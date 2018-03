TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 28

Feb 28 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.9834 6.0588 16 2730 99.9834 6.0617 INE556F14EP5 SIDBI 364D 1-Mar-18 99.9836 5.9970 4 550 99.9836 5.9870 INE002A14813 RELIANCE INDUSTRIES 28D 1-Mar-18 99.9832 6.1330 2 150 99.9832 6.1330 INE178A14CL2 CHENNAI PETROLEUM 13D 1-Mar-18 99.9836 5.9870 1 100 99.9836 5.9870 INE891D14QG4 REDINGTON INDIA 91D 5-Mar-18 99.9179 5.9982 1 100 99.9179 5.9982 INE860H14B55 ADITYA BIRLA FIN 62D 5-Mar-18 99.9145 6.2468 2 68 99.9145 6.2468 INE501G14530 HT MEDIA 90D 5-Mar-18 99.9151 6.2030 1 50 99.9151 6.2030 INE261F14CH3 NABARD 60D 5-Mar-18 99.9192 5.9032 1 50 99.9192 5.9032 INE389H14CN6 KEC INTERNATIONAL 91D 5-Mar-18 99.9110 6.5028 1 50 99.9110 6.5028 INE377Y14074 BAJAJ HOUSING FIN 80D 5-Mar-18 99.9158 6.1518 1 20 99.9158 6.1518 INE866I14WQ2 INDIA INFOLINE FIN 60D 6-Mar-18 99.8831 7.1197 1 50 99.8831 7.1197 INE688I14FG6 CAP FIRST 60D 6-Mar-18 99.8933 6.4978 1 25 99.8933 6.4978 INE977J14GF1 TRAPTI TRADING 59D 9-Mar-18 99.8400 6.4993 1 50 99.8400 6.4993 INE110L14FW2 RELIANCE JIO INFO 63D 9-Mar-18 99.8461 6.2511 1 50 99.8461 6.2511 INE514E14MJ3 EXIM 241D 9-Mar-18 99.8465 6.2348 1 22 99.8465 6.2348 INE484J14DO7 GODREJ PROPERTIES 89D 13-Mar-18 99.7708 6.4500 1 75 99.7708 6.4500 INE514E14LY4 EXIM 313D 14-Mar-18 99.7589 6.3010 1 25 99.7589 6.3010 INE148I14QZ8 INDIABULLS HOUS 358D 15-Mar-18 99.7418 6.2991 1 25 99.7418 6.2991 INE069I14682 INDIABULLS REAL 17D 16-Mar-18 99.6519 8.5000 1 175 99.6519 8.5000 INE484J14DN9 GODREJ PROPERTIES 88D 16-Mar-18 99.7166 6.4834 1 80 99.7166 6.4834 INE055A14FU6 CENTURY TEXTILES 59D 16-Mar-18 99.7438 6.2502 1 50 99.7438 6.2502 INE002A14789 RELIANCE INDUSTRIES 50D 16-Mar-18 99.7356 6.4508 1 5 99.7356 6.4508 INE110L14GA6 RELIANCE JIO INFO 45D 16-Mar-18 99.7268 6.2494 1 5 99.7268 6.2494 INE721A14AQ2 SHRIRAM TRANSPORT 74D 20-Mar-18 99.6179 7.0001 1 100 99.6179 7.0001 INE144H14BM9 DEUTSCHE INVEST 79D 23-Mar-18 99.5331 7.4443 1 100 99.5331 7.4443 INE891K14FI8 AXIS FIN 82D 26-Mar-18 99.5025 7.0191 1 100 99.5025 7.0191 INE582L14CN8 TATA HOUSING 70D 26-Mar-18 99.5314 6.6094 1 100 99.5314 6.6094 INE389H14CT3 KEC INTERNATIONAL 38D 26-Mar-18 99.5260 6.6859 1 50 99.5260 6.6859 INE472A14HW5 BLUE STAR 62D 26-Mar-18 99.5568 6.4995 1 50 99.5568 6.4995 INE860H14B63 ADITYA BIRLA FIN 89D 26-Mar-18 99.5127 7.1494 1 5 99.5127 7.1494 INE036A14GS8 RELIANCE INFRAST 92D 28-Mar-18 99.4125 7.9891 3 225 99.4125 7.9891 INE657N14KO5 EDELWEISS COM 364D 28-Mar-18 99.4995 6.8001 1 25 99.4995 6.8001 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 99.2791 7.7953 1 25 99.2791 7.7953 INE274G14BH6 INDIABULLS VENTURES 52D 20-Apr-18 98.7821 9.0003 2 225 98.7821 9.0003 INE245A14743 THE TATA POWER 89D 23-Apr-18 98.8943 7.6999 1 5 98.8943 7.6999 INE205A14LT7 VEDANTA 90D 25-Apr-18 98.8549 7.5501 2 200 98.8549 7.5501 INE033L14HN1 TATA CAP HOUS 88D 27-Apr-18 98.7995 7.6467 1 25 98.7995 7.6467 INE001A14SB3 HDFC 87D 27-Apr-18 98.7737 7.9501 1 25 98.7737 7.9501 INE556F14FW8 SIDBI 70D 27-Apr-18 98.8576 7.3999 1 25 98.8576 7.3999 INE205A14LV3 VEDANTA 88D 27-Apr-18 98.8194 7.6503 1 5 98.8194 7.6503 INE582L14CQ1 TATA HOUSING 88D 4-May-18 98.6681 7.5801 1 100 98.6681 7.5801 INE217K14DB6 RELIANCE HOME FIN 84D 7-May-18 98.5026 8.1597 1 3 98.5026 8.1597 INE261F14CJ9 NABARD 88D 11-May-18 98.5727 7.3404 1 150 98.5727 7.3404 INE484J14DV2 GODREJ PROPERTIES 88D 11-May-18 98.5268 7.5800 1 70 98.5268 7.5800 INE582L14CR9 TATA HOUSING DEV 87D 14-May-18 98.4664 7.5798 1 100 98.4664 7.5798 INE484J14DX8 GODREJ PROPERTIES 89D 14-May-18 98.4664 7.5798 1 80 98.4664 7.5798 INE657N14OA6 EDELWEISS COM 139D 15-May-18 98.3082 8.2649 1 23.1 98.3082 8.2649 INE484J14DW0 GODREJ PROPERTIES 89D 16-May-18 98.4261 7.5800 1 100 98.4261 7.5800 INE031A14309 HOUSING AND URB 180D 16-May-18 98.4636 7.3966 1 75 98.4636 7.3966 INE236A14HI3 HCL INFOSYSTEMS 89D 16-May-18 97.7656 10.8337 3 30 97.7656 10.8337 INE484J14DY6 GODREJ PROPERTIES 89D 21-May-18 98.3257 7.5796 1 75 98.3257 7.5796 INE261F14CL5 NABARD 89D 21-May-18 98.3778 7.3398 1 75 98.3778 7.3398 INE403G14JN2 STANDARD CHART 182D 21-May-18 98.1651 8.3202 1 50 98.1651 8.3202 INE110L14GL3 RELIANCE JIO INFO 88D 25-May-18 98.2886 7.3900 1 0.6 98.2886 7.3900 INE020E14IE0 STCI FIN 91D 28-May-18 98.0351 8.2198 1 73 98.0351 8.2198 INE909H14MD1 TMF HOLDINGS 91D 28-May-18 98.0796 8.0300 1 72.5 98.0796 8.0300 INE896L14BJ2 INDOSTAR CAP FIN 175D 28-May-18 98.0046 8.3500 1 23.1 98.0046 8.3500 INE148I14UW7 INDIABULLS HOUS 91D 28-May-18 98.1653 7.6650 1 23.1 98.1653 7.6650 INE704I14AV1 BARCLAYS INVEST 176D 29-May-18 98.0425 8.0973 1 11.6 98.0425 8.0973 INE001A14RR1 HDFC 175D 30-May-18 98.1404 7.6002 4 236.6 98.1404 7.6002 INE909H14LW3 TMF HOLDINGS 181D 30-May-18 98.0418 8.0113 3 160 98.0193 8.1051 INE572E14BR7 PNB HOUSING FIN 365D 30-May-18 98.1332 7.6302 1 72.5 98.1332 7.6302 INE901W14414 JM FIN CAP 98D 31-May-18 97.9339 8.3700 1 23.1 97.9339 8.3700 INE031A14317 HOUSING AND URBAN 175D 31-May-18 98.1689 7.4002 1 23.1 98.1689 7.4002 INE001A14QX1 HDFC 364D 4-Jun-18 98.0150 7.7000 1 100 98.0150 7.7000 INE641O14BM0 PIRAMAL FIN 107D 13-Jun-18 97.6955 8.1998 1 50 97.6955 8.1998 INE001A14RH2 HDFC 311D 27-Jul-18 96.8950 7.8499 1 25 96.8950 7.8499 INE001A14SF4 HDFC 362D 18-Feb-19 92.8228 7.9500 1 7 92.8228 7.9500 INE148I14UR7 INDIABULLS HOUS 364D 22-Feb-19 92.6210 8.1000 1 10 92.6210 8.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 