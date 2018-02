TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 7

Feb 7 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14FQ0 SIDBI 63D 8-Feb-18 99.9836 5.9870 1 250 99.9836 5.9870 INE121H14HH4 IL AND FS FIN SERV 181D 8-Feb-18 99.9827 6.3156 2 75 99.9827 6.3156 INE205A14KW3 VEDANTA 91D 9-Feb-18 99.9663 6.1523 1 175 99.9663 6.1523 INE657N14NX0 EDELWEISS COM 58D 9-Feb-18 99.9658 6.2436 1 30 99.9658 6.2436 INE110L14FO9 RELIANCE JIO INFO 59D 9-Feb-18 99.9663 6.1523 1 25 99.9663 6.1523 INE688I14ET2 CAP FIRST 180D 12-Feb-18 99.9076 6.7514 1 100 99.9076 6.7514 INE138A14260 PENINSULA LAND 88D 12-Feb-18 99.8503 10.9445 1 19 99.8503 10.9445 INE242A14HM3 INDIAN OIL CORP 8D 14-Feb-18 99.8812 6.2019 1 100 99.8812 6.2019 INE140A14RC9 PIRAMAL ENTERPRISES 91D 14-Feb-18 99.8784 6.3483 1 50 99.8784 6.3483 INE403D14064 BHARTI TELECOM 20D 20-Feb-18 99.7868 6.4987 1 5 99.7868 6.4987 INE110L14FU6 RELIANCE JIO INFO 58D 23-Feb-18 99.7397 6.3505 1 5 99.7397 6.3505 INE514E14MW6 EXIM 63D 23-Feb-18 99.7520 6.0497 1 5 99.7520 6.0497 INE729N14BD4 TVS CREDIT SERV 91D 26-Feb-18 99.6318 7.0995 1 85 99.6318 7.0995 INE033L14HK7 TATA CAP HOUSING 53D 27-Feb-18 99.6731 6.3005 1 5 99.6731 6.3005 INE001A14RJ8 HDFC 156D 28-Feb-18 99.6331 6.4006 1 5 99.6331 6.4006 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.6462 6.4798 1 5 99.6462 6.4798 INE691I14GV7 L AND T INFRAST 27D 28-Feb-18 99.6342 6.7004 1 5 99.6342 6.7004 INE688I14FG6 CAP FIRST 60D 6-Mar-18 99.4849 6.9994 1 50 99.4849 6.9994 INE870D14BM8 NATIONAL FERT 64D 8-Mar-18 99.5244 6.2294 1 5 99.5244 6.2294 INE205A14LQ3 VEDANTA 61D 13-Mar-18 99.4292 6.3496 1 5 99.4292 6.3496 INE055A14FV4 CENTURY TEXTILES 59D 23-Mar-18 99.2517 6.3997 1 50 99.2517 6.3997 INE860H14B63 ADITYA BIRLA FIN 89D 26-Mar-18 99.1079 6.9904 1 25 99.1079 6.9904 INE205A14LN0 VEDANTA 90D 26-Mar-18 99.2185 6.2499 1 5 99.2185 6.2499 INE674K14081 ADITYA BIRLA CAP 90D 27-Mar-18 99.0763 7.0895 1 75 99.0763 7.0895 INE033L14HN1 TATA CAP HOUSING 88D 27-Apr-18 98.3712 7.6501 1 25 98.3712 7.6501 INE722A14BV8 SHRIRAM CITY 90D 2-May-18 98.1855 8.0301 2 100 98.1855 8.0301 INE572E14DE1 PNB HOUSING FIN 166D 25-Jun-18 97.1640 7.7200 1 125 97.1640 7.7200 INE202B14KO5 DEWAN HOUSING 360D 28-Sep-18 95.0835 8.1001 2 50 95.0835 8.1001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com