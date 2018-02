TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Feb 9

Feb 9 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE055A14FX0 CENTURY TEXTILES 14D 12-Feb-18 99.9499 6.0986 2 150 99.9499 6.0986 INE110L14FP6 RELIANCE JIO INFO 62D 12-Feb-18 99.9499 6.0986 2 50 99.9499 6.0986 INE242A14HM3 INDIAN OIL CORP 8D 14-Feb-18 99.9169 6.0713 3 300 99.9169 6.0713 INE959P14507 SURAKSHA REALTY 88D 16-Feb-18 99.9201 7.3000 1 185 99.9201 7.3000 INE027E14ER6 L AND T FIN 88D 16-Feb-18 99.8755 6.4999 1 10 99.8755 6.4999 INE572E14CW5 PNB HOUSING FIN 60D 20-Feb-18 99.8036 6.5297 1 8 99.8036 6.5297 INE036A14FQ4 RELIANCE INFRAST 251D 22-Feb-18 99.6009 11.2504 1 5 99.6009 11.2504 INE036A14GZ3 RELIANCE INFRAST 30D 23-Feb-18 99.5703 11.2512 1 5 99.5703 11.2512 INE069I14658 INDIABULLS REAL 60D 27-Feb-18 99.5997 8.1498 1 5 99.5997 8.1498 INE556F14FT4 SIDBI 57D 28-Feb-18 99.7184 6.4421 1 25 99.7184 6.4421 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.6638 6.4804 1 5 99.6638 6.4804 INE860H14C39 ADITYA BIRLA FIN 22D 28-Feb-18 99.6452 6.8402 1 5 99.6452 6.8402 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.6587 6.2501 3 800 99.6587 6.2501 INE261F14CD2 NABARD 76D 1-Mar-18 99.7096 6.2529 4 405 99.7028 6.4001 INE556F14EP5 SIDBI 364D 1-Mar-18 99.6603 6.2207 2 250 99.6603 6.2207 INE514E14MZ9 EXIM 58D 1-Mar-18 99.6658 6.1196 1 25 99.6658 6.1196 INE854D14167 UNITED SPIRITS 88D 2-Mar-18 99.6731 6.6505 1 5 99.6731 6.6505 INE053F14096 IRFC 77D 7-Mar-18 99.6077 6.2501 1 10 99.6077 6.2501 INE556F14ER1 SIDBI 365D 9-Mar-18 99.5251 6.2202 1 500 99.5251 6.2202 INE481G14725 ULTRATECH CEMENT 102D 9-Mar-18 99.5228 6.2505 2 300 99.5228 6.2505 INE657N14OG3 EDELWEISS COM 74D 12-Mar-18 99.4090 6.9999 1 25 99.4090 6.9999 INE002A14730 RELIANCE INDUSTRIES 63D 12-Mar-18 99.5304 6.1505 1 5 99.5304 6.1505 INE018E14KU6 SBI CARDS AND PAY 61D 14-Mar-18 99.3679 7.0359 1 7 99.3679 7.0359 INE055A14FU6 CENTURY TEXTILES 59D 16-Mar-18 99.4429 6.3900 1 50 99.4429 6.3900 INE027E14EW6 L AND T FIN 90D 19-Mar-18 99.3380 6.9497 1 100 99.3380 6.9497 INE121H14IG4 IL AND FS FIN SERV 84D 22-Mar-18 99.1842 7.9004 1 25 99.1842 7.9004 INE721A14AR0 SHRIRAM TRANS 72D 22-Mar-18 99.2509 7.2496 1 5 99.2509 7.2496 INE018E14KS0 SBI CARDS AND PAY 90D 26-Mar-18 99.2010 6.9996 1 5 99.2010 6.9996 INE514E14MQ8 EXIM 182D 28-Mar-18 99.2308 6.0199 1 250 99.2308 6.0199 INE296A14NE4 BAJAJ FIN 82D 28-Mar-18 99.1751 6.8998 4 200 99.1751 6.8998 INE001A14RW1 HDFC 90D 3-Apr-18 98.9629 7.6502 1 25 98.9629 7.6502 INE028E14DI5 KOTAK SECURITIES 61D 9-Apr-18 98.7306 8.3801 1 25 98.7306 8.3801 INE001A14SB3 HDFC 87D 27-Apr-18 98.4924 7.5500 2 50 98.4924 7.5500 INE140A14RV9 PIRAMAL ENTER 89D 2-May-18 98.3104 7.6500 1 200 98.3104 7.6500 INE261F14CI1 NABARD 89D 7-May-18 98.2921 7.2897 2 188 98.2901 7.2985 INE110L14GE8 RELIANCE JIO INFO 89D 7-May-18 98.2898 7.2998 1 88 98.2898 7.2998 INE157D14DB9 CLIX CAP SERV PVT 89D 7-May-18 98.0142 8.5000 1 65 98.0142 8.5000 INE831R14884 ADITYA BIRLA HOUS 88D 7-May-18 98.2092 7.6501 1 54 98.2092 7.6501 INE738C14EB6 BHARAT ALUM 89D 7-May-18 98.2115 7.6401 1 27 98.2115 7.6401 INE774D14NL9 MAH AND MAH FIN 181D 21-May-18 97.8844 8.0498 1 200 97.8844 8.0498 INE027E14DE6 L AND T FIN 364D 25-May-18 97.7999 8.0500 1 150 97.7999 8.0500 INE722A14BL9 SHRIRAM CITY 179D 25-May-18 97.7598 8.2001 1 95 97.7598 8.2001 INE202B14KO5 DEWAN HOUSING 360D 28-Sep-18 95.1237 8.1000 1 25 95.1237 8.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com