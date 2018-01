TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 1

Jan 1 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE018A14FH1 LARSEN AND TOU 28D 5-Jan-18 99.9343 5.9991 1 185 99.9343 5.9991 INE289B14CL5 GIC HOUSING FIN 52D 5-Jan-18 99.9299 6.4011 1 25 99.9299 6.4011 INE027E14EC8 L AND T FIN 130D 8-Jan-18 99.8774 6.4006 2 445 99.8774 6.4006 INE148I14TJ6 INDIABULLS HOUS 90D 10-Jan-18 99.8400 6.4993 2 125 99.8400 6.4993 INE053T14998 ONGC MANGALORE 90D 15-Jan-18 99.7608 6.2512 3 255 99.7608 6.2512 INE202B14KU2 DEWAN HOUSING FIN 91D 15-Jan-18 99.7532 6.4503 2 230 99.7532 6.4503 INE114A14FB1 SAIL 91D 15-Jan-18 99.7608 6.2512 2 200 99.7608 6.2512 INE044A14260 SUN PHARMA91D 15-Jan-18 99.7647 6.1491 1 100 99.7647 6.1491 INE114A14FD7 SAIL 91D 17-Jan-18 99.7268 6.2494 2 150 99.7268 6.2494 INE036A14GQ2 RELIANCE INFRAST 46D 19-Jan-18 99.4483 11.2493 1 50 99.4483 11.2493 INE001A14RL4 HDFC 88D 22-Jan-18 99.6331 6.4006 1 100 99.6331 6.4006 INE514E14MM7 EXIM 185D 22-Jan-18 99.6474 6.1502 1 25 99.6474 6.1502 INE036A14GP4 RELIANCE INFRAST 50D 23-Jan-18 99.4158 9.7494 1 99 99.4158 9.7494 INE453T14099 BHARTI ENTER 81D 23-Jan-18 99.6132 6.4423 1 50 99.6132 6.4423 INE036A14GM1 RELIANCE INFRAST 57D 24-Jan-18 99.3800 9.9005 1 100 99.3800 9.9005 INE115A14680 LIC HOUSING FIN 90D 29-Jan-18 99.5114 6.4005 4 280 99.5114 6.4005 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.5098 6.2002 1 10 99.5098 6.2002 INE261F14BZ7 NABARD 55D 31-Jan-18 99.4609 6.5946 2 50 99.4609 6.5946 INE018A14FJ7 LARSEN AND TOUBRO 48D 31-Jan-18 99.5177 6.0997 1 5 99.5177 6.0997 INE248U14CB2 IIFL WEALTH FIN 59D 1-Feb-18 99.4090 6.9999 1 10 99.4090 6.9999 INE866I14VS0 INDIA INFOLINE FIN 87D 2-Feb-18 99.3900 7.0005 1 10 99.3900 7.0005 INE053T14AB2 ONGC MANGALORE 90D 5-Feb-18 99.4212 6.2498 1 5 99.4212 6.2498 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.3356 6.2597 2 200 99.3356 6.2597 INE110L14FP6 RELIANCE JIO INFO 62D 12-Feb-18 99.2862 6.4002 1 5 99.2862 6.4002 INE261F14CC4 NABARD 61D 14-Feb-18 99.2331 6.5600 1 5 99.2331 6.5600 INE274G14BE3 INDIABULLS VENTURES 59D 19-Feb-18 98.9322 8.0399 5 250 98.9322 8.0399 INE114A14FI6 SAIL 91D 21-Feb-18 99.1040 6.5999 1 5 99.1040 6.5999 INE849A14049 TRENT 359D 22-Feb-18 99.0434 6.7794 1 100 99.0434 6.7794 INE410J14AL4 KOTAK COMMODITY 92D 23-Feb-18 98.9576 7.2544 1 25 98.9576 7.2544 INE895D14285 TATA SONS 59D 23-Feb-18 99.0126 6.9999 1 5 99.0126 6.9999 INE027E14ES4 L AND T FIN 90D 26-Feb-18 98.9710 6.8998 1 5 98.9710 6.8998 INE114A14FJ4 SAIL 91D 26-Feb-18 99.0153 6.5998 1 5 99.0153 6.5998 INE069I14658 INDIABULLS REAL 60D 27-Feb-18 98.7127 8.4999 1 200 98.7127 8.4999 INE205A14LC3 VEDANTA 91D 27-Feb-18 99.0201 6.4501 1 5 99.0201 6.4501 INE725H14467 TATA PROJECTS 86D 28-Feb-18 98.9711 6.5423 1 100 98.9711 6.5423 INE423A14FW2 ADANI ENTERPRISES 90D 28-Feb-18 98.5154 9.6499 1 50 98.5154 9.6499 INE572E14CZ8 PNB HOUSING FIN 61D 28-Feb-18 98.9798 6.6002 1 25 98.9798 6.6002 INE854D14167 UNITED SPIRITS 88D 2-Mar-18 98.9444 6.6001 1 5 98.9444 6.6001 INE891D14QG4 REDINGTON INDIA 91D 5-Mar-18 98.9246 6.3998 1 100 98.9246 6.3998 INE481N14010 HOME FIRST FIN COM 90D 7-Mar-18 98.6300 7.7999 1 25 98.6300 7.7999 INE891D14QH2 REDINGTON INDIA 90D 8-Mar-18 98.8731 6.4001 1 100 98.8731 6.4001 INE891K14EV4 AXIS FIN 132D 12-Mar-18 98.6940 6.9000 1 100 98.6940 6.9000 INE018E14KM3 SBI CARDS AND PAY 161D 15-Mar-18 98.6485 6.8501 1 100 98.6485 6.8501 INE916D14G41 KOTAK MAH PRIME 168D 15-Mar-18 98.6388 6.8999 1 100 98.6388 6.8999 INE261F14CE0 NABARD 84D 15-Mar-18 98.7557 6.2999 1 25 98.7557 6.2999 INE657N14LJ3 EDELWEISS COM285D 20-Mar-18 98.4744 7.2496 1 75 98.4744 7.2496 INE167M14041 TATA COM 90D 22-Mar-18 98.5528 6.6998 1 50 98.5528 6.6998 INE027E14EY2 L AND T FIN 90D 27-Mar-18 98.4369 6.8999 2 200 98.4369 6.8999 INE027E14EY2 L AND T FIN 90D 27-Mar-18 98.4298 6.8502 2 160 98.4298 6.8502 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com