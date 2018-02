TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 8

Feb 8 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14KW3 VEDANTA 91D 9-Feb-18 99.9830 6.2061 4 830 99.9830 6.2061 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.9833 6.0965 4 205 99.9833 6.0965 INE018E14JL7 SBI CARDS AND PAY 274D 9-Feb-18 99.9826 6.3521 2 100 99.9826 6.3521 INE657N14NX0 EDELWEISS COM 58D 9-Feb-18 99.9829 6.2426 1 5 99.9829 6.2426 INE486A14BM9 CESC 91D 12-Feb-18 99.9321 6.2001 1 200 99.9321 6.2001 INE081A14726 TATA STEEL 90D 12-Feb-18 99.9321 6.2001 1 160 99.9321 6.2001 INE205A14KX1 VEDANTA 91D 12-Feb-18 99.9321 6.2001 1 95 99.9321 6.2001 INE866I14WF5 INDIA INFOLINE FIN 60D 12-Feb-18 99.9288 6.5016 1 15 99.9288 6.5016 INE115A14714 LIC HOUSING FIN 85D 14-Feb-18 99.8965 6.3028 7 650 99.8965 6.3028 INE860H14A64 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Feb-18 99.8851 5.9981 2 300 99.8851 5.9981 INE191S14261 KHYATI REALTORS 90D 15-Feb-18 99.8802 7.2966 1 150 99.8802 7.2966 INE002A14839 RELIANCE INDUSTRIES 16D 21-Feb-18 99.7787 6.2272 1 50 99.7787 6.2272 INE114A14FI6 SAIL 91D 21-Feb-18 99.7727 6.3964 1 49 99.7727 6.3964 INE036A14FQ4 RELIANCE INFRAST 251D 22-Feb-18 99.6009 11.2504 1 5 99.6009 11.2504 INE121H14HX1 IL AND FS FIN SERV 90D 22-Feb-18 99.7584 6.7998 1 5 99.7584 6.7998 INE514E14MW6 EXIM 63D 23-Feb-18 99.7589 6.3010 1 5 99.7589 6.3010 INE036A14GZ3 RELIANCE INFRAST 30D 23-Feb-18 99.5703 11.2512 1 5 99.5703 11.2512 INE069I14658 INDIABULLS REAL 60D 27-Feb-18 99.5997 8.1498 1 5 99.5997 8.1498 INE523H14ZH3 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Mar-18 99.3326 7.2129 1 25 99.3326 7.2129 INE742F14EK2 ADANI PORTS 79D 15-Mar-18 99.3982 6.4996 1 5 99.3982 6.4996 INE114A14FL0 SAIL 60D 16-Mar-18 99.3427 6.9001 1 5 99.3427 6.9001 INE373A14776 BASF INDIA 59D 16-Mar-18 99.3711 6.6000 1 5 99.3711 6.6000 INE020B14508 REC 48D 20-Mar-18 99.3251 6.2003 1 25 99.3251 6.2003 INE020B14508 REC 48D 20-Mar-18 99.3419 6.1999 1 25 99.3419 6.1999 INE518A14578 FORBES AND COM 90D 22-Mar-18 99.1739 7.2390 1 10 99.1739 7.2390 INE518A14586 FORBES AND COM 90D 26-Mar-18 99.0952 7.2449 1 5 99.0952 7.2449 INE557F14EC1 NABARD 81D 27-Mar-18 99.1997 6.2652 3 125 99.1997 6.2652 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 99.2295 6.0301 1 250 99.2295 6.0301 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 98.9026 7.4999 1 15 98.9026 7.4999 INE572E14DF8 PNB HOUSING FIN 81D 3-Apr-18 98.8914 7.7203 1 5 98.8914 7.7203 INE028E14DI5 KOTAK SECURITIES 61D 9-Apr-18 98.7108 8.0797 1 25 98.7108 8.0797 INE245A14768 THE TATA POWER 89D 7-May-18 98.2285 7.4802 1 245 98.2285 7.4802 INE523H14A48 JM FIN PRODUCTS 365D 22-May-18 97.7331 8.3001 1 25 97.7331 8.3001 INE572E14DE1 PNB HOUSING FIN 166D 25-Jun-18 97.1787 7.7348 1 10 97.1787 7.7348 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com