.9808 7.0093 INE018A14FS8 LARSEN AND TOUBRO 30D 28-Feb-18 99.9833 6.0965 1 100 99.9833 6.0965 INE202B14LH7 DEWAN HOUSING 55D 28-Feb-18 99.9826 6.3521 1 25 99.9826 6.3521 INE538L14987 AADHAR HOUSING 37D 28-Feb-18 99.9822 6.4982 1 25 99.9822 6.4982 INE556F14FT4 SIDBI 57D 28-Feb-18 99.9832 6.1330 1 15 99.9832 6.1330 INE134E14949 POWER FIN CORP 54D 28-Feb-18 99.9830 6.2061 1 5 99.9830 6.2061 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.9660 6.2119 9 1425 99.9660 6.2071 INE556F14EP5 SIDBI 364D 1-Mar-18 99.9660 6.2071 1 65 99.9660 6.2071 INE750H14234 SAMVARDHANA 87D 1-Mar-18 99.9616 7.0107 1 40 99.9616 7.0107 INE860H14B55 ADITYA BIRLA FIN 62D 5-Mar-18 99.8949 6.4003 1 50 99.8949 6.4003 INE866I14WX8 INDIA INFOLINE FIN 33D 7-Mar-18 99.8643 6.1997 1 5 99.8643 6.1997 INE018E14KX0 SBI CARDS AND PAY 21D 8-Mar-18 99.8474 6.1982 1 5 99.8474 6.1982 INE002A14722 RELIANCE INDUSTRIES 59D 8-Mar-18 99.8676 6.0488 1 5 99.8676 6.0488 INE002A14730 RELIANCE INDUSTRIES 63D 12-Mar-18 99.8031 6.0009 1 5 99.8031 6.0009 INE144H14BG1 DEUTSCHE INVEST 182D 12-Mar-18 99.7802 6.7003 1 5 99.7802 6.7003 INE018E14KU6 SBI CARDS AND PAY 61D 14-Mar-18 99.7127 7.0111 1 18 99.7127 7.0111 INE660N14AD3 S. D. CORP 88D 16-Mar-18 99.6402 7.7530 1 100 99.6402 7.7530 INE020B14508 REC 48D 20-Mar-18 99.6723 6.0002 1 5 99.6723 6.0002 INE389H14CR7 KEC INTERNATIONAL 90D 22-Mar-18 99.5873 6.5765 1 25 99.5873 6.5765 INE523E14RM7 L AND T FIN 364D 23-Mar-18 99.5921 6.4997 1 5 99.5921 6.4997 INE557F14EB3 NATIONAL HOUSING 84D 28-Mar-18 99.5114 6.4005 1 5 99.5114 6.4005 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 99.5019 6.3006 1 5 99.5019 6.3006 INE733E14088 NTPC 63D 25-Apr-18 98.8672 7.3370 1 80 98.8672 7.3370 INE607M14178 TATA POWER REN 71D 27-Apr-18 98.7797 7.6426 1 60 98.7797 7.6426 INE261F14CI1 NABARD 89D 7-May-18 98.6314 7.3402 1 100 98.6314 7.3402 INE205A14LZ4 VEDANTA 88D 11-May-18 98.5222 7.4998 1 200 98.5222 7.4998 INE261F14CJ9 NABARD 88D 11-May-18 98.5532 7.3402 1 100 98.5532 7.3402 INE031A14309 HOUSING AND URB 180D 16-May-18 98.4440 7.3964 1 45 98.4440 7.3964 INE001A14RS9 HDFC 157D 17-May-18 98.3712 7.6501 2 100 98.3712 7.6501 INE036A14GN9 RELIANCE INFRAST 176D 25-May-18 98.1122 8.0725 1 50 98.1122 8.0725 INE704I14AV1 BARCLAYS INVEST 176D 29-May-18 98.0098 8.1448 1 50 98.0098 8.1448 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 98.1204 7.6000 2 150 98.1204 7.6000 INE031A14317 HOUSING AND URB 175D 31-May-18 98.1494 7.4001 1 50 98.1494 7.4001 INE977J14FF3 TRAPTI TRADING 365D 8-Jun-18 97.7787 8.2098 1 25 97.7787 8.2098 INE001A14SC1 HDFC 236D 26-Sep-18 95.5798 7.9999 3 40 95.5798 7.9999 INE001A14RZ4 HDFC 364D 15-Jan-19 93.3692 8.0501 1 100 93.3692 8.0501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com