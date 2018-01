TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 10

Jan 10 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14FA3 SAIL 91D 11-Jan-18 99.9834 6.0600 1 75 99.9834 6.0600 INE001A14RK6 HDFC 88D 12-Jan-18 99.9660 6.2071 4 550 99.9660 6.2071 INE148I14TL2 INDIABULLS HOUSING 88D 12-Jan-18 99.9660 6.2071 1 30 99.9660 6.2071 INE134E14931 PFC 55D 15-Jan-18 99.9180 5.9914 4 350 99.9181 5.9836 INE148I14TK4 INDIABULLS HOUSING 91D 15-Jan-18 99.9145 6.2468 1 50 99.9145 6.2468 INE901W14174 JM FIN CAP 182D 22-Jan-18 99.7737 6.8989 1 25 99.7737 6.8989 INE896L14BB9 INDOSTAR CAP FIN 89D 24-Jan-18 99.7360 6.9011 1 25 99.7360 6.9011 INE012I14IG3 JM FIN SERV 84D 25-Jan-18 99.7172 6.9010 1 25 99.7172 6.9010 INE688I14FE1 CAP FIRST 70D 29-Jan-18 99.6344 7.0491 2 50 99.6344 7.0491 INE916D14G33 KOTAK MAH PRIME 125D 30-Jan-18 99.6370 6.6489 1 50 99.6370 6.6489 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.6886 6.0008 1 5 99.6886 6.0008 INE301A14ER3 RAYMOND 89D 31-Jan-18 99.6360 6.3498 1 65 99.6360 6.3498 INE866I14WO7 INDIA INFOLINE FIN 28D 31-Jan-18 99.6074 6.8507 2 50 99.6074 6.8507 INE202B14KZ1 DHFL 86D 31-Jan-18 99.6587 6.2501 1 5 99.6587 6.2501 INE601U14273 TATA MOTORS FIN 91D 31-Jan-18 99.6450 6.5018 1 5 99.6450 6.5018 INE881J14ND6 SREI EQUIPMENT FIN 30D 31-Jan-18 99.5709 7.4903 1 5 99.5709 7.4903 INE102D14310 GODREJ CONSUMER 90D 1-Feb-18 99.6560 5.9997 1 5 99.6560 5.9997 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.5983 6.4005 1 10 99.5983 6.4005 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.6217 6.3002 1 5 99.6217 6.3002 INE916D14H24 KOTAK MAH PRIME 91D 5-Feb-18 99.5568 6.4995 1 5 99.5568 6.4995 INE742O14500 RELIANCE RETAIL 90D 5-Feb-18 99.5907 6.0003 1 5 99.5907 6.0003 INE144H14BK3 DEUTSCHE INVEST 90D 7-Feb-18 99.4504 7.2040 1 15 99.4504 7.2040 INE657N14NX0 EDELWEISS COMMOD 58D 9-Feb-18 99.4901 6.4506 1 5 99.4901 6.4506 INE086F14BE3 T V SUNDRAM 55D 22-Feb-18 99.2401 6.4997 1 50 99.2401 6.4997 INE355A14146 SOMANY CERAMICS 90D 26-Feb-18 99.1689 6.6499 1 20 99.1689 6.6499 INE114A14FJ4 SAIL 91D 26-Feb-18 99.1999 6.3998 1 5 99.1999 6.3998 INE522D14HH2 MANAPPURAM FIN 91D 26-Feb-18 99.1379 6.9001 1 5 99.1379 6.9001 INE205A14LC3 VEDANTA 91D 27-Feb-18 99.2080 6.1997 1 5 99.2080 6.1997 INE261F14BR4 NABARD 183D 28-Feb-18 99.1925 6.1904 1 25 99.1925 6.1904 INE514E14MU0 EXIM 91D 28-Feb-18 99.1977 6.1502 1 5 99.1977 6.1502 INE261F14CH3 NABARD 60D 5-Mar-18 99.1206 6.1100 1 25 99.1206 6.1100 INE688I14FG6 CAP FIRST 60D 6-Mar-18 98.9562 7.0001 1 50 98.9562 7.0001 INE081A14734 TATA STEEL 90D 6-Mar-18 99.0882 6.2198 1 5 99.0882 6.2198 INE053F14096 IRFC 77D 7-Mar-18 99.0966 6.0499 1 200 99.0966 6.0499 INE248U14CD8 IIFL WEALTH FIN 91D 9-Mar-18 98.9569 6.7499 1 5 98.9569 6.7499 INE647O14AQ0 ADITYA BIRLA FASHION 79D15-Mar-18 98.8817 6.4499 1 75 98.8817 6.4499 INE355A14161 SOMANY CERAMICS 85D 15-Mar-18 98.8652 6.6501 2 60 98.8652 6.6501 INE688I14EZ9 CAP FIRST 141D 15-Mar-18 98.7875 6.9999 1 50 98.7875 6.9999 INE721A14AQ2 SHRIRAM TRANSPORT 74D 20-Mar-18 98.6949 6.9951 1 35 98.6949 6.9951 INE523E14RM7 L AND T FIN 364D 23-Mar-18 98.6380 6.9999 1 50 98.6380 6.9999 INE306N14LW0 TATA CAP FIN SERV 164D 23-Mar-18 98.6380 6.9999 1 25 98.6380 6.9999 INE580B14HC5 GRUH FIN 88D 26-Mar-18 98.6776 6.6101 4 500 98.6776 6.6101 INE306N14MJ5 TATA CAP FIN SERV 81D 26-Mar-18 98.5800 7.0102 1 250 98.5800 7.0102 INE891K14FI8 AXIS FIN 82D 26-Mar-18 98.5820 7.0002 2 250 98.5820 7.0002 INE860H14B63 ADITYA BIRLA FIN 89D 26-Mar-18 98.5800 7.0102 2 100 98.5800 7.0102 INE001A14RV3 HDFC 89D 27-Mar-18 98.6620 6.5999 2 300 98.6620 6.5999 INE027E14EY2 L AND T FIN 90D 27-Mar-18 98.5634 7.0000 2 140 98.5634 7.0000 INE033L14GC6 TATA CAP HOUSING FIN 36527-Mar-18 98.6460 6.6799 2 75 98.6460 6.6799 INE860H14B71 ADITYA BIRLA FIN 91D 28-Mar-18 98.5427 7.0101 2 100 98.5427 7.0101 INE891K14FH0 AXIS FIN 90D 28-Mar-18 98.5571 6.9399 1 50 98.5571 6.9399 INE031A14309 HOUSING AND URBAN180D 16-May-18 97.6225 7.0549 1 75 97.6225 7.0549 INE001A14RX9 HDFC 166D 20-Jun-18 96.7759 7.6000 1 50 96.7759 7.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com