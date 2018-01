TABLE-India Commercial Papers deals on F-TRAC-Jan 11

Jan 11 (Reuters) - Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14RK6 HDFC 88D 12-Jan-18 99.9834 6.0600 5 560 99.9834 6.0600 INE121A14ON3 CHOLAMANDALAM 88D 12-Jan-18 99.9833 6.0965 1 195 99.9833 6.0965 INE115A14706 LIC HOUSING FIN 66D 15-Jan-18 99.9300 6.3920 1 245 99.9300 6.3920 INE976I14LL3 TATA CAP 68D 15-Jan-18 99.9288 6.5016 1 100 99.9288 6.5016 INE140A14RD7 PIRAMAL ENTERPRISES 66D 22-Jan-18 99.8071 6.4131 1 50 99.8071 6.4131 INE028E14CS6 KOTAK SECURITIES 90D 23-Jan-18 99.7802 6.7003 2 125 99.7802 6.7003 INE691I14GR5 L AND T INFRAST FIN 27D29-Jan-18 99.6560 6.9996 1 100 99.6560 6.9996 INE121A14OU8 CHOLAMANDALAM 62D 29-Jan-18 99.6609 6.8996 2 50 99.6609 6.8996 INE126D14277 RELIANCE COMMERCIA 28D 30-Jan-18 99.5963 7.7867 1 150 99.5963 7.7867 INE261F14CA8 NABARD 105D 30-Jan-18 99.6957 6.1894 1 25 99.6957 6.1894 INE126D14269 RELIANCE COMMERCIAL29D 31-Jan-18 99.5751 7.7875 1 150 99.5751 7.7875 INE121A14OC6 CHOLAMANDALAM 320D 31-Jan-18 99.6261 6.8493 1 10 99.6261 6.8493 INE001A14RN0 HDFC 91D 2-Feb-18 99.6157 6.4005 1 25 99.6157 6.4005 INE261F14CB6 NABARD 71D 2-Feb-18 99.6531 6.0504 1 5 99.6531 6.0504 INE121H14HH4 IL AND FS FIN SERV 181D 8-Feb-18 99.5523 6.0795 1 5 99.5523 6.0795 INE871D14IA6 IL&FS 365D 9-Feb-18 99.4483 6.9823 1 20 99.4483 6.9823 INE514E14MS4 EXIM 91D 9-Feb-18 99.5189 6.0845 1 5 99.5189 6.0845 INE556F14FO5 SIDBI 74D 9-Feb-18 99.5019 6.3006 1 5 99.5019 6.3006 INE531F14CQ0 EDELWEISS SECURITIES 41D15-Feb-18 99.3388 6.9413 1 20 99.3388 6.9413 INE036A14GV2 RELIANCE INFRAST 52D 16-Feb-18 99.2971 7.1771 1 50 99.2971 7.1771 INE114A14FJ4 SAIL 91D 26-Feb-18 99.1999 6.3998 1 5 99.1999 6.3998 INE121A14OA0 CHOLAMANDALAM 355D 28-Feb-18 99.1446 6.7003 1 5 99.1446 6.7003 INE660A14QK1 SUNDARAM FIN 364D 1-Mar-18 99.0861 6.8704 1 50 99.0861 6.8704 INE306N14MI7 TATA CAP FIN SERV 63D 6-Mar-18 99.0294 6.7498 1 5 99.0294 6.7498 INE053F14096 IRFC 77D 7-Mar-18 99.0981 6.0398 1 200 99.0981 6.0398 INE572E14CU9 PNB HOUSING FIN 90D 12-Mar-18 98.9840 6.3499 1 5 98.9840 6.3499 INE018E14KM3 SBI CARDS AND PAY 161D 15-Mar-18 98.8197 6.9199 1 25 98.8197 6.9199 INE660A14QP0 SUNDARAM FIN 365D 20-Mar-18 98.7090 7.0200 1 30 98.7090 7.0200 INE721A14AQ2 SHRIRAM TRANSPORT 74D 20-Mar-18 98.7086 7.0225 1 30 98.7086 7.0225 INE891K14FH0 AXIS FIN 90D 28-Mar-18 98.5800 7.0102 2 150 98.5800 7.0102 INE085A14DE2 CHAMBAL FERT 86D 28-Mar-18 98.6708 6.4697 2 65 98.6708 6.4697 INE891K14FH0 AXIS FIN 90D 28-Mar-18 98.5614 7.0099 2 50 98.5614 7.0099 INE036A14GD0 RELIANCE INFRAST 186D 30-Mar-18 98.4868 7.1898 1 70 98.4868 7.1898 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com