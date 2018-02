TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 5

Feb 5 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE641O14AR1 PIRAMAL FIN 89D 7-Feb-18 99.9658 6.2436 2 250 99.9658 6.2436 INE028E14CW8 KOTAK SECURITIES 90D 7-Feb-18 99.9666 6.0975 2 250 99.9666 6.0975 INE641O14AS9 PIRAMAL FIN 90D 8-Feb-18 99.9482 6.3056 1 250 99.9482 6.3056 INE959P14499 SURAKSHA REALTY 88D 9-Feb-18 99.9400 7.3000 1 200 99.9400 7.3000 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.9328 6.1361 1 173 99.9328 6.1361 INE110L14FO9 RELIANCE JIO INFO 59D 9-Feb-18 99.9337 6.0539 1 25 99.9337 6.0539 INE641O14AT7 PIRAMAL FIN 90D 12-Feb-18 99.8933 6.4978 1 5 99.8933 6.4978 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.8154 6.7504 3 305 99.8154 6.7504 INE572E14CW5 PNB HOUSING FIN 60D 20-Feb-18 99.7321 6.5364 1 50 99.7321 6.5364 INE601U14323 TATA MOTORS FIN 85D 20-Feb-18 99.7213 6.8007 1 50 99.7213 6.8007 INE641O14AV3 PIRAMAL FIN 91D 22-Feb-18 99.7159 6.4995 1 5 99.7159 6.4995 INE261F14CG5 NABARD 58D 23-Feb-18 99.7167 6.0999 1 5 99.7167 6.0999 INE501G14522 HT MEDIA 89D 26-Feb-18 99.6417 6.2500 1 150 99.6417 6.2500 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.6307 6.1497 1 5 99.6307 6.1497 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.5953 6.1798 1 25 99.5953 6.1798 INE501G14530 HT MEDIA 90D 5-Mar-18 99.5228 6.2505 1 145 99.5228 6.2505 INE514E14MR6 EXIM 123D 13-Mar-18 99.3795 6.3305 1 400 99.3795 6.3305 INE916D14H40 KOTAK MAH PRIME 117D 14-Mar-18 99.3024 6.9301 1 100 99.3024 6.9301 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.3453 6.3300 1 400 99.3453 6.3300 INE916D14G41 KOTAK MAH PRIME 168D 15-Mar-18 99.2837 6.9299 1 100 99.2837 6.9299 INE522D14HM2 MANAPPURAM FIN 60D 20-Mar-18 99.2066 6.9502 1 5 99.2066 6.9502 INE018E14KS0 SBI CARDS 90D 26-Mar-18 99.1046 6.8703 1 5 99.1046 6.8703 INE202B14LQ8 DEWAN HOUSING 55D 26-Mar-18 99.1525 6.4996 1 5 99.1525 6.4996 INE414G14GR6 MUTHOOT FIN 82D 26-Mar-18 99.1008 6.8997 1 5 99.1008 6.8997 INE472A14HV7 BLUE STAR 71D 28-Mar-18 99.1000 6.4997 2 50 99.1000 6.4997 INE001A14SB3 HDFC 87D 27-Apr-18 98.3414 7.6000 6 375 98.3414 7.6000 INE601U14422 TATA MOTORS FIN 87D 27-Apr-18 98.2514 8.0197 1 66 98.2514 8.0197 INE134E14923 POWER FIN CORP 270D 10-Aug-18 96.2739 7.5950 1 125 96.2739 7.5950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com