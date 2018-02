TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 6

Feb 6 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14VW2 INDIA INFOLINE FIN 90D 7-Feb-18 99.9831 6.1695 1 200 99.9831 6.1695 INE233A14KD5 GODREJ INDUSTRIES 90D 7-Feb-18 99.9836 5.9870 1 100 99.9836 5.9870 INE738C14DW4 BHARAT ALUM 90D 7-Feb-18 99.9829 6.2426 1 100 99.9829 6.2426 INE121H14GG8 IL AND FS FIN SERV 364D 7-Feb-18 99.9830 6.2061 2 95 99.9830 6.2061 INE019A14CY1 JSW STEEL 69D 7-Feb-18 99.9825 6.3886 1 61.4 99.9825 6.3886 INE121A14OR4 CHOLAMANDALAM 90D 8-Feb-18 99.9662 6.1706 1 100 99.9662 6.1706 INE601U14299 TATA MOTORS FIN 91D 8-Feb-18 99.9655 6.2984 1 95 99.9655 6.2984 INE205A14KW3 VEDANTA 91D 9-Feb-18 99.9495 6.1473 1 100 99.9495 6.1473 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.9499 6.0986 1 100 99.9499 6.0986 INE115A14714 LIC HOUSING FIN 85D 14-Feb-18 99.8643 6.1997 1 75 99.8643 6.1997 INE155A14MH7 TATA MOTORS 365D 14-Feb-18 99.8656 6.1403 1 25 99.8656 6.1403 INE560X14077 GUJARAT CO-OPERA 89D 19-Feb-18 99.7963 6.2085 1 50 99.7963 6.2085 INE572E14CW5 PNB HOUSING FIN 60D 20-Feb-18 99.7500 6.5342 1 30 99.7500 6.5342 INE729N14BD4 TVS CREDIT SERV 91D 26-Feb-18 99.6124 7.1012 1 15 99.6124 7.1012 INE665L14160 VARROC ENGIN 90D 26-Feb-18 99.6288 6.7996 1 10 99.6288 6.7996 INE110L14FV4 RELIANCE JIO INFO 60D 27-Feb-18 99.6587 6.2501 1 5 99.6587 6.2501 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.6217 6.3002 1 50 99.6217 6.3002 INE556F14FT4 SIDBI 57D 28-Feb-18 99.6306 6.4443 1 25 99.6306 6.4443 INE881J14NB0 SREI EQUIPMENT FIN 58D 28-Feb-18 99.5471 7.5482 1 15 99.5471 7.5482 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.5870 6.8805 1 5 99.5870 6.8805 INE121H14HP7 IL AND FS FIN SERV 182D 5-Mar-18 99.4502 7.4736 1 100 99.4502 7.4736 INE205A14LG4 VEDANTA 90D 6-Mar-18 99.5145 6.3597 1 65 99.5145 6.3597 INE077E14AG2 ESSEL MINING 61D 13-Mar-18 99.3550 6.7701 1 5 99.3550 6.7701 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 99.2934 7.2151 1 75 99.2934 7.2151 INE467L14039 IIFL MANAGEMENT 44D 15-Mar-18 99.2515 7.4395 1 80 99.2515 7.4395 INE742F14EK2 ADANI PORTS 79D 15-Mar-18 99.3776 6.3500 1 5 99.3776 6.3500 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 99.3756 6.3705 1 5 99.3756 6.3705 INE110L14GA6 RELIANCE JIO INFO 45D 16-Mar-18 99.3504 6.4501 1 25 99.3504 6.4501 INE110L14FX0 RELIANCE JIO INFO 60D 20-Mar-18 99.2918 6.3497 1 300 99.2918 6.3497 INE121A14PD1 CHOLAMANDALAM 43D 20-Mar-18 99.2420 6.7996 1 5 99.2420 6.7996 INE445L14753 NABHA POWER 53D 23-Mar-18 99.2107 6.5997 1 25 99.2107 6.5997 INE002A14763 RELIANCE INDUSTRIES 60D 26-Mar-18 99.1915 6.3300 2 475 99.1915 6.3300 INE514E14MO3 EXIM 209D 26-Mar-18 99.1915 6.3300 1 175 99.1915 6.3300 INE580B14HC5 GRUH FIN 88D 26-Mar-18 99.1700 6.4997 1 5 99.1700 6.4997 INE522D14HO8 MANAPPURAM FIN 55D 28-Mar-18 99.0558 7.1004 1 5 99.0558 7.1004 INE001A14SB3 HDFC 87D 27-Apr-18 98.3679 7.5700 2 100 98.3679 7.5700 INE134E14923 POWER FIN CORP 270D 10-Aug-18 96.2979 7.5849 1 125 96.2979 7.5849 INE202B14KO5 DEWAN HOUSING 360D 28-Sep-18 95.0635 8.1000 1 25 95.0635 8.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com